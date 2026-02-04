Teleshow

La Joaqui se defendió de las críticas a las letras de sus canciones: “No invito a los pibes a drogarse”

La artista explicó el sentido de su mensaje y remarcó la diferencia en el trato mediático entre hombres y mujeres en la música

Guardar
En plena emisión, La Joaqui se puso a reflexionar ante las críticas que reciben sus canciones por parte de padres (Patria y Familia - Luzu)

Joaquinha Lerena De La Riva, conocida artísticamente como La Joaqui, se consolidó en los últimos años como una de las referentes más potentes de la música urbana argentina. Pero su popularidad no se limita solo al terreno musical: su historia personal, su rol de madre, su romance con Luck Ra y sus posteos en redes sociales la mantienen entre los nombres más buscados y comentados por sus fans. Ahora, en un presente marcado por el éxito, decidió volcarse de lleno a su carrera y, al mismo tiempo, responder a las críticas que recibe por el contenido de sus canciones.

La Joaqui fue invitada al ciclo Patria y Familia (Luzu), donde profundizó sobre su proceso creativo y la presión que sienten los artistas en la actualidad. Ante una pregunta de Lucas Spadafora sobre la exigencia de estar siempre pensando en el próximo proyecto, analizó: “Me empecé a sentir mal conmigo misma, porque hay como una cuestión numérica que te presiona, estadística, y que vos como tenés que seguir resurgiendo a través de cosas que vos no estás listo para dejar ir. Y algo que en lo que yo integré tanta energía se vuelve descartable y es extraño”, se sinceró.

En la charla, Fede Popgold le consultó sobre el significado de “defender” su obra. La Joaqui respondió: “Yo sabía que en algún momento se iba a cuestionar muy fuertemente la música que yo hago. Y sé, muy fácil decir: La Joaqui quiere que vos te drogues. No, la verdad que no. Yo escribo las canciones tomándome un té de tilo... En realidad, es una invitación a disociar de lo que te está conflictuando por un momento”. Cuando le preguntaron si sentía la necesidad de explicar esto al público, fue tajante: “Siento que sí, porque todavía hay cosas que son muy cuestionables. Mis hijas tienen esta vida y les interesan más las cosas de niños porque su infancia es una infancia de una niña. Y si escuchan mis canciones, sea Santurrona, sea Turrología, no entienden lo mismo que otra persona”.

"No está en el algoritmo
"No está en el algoritmo de alguien que escucha la granja de Zenón", aseguró la artista ante las críticas a sus canciones (Instagram)

La canción que es muy explícita, no se la ponés. No está en el algoritmo de alguien que escucha la granja de Zenón”, explicó con humor. Spadafora la interpeló sobre si sentía una mirada diferente solo por ser mujer, y la cantante, sin dudar, respondió: “Obvio, chicos”. Y amplió la idea comparando su situación con la de otros artistas masculinos, como L-Gante. “Él es muy inteligente para declarar, es un hábil declarante. Entonces, cuando se viraliza una nota de él, es: ‘Ay, qué inteligente este muchacho y qué criterio tiene’. En el hombre sí pueden dividir su música de eso. Yo siento que, en mi caso, no importa cuánto lea, cuánto haga...”.

La Joaqui dejó en claro que su propuesta artística va más allá de la polémica: “Una música que buscaba sonar festivamente. Era más profundo lo que yo soñé, como para que me digan: ‘Vos invitas a los pibes a drogarse’. No, la profundidad jamás es invitar a vivir a alguien como yo vivo, sino yo sobrevivir a lo que atravesé sin enojos, sin rencores, sin resentimientos sociales, sin un montón de cuestiones”.

No es la primera vez que la cantante sale a defender su trabajo. En 2023, durante una entrevista con el Pollo Álvarez para Infobae, fue contundente: “Tengo derecho a disfrutar del sexo y escribir de lo que nos gusta a las mujeres”. En ese momento, también criticó la desigualdad de género en la representación del sexo en la música: “Los temas que escriben los hombres deducen lo que nos gusta a través de la pornografía y, en realidad, eso no nos gusta. Yo quería escribir cómo es realmente”.

