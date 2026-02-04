La Joaqui se defendió de las críticas a las letras de sus canciones: “No invito a los pibes a drogarse”

En plena emisión, La Joaqui se puso a reflexionar ante las críticas que reciben sus canciones por parte de padres (Patria y Familia - Luzu)

Joaquinha Lerena De La Riva, conocida artísticamente como La Joaqui, se consolidó en los últimos años como una de las referentes más potentes de la música urbana argentina. Pero su popularidad no se limita solo al terreno musical: su historia personal, su rol de madre, su romance con Luck Ra y sus posteos en redes sociales la mantienen entre los nombres más buscados y comentados por sus fans. Ahora, en un presente marcado por el éxito, decidió volcarse de lleno a su carrera y, al mismo tiempo, responder a las críticas que recibe por el contenido de sus canciones.

La Joaqui fue invitada al ciclo Patria y Familia (Luzu), donde profundizó sobre su proceso creativo y la presión que sienten los artistas en la actualidad. Ante una pregunta de Lucas Spadafora sobre la exigencia de estar siempre pensando en el próximo proyecto, analizó: “Me empecé a sentir mal conmigo misma, porque hay como una cuestión numérica que te presiona, estadística, y que vos como tenés que seguir resurgiendo a través de cosas que vos no estás listo para dejar ir. Y algo que en lo que yo integré tanta energía se vuelve descartable y es extraño”, se sinceró.

En la charla, Fede Popgold le consultó sobre el significado de “defender” su obra. La Joaqui respondió: “Yo sabía que en algún momento se iba a cuestionar muy fuertemente la música que yo hago. Y sé, muy fácil decir: La Joaqui quiere que vos te drogues. No, la verdad que no. Yo escribo las canciones tomándome un té de tilo... En realidad, es una invitación a disociar de lo que te está conflictuando por un momento”. Cuando le preguntaron si sentía la necesidad de explicar esto al público, fue tajante: “Siento que sí, porque todavía hay cosas que son muy cuestionables. Mis hijas tienen esta vida y les interesan más las cosas de niños porque su infancia es una infancia de una niña. Y si escuchan mis canciones, sea Santurrona, sea Turrología, no entienden lo mismo que otra persona”.

"No está en el algoritmo de alguien que escucha la granja de Zenón", aseguró la artista ante las críticas a sus canciones (Instagram)

“La canción que es muy explícita, no se la ponés. No está en el algoritmo de alguien que escucha la granja de Zenón”, explicó con humor. Spadafora la interpeló sobre si sentía una mirada diferente solo por ser mujer, y la cantante, sin dudar, respondió: “Obvio, chicos”. Y amplió la idea comparando su situación con la de otros artistas masculinos, como L-Gante. “Él es muy inteligente para declarar, es un hábil declarante. Entonces, cuando se viraliza una nota de él, es: ‘Ay, qué inteligente este muchacho y qué criterio tiene’. En el hombre sí pueden dividir su música de eso. Yo siento que, en mi caso, no importa cuánto lea, cuánto haga...”.

La Joaqui dejó en claro que su propuesta artística va más allá de la polémica: “Una música que buscaba sonar festivamente. Era más profundo lo que yo soñé, como para que me digan: ‘Vos invitas a los pibes a drogarse’. No, la profundidad jamás es invitar a vivir a alguien como yo vivo, sino yo sobrevivir a lo que atravesé sin enojos, sin rencores, sin resentimientos sociales, sin un montón de cuestiones”.

No es la primera vez que la cantante sale a defender su trabajo. En 2023, durante una entrevista con el Pollo Álvarez para Infobae, fue contundente: “Tengo derecho a disfrutar del sexo y escribir de lo que nos gusta a las mujeres”. En ese momento, también criticó la desigualdad de género en la representación del sexo en la música: “Los temas que escriben los hombres deducen lo que nos gusta a través de la pornografía y, en realidad, eso no nos gusta. Yo quería escribir cómo es realmente”.

En 2023, la cantante ya se había sincerado ante las críticas por las letras (Instagram)

“La gente asume que a una mujer le gustan ciertas cosas, pero no hay excusa para semejante brutalidad”, agregó. La Joaqui relató que cuando era adolescente y tuvo su primer novio, le daba “vergüenza” decir lo que no le gustaba durante el sexo. “Empecé a escribir canciones sexuales porque tenía ganas de que la gente supiera qué es lo que a una mujer también la calienta”, confesó.

“Soy una mujer y tengo el mismo deseo sexual que cualquier persona y, a veces, lo quiero exteriorizar”, afirmó. Y se permitió la ironía para marcar la doble vara: “¿Por qué Anuel puede cantar ‘La bebe leche’ y convertirse en un hit global, pero se enojaron cuando escribí ‘La tanga colorada’?”, lanzó.

De esta manera, La Joaqui vuelve a dejar en claro que su música y su discurso no buscan complacer a todos, sino reflejar una experiencia genuina, donde el deseo, la libertad y la identidad femenina ocupan el centro de la escena. Mientras tanto, la artista sigue apostando a nuevos proyectos y defendiendo con voz propia el espacio que conquistó en la escena musical.