El mensaje de Fede Bal por el Día Mundial contra el Cáncer: “Es un día para pensar en los que se fueron por esta enfermedad”

El conductor volvió a usar sus redes sociales para hacer una reflexión sobre el cuadro que le tocó atravesar durante el 2020 en medio de la pandemia por Covid 19

A casi seis años de su diagnóstico de cáncer de intestino, el conductor compartió una reflexión con sus seguidores

En el Día Mundial contra el Cáncer, Fede Bal compartió en redes un mensaje de reflexión y agradecimiento, a casi seis años de haber recibido el diagnóstico de cáncer de intestino. El actor, que atravesó su tratamiento en plena pandemia, eligió abrir su álbum personal para recordar la lucha y los cambios que vivió, y acompañó sus palabras con imágenes y un video especialmente significativos.

En una de las fotos, Fede aparece junto a un profesional de la salud, ambos con barbijo, en una sala de tratamiento, reflejando el contexto de protocolos estrictos y la intimidad de ese proceso. En otra imagen, se lo ve sentado en bata y cubrezapatos sobre el equipo de radioterapia, con gesto serio y expectante, retratando el día a día del tratamiento y la espera de los resultados.

Además, Fede compartió un video especialmente emotivo: el momento en que, tras recibir la noticia de que el tumor había desaparecido y que no sería necesario operarlo, fue a la casa de su mamá, Carmen Barbieri, para contarle la noticia. En las imágenes se la ve a Carmen, aún en pijama y pantuflas, llorando desconsoladamente en la puerta de su casa, emocionada y aliviada por saber que su hijo estaba fuera de peligro.

Fede tuvo que atravesar su diagnóstico durante la pandemia por Covid-19

En el texto que acompañó la publicación, Fede escribió: “Hoy 4/2 es el día mundial contra el cáncer. Y no es un día más. Es un día para recordar, para abrazar, agradecer. Viendo estas fotos, no puedo dejar de emocionarme al reconocer la lucha que tuve que darle, los cambios que tuve que hacer y lo mucho que pasó. Ese soy yo, en plena pandemia, el día que terminé la quimio y radioterapia y me dijeron que el tumor se había ido y que no iba a ser necesario operarme. Lo primero que hice fue ir a contarle a mi mamá, ahí ven su reacción en el video”.

Y sumó: “Es un día para pensar en los que se fueron por esta enfermedad. Es un día para seguir peleándola si estás en tratamiento. Es un día para agradecer a los que te acompañaron en el proceso. Es un día para seguir escuchando tu cuerpo y seguir haciéndote los controles y estudios de rutina. Es un día para agradecer estar vivo. Todo mi amor para los que perdieron a sus seres queridos por esta puta enfermedad y todo mi apoyo a los que le siguen dando batalla”.

El testimonio de Fede Bal se sumó a los mensajes de concientización de la fecha, recordando la importancia de la prevención, la compañía y la esperanza frente al cáncer, y celebrando la vida y el acompañamiento en cada etapa de la lucha.

A casi seis años de su diagnóstico de cáncer de intestino, el conductor compartió una reflexión con sus seguidores (Instagram))

Esta no es la primera vez que el conductor de Resto del mundo (El Trece) se muestra abierto a hablar del tema. Durante 130 días abrió la intimidad de su cuadro médico y meses atrás, volvió a realizar un acto de concientización desde su cuenta de Instagram, grabándose mientras se hacía una colonoscopía, o más precisamente, una videocolonoscopía.

El actor se filmó en una camilla de la Fundación Gedyt acompañado por el doctor Luis Caro y el equipo, mientras estaba bajo los efectos de la anestesia total: “Un estudio médico, en este caso una videocolonoscopia, se puede vivir de otra manera… Desactivemos el miedo a la anestesia, al estrés de la preparación, a la ansiedad por todo el proceso. Lo único que importa es SABER CÓMO ESTAMOS. Como está nuestra salud".

“Este video que les comparto muestra lo que pasó antes de mi videocolonoscopia anual. Entrando en los hermosos efectos de la anestesia que, como experiencia en sí, es una suerte de trip surrealista“, afirmó, desde la red social en la que cuenta con casi 2 millones de seguidores. “Para este estudio necesario y valioso, me pongo en las manos del gran doctor Luis Caro y su centro la Fundación Gedyt, Un equipo maravilloso que te acompaña en todo el proceso”, destacó.