En 2023, la cantante ya
En 2023, la cantante ya se había sincerado ante las críticas por las letras (Instagram)

“La gente asume que a una mujer le gustan ciertas cosas, pero no hay excusa para semejante brutalidad”, agregó. La Joaqui relató que cuando era adolescente y tuvo su primer novio, le daba “vergüenza” decir lo que no le gustaba durante el sexo. “Empecé a escribir canciones sexuales porque tenía ganas de que la gente supiera qué es lo que a una mujer también la calienta”, confesó.

Soy una mujer y tengo el mismo deseo sexual que cualquier persona y, a veces, lo quiero exteriorizar”, afirmó. Y se permitió la ironía para marcar la doble vara: “¿Por qué Anuel puede cantar ‘La bebe leche’ y convertirse en un hit global, pero se enojaron cuando escribí ‘La tanga colorada’?”, lanzó.

De esta manera, La Joaqui vuelve a dejar en claro que su música y su discurso no buscan complacer a todos, sino reflejar una experiencia genuina, donde el deseo, la libertad y la identidad femenina ocupan el centro de la escena. Mientras tanto, la artista sigue apostando a nuevos proyectos y defendiendo con voz propia el espacio que conquistó en la escena musical.

Temas Relacionados

La JoaquiCancionesCríticasLucas SpadaforaFede PopgoldPatria y FamiliaLuzu

Últimas Noticias

La noche en que La Sole aterrizó en la luna de Cosquín: así se armó el show homenaje por sus 30 años en el festival

La cantante de Arequito celebró tres décadas de su irrupción en el histórico recinto cordobés. El backstage y todos los detalles de una puesta inédita

La noche en que La

Rocío Marengo celebró los dos meses de Isidro con la foto más tierna: “Siento que no puedo amar más”

La modelo continúa mostrando cómo la llegada de su primer hijo transformó su vida para siempre

Rocío Marengo celebró los dos

La contundente opinión de Sabrina Rojas sobre el pasacalles a Griselda Siciliani: “No era el camino”

La exesposa del actor analizó el impacto del mensaje en la vía pública, cuestionó su efectividad y habló del futuro de la pareja

La contundente opinión de Sabrina

Clara Darín habría revelado por error el sexo del bebé de Úrsula Corberó y el Chino

La joven causó conmoción en redes sociales al publicar una imagen que revelaría el género del esperado hijo entre los artistas

Clara Darín habría revelado por

Manu Jove debuta con Nunca Me Faltes, el ciclo dedicado a la cumbia y sus protagonistas

Infobae Studio se expande con un nuevo formato de entrevistas que propone conversaciones espontáneas, desafíos musicales y momentos lúdicos para conocer la cara desconocida de tus músicos favoritos

Manu Jove debuta con Nunca
DEPORTES
Surgió de las inferiores de

Surgió de las inferiores de Boca Juniors, emigró al Inter Miami y ahora firmó con un club de la Primera B Nacional

Así es el Gimnasio Gijang, el escenario de la serie de Copa Davis entre Argentina y Corea del Sur

Con entrenamientos intensos, Argentina se prepara para la serie de Copa Davis frente a Corea del Sur

La escalofriante lesión que sufrió un fisicoculturista mientras levantaba 400 kilos: “El dolor postoperatorio fue peor”

Racing cerró la venta de una de sus figuras al fútbol brasileño en 10 millones de dólares

TELESHOW
La noche en que La

La noche en que La Sole aterrizó en la luna de Cosquín: así se armó el show homenaje por sus 30 años en el festival

Rocío Marengo celebró los dos meses de Isidro con la foto más tierna: “Siento que no puedo amar más”

La contundente opinión de Sabrina Rojas sobre el pasacalles a Griselda Siciliani: “No era el camino”

Clara Darín habría revelado por error el sexo del bebé de Úrsula Corberó y el Chino

Manu Jove debuta con Nunca Me Faltes, el ciclo dedicado a la cumbia y sus protagonistas

INFOBAE AMÉRICA

Mensajes de amor, sexo e

Mensajes de amor, sexo e insultos: salen a la luz los grafitis de Pompeya

Empresarios de turismo advierten pérdida de rentabilidad en Uruguay por el dólar bajo: “Es cada vez más difícil”

Aparecieron cientos de peces muertos en una playa de Montevideo: un informe técnico del gobierno encontró la razón

El ministro de Exteriores de Israel se reunió con cancilleres latinoamericanos y funcionarios de EEUU en Washington

El niño héroe que salvó a su familia nadando cuatro horas en el mar relató qué dibujo animado lo inspiró