El encuentro de Yanina y Diego Latorre con Lionel Messi en Miami: “Lo amo, nos esperó, charlamos y nos reímos”

La conductora de SQP compartió su felicidad luego de visitar al astro del fútbol (Video: Instagram)

El reciente viaje de Yanina Latorre y su esposo Diego Latorre a Estados Unidos incluyó un encuentro inesperado que rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales: la conductora compartió unas horas junto a Lionel Messi en las instalaciones del Inter Miami en Fort Lauderdale, en medio de una experiencia privada y cercana que trascendió la esfera profesional.

La repercusión no se hizo esperar: en menos de un día, la publicación de la animadora de SQP (América TV) en su cuenta de Instagram sumó miles de likes y comentarios de sus tres millones de seguidores, sorprendidos por la naturalidad y simpatía de la reunión. En las imágenes, puede verse a la pareja posando relajada junto al capitán de la Selección, así como una secuencia espontánea de abrazos y risas que remite a la admiración mutua y la complicidad del momento.

Yanina y Diego Latorre compartieron una experiencia íntima con Lionel Messi en el Inter Miami durante su viaje a Estados Unidos (Instagram)

La publicación de Yanina Latorre junto a Lionel Messi superó miles de likes en menos de 24 horas y fue tendencia en Instagram

En las fotografías, Messi aparece con camisa de jean, pantalón oscuro y gafas negras, mostrando una actitud informal y distendida, ajena a la presión habitual de la competición. Yanina Latorre eligió un atuendo casual: jean azul, sweater corto, campera de cuero negra y lentes de sol grandes, dejando de lado el glamour televisivo y sintonizando con la atmósfera del entrenamiento.

Durante la visita, los Latorre disfrutaron de una conversación amena y presenciaron parte de la práctica del plantel. Yanina Latorre relató en su publicación: “La emoción es total cuando lo ves. Lo amo. Nos esperó, nos recibió, charlamos, nos reímos y nos quedamos a ver el entrenamiento. Es el uno adentro y fuera de la cancha. Programón”, consolidando uno de los momentos más significativos de sus vacaciones.

El propio Diego Latorre, actual comentarista deportivo, manifestó reiteradas veces su admiración por el astro rosarino, pero en esta ocasión, el vínculo superó el ámbito laboral para transformarse en una vivencia personal. La reacción del exfutbolista dejó a la vista la importancia del encuentro para ambos.

Lionel Messi eligió un look informal para recibir a la pareja en Fort Lauderdale, reflejando su faceta más relajada fuera de las canchas

Lionel Messi confesó ser seguidor de LAM, el popular programa argentino donde Yanina Latorre participó durante 10 años

La presencia de Messi en Miami coincidió con el anuncio de que los partidos del próximo Mundial podrán verse de forma gratuita en la TV Pública argentina, lo que generó alegría entre los seguidores de la Selección. Mientras tanto, Yanina Latorre celebró a su manera, publicando cuatro fotos junto al capitán con el mensaje.

En una entrevista reciente, Lionel Messi confesó que disfruta mirar programas de espectáculos, y aseguró que uno de los ciclos de la televisión argentina que disfruta es LAM (América TV), programa en el que Yanina fue “angelita” durante 10 años y del que se despidió a fines del año pasado.

Lionel Messi, fanático de LAM y MasterChef Celebrity

El astro del fútbol argentino, Lionel Messi, sorprendió al dejar al descubierto aspectos poco conocidos de su vida cotidiana durante una entrevista en Nadie dice nada, el ciclo de Luzu Tv conducido por Diego Leuco y Nico Occhiato. En un intercambio distendido desde el Chase Stadium de Inter Miami, el capitán de la Selección Argentina abrió la puerta a sus costumbres y preferencias fuera de la cancha, especialmente en lo que respecta a la televisión de nuestro país.

El capitán de la selección nacional contó que junto a su esposa se divierten con el reality de cocina que conduce la empresaria (Video: Instagram)

El vínculo entre Antonela Roccuzzo y Momi Giardina fue motivo de charla. Messi detalló que su esposa mantiene una relación cercana con la participante de MasterChef Celebrity: “Se escriben, sí, es verdad. Se caga de risa con ella. Ahora estábamos mirando MasterChef y se ríe con ella. No sé de qué hablan pero se mensajean de vez en cuando”, confesó Messi al ser consultado por Occhiato sobre el lazo entre ambas.

La televisión argentina sigue ocupando un lugar en la rutina familiar, a pesar del cambio horario en Miami. “Parece que no pero dos horas menos te cambian un montón y más cuando nosotros tenemos una rutina muy determinada”, reconoció, sobre la dificultad de seguir los programas en vivo desde Estados Unidos.

Leuco no perdió la oportunidad de indagar sobre sus gustos personales frente a la pantalla. Ante la pregunta sobre si mira LAM, Messi fue directo: “Si miro. Me gusta, soy un poco como mi vieja, me divierte. A Anto no le gusta mucho, yo soy más del espectáculo, para estar al día no más e informarme un poco”, contó entre risas. El futbolista reveló además que su madre es gran fanática del mundo del espectáculo: “Si es por ella estaba ahí con Ángel en LAM”, agregó, en referencia al conductor Ángel de Brito.