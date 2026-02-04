Teleshow

Lissa Vera contó la verdad detrás de su pelea con Tripa: “Nos dijo que nos teníamos que retirar de la música”

La integrante de Bandana contó el motivo por el que mantiene un enfrentamiento con el exmiembro de Mambrú

La cantante contó al aire de Los Profesionales cómo fue su cruce con el artista (Video: Instagram)

Lissa Vera sorprendió esta tarde al revelar un fuerte conflicto con Germán Tripel, más conocido como Tripa, durante su paso por Los Profesionales con Flor (El Nueve). En una charla sin filtros, la integrante de Bandana contó que el músico, exintegrante de Mambrú surgido de la misma factoría de Popstars, les habría dicho que ya no tenían lugar en la música y que “se tenían que retirar”.

El tema surgió casi de manera espontánea en la mesa del programa conducido por Florencia de la V, cuando Lissa hablaba de las críticas que recibió a lo largo de su carrera. Fue entonces cuando lanzó una frase que encendió la conversación: “A nosotros nos criticó un compañero, digamos, un hermanito del mismo grupo”. Intrigados, los panelistas no tardaron en pedir nombres. “¿Quién? ¿Gero?, ¿Pablo?, ¿Milton?”, arriesgaron, en referencia a otros artistas surgidos del mismo semillero musical. La respuesta fue directa: “Tripa”.

Lissa Vera remarcó que tanto Bandana como Mambrú compartieron una historia y origen en un fenómeno televisivo argentino (Instagram)

La sorpresa fue inmediata en el estudio. “No te puedo creer”, reaccionaron desde el panel, mientras la artista que volvió a los escenarios con Bandana en las últimas semanas profundizaba en el episodio que marcó un quiebre en la relación. “Nos dijo que era claro que nos teníamos que retirar de la música, que éramos como tías que tenían que retirarse”, relató, sin edulcorar el comentario que, según explicó, la afectó profundamente tanto a nivel personal como profesional.

Lejos de minimizar la situación, la cantante remarcó que ese ataque fue el origen de un distanciamiento que aún persiste. “Por eso es la pica conmigo, porque yo también lo sacudí porque se lo merecía”, reconoció, dejando en claro que hubo una respuesta de su parte. “Y por eso es que estamos ahí, como cada uno en su cucha, ¿viste?”, agregó, describiendo un vínculo roto, marcado por el silencio y la distancia.

Lissa también contextualizó el conflicto dentro de una historia compartida. “Nos conocemos desde chiquitos, crecimos todos juntos, conocemos la carrera y las cosas que hemos vivido”, señaló, recordando que tanto Bandana como Mambrú, el grupo del que formó parte Tripel, nacieron del mismo fenómeno televisivo y atravesaron, con matices, los mismos vaivenes de la industria musical. “Entonces tiene que callarse, porque no tiene nada que ver”, sentenció, molesta.

El conflicto entre Lissa Vera y 'Tripa' nació por comentarios negativos sobre la vigencia de Bandana en la industria musical argentina (Captura de video)

La conversación tomó un giro más profundo cuando Flor de la V intervino con una lectura de género sobre lo ocurrido. “Igual, el ataque es para las mujeres”, señaló la conductora. La respuesta de Lissa fue tan sincera como incómoda para algunos: “Siempre es para las mujeres”. La artista explicó: “Mirá que yo no soy de la línea feminista. Yo sé que cada uno tiene que ocupar su lugar y sabemos cuál es la importancia de la mujer”.

Flor de la V no dejó pasar esa afirmación y la interpeló con claridad: “Igual eso es feminista”. Tras un breve silencio, Lissa asintió y reflexionó en voz alta: “Claro, pasa que yo no me pongo el cartel, pero sí, tenés razón”. De todas formas, continuó su parte y le dio un cierre: “No me gusta cuando me molestan de esta forma, que por ser mujer directamente nosotros somos unas tías”.

Recientemente, en una aparición como “angelita” de LAM (América TV), también recordó cómo vivió el regreso del grupo pop femenino que reinó en la región durante la década del 2000. “Fue importante que suceda esto, porque las reglas de convivencia después de 25 años se tienen que reescribir. No somos las mismas que entraron a ese casting”, reflexionó. En esa línea, remarcó que hoy cada una tiene su vida, sus intereses y su propio recorrido, y que volver a ensamblar al grupo no era algo automático.

