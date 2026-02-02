La ácida reacción de Sabrina Rojas al pasacalles que Luciano Castro le habría dedicado a Griselda Siciliani

Sabrina Rojas habló en sus redes sociales tras la viralización del pasacalles que habría colgado su expareja a la actriz (Video: Instagram)

Tras la viralización de un pasacalles romántico atribuido a Luciano Castro dirigido a Griselda Siciliani tras su reciente y mediática separación, Sabrina Rojas utilizó sus redes sociales para responder con ironía, mientras el escándalo mediático sumaba repercusiones.

El conflicto se originó tras la confirmación de la ruptura entre los actores, poco después de difundirse audios comprometedores del actor intentando seducir a una joven danesa. En Intrusos (América TV), explicaron que la actriz decidió alejarse tanto por motivos personales que refieren a la infidelidad, como también por la presión que generó el tratamiento mediático del caso. “No pudo con lo mediático, eso fue lo que más le pesó”, afirmó Paula Varela.

La periodista añadió que para Siciliani “la relación se terminó” pese a que seguía existiendo buena sintonía entre ambos. Luego, explicó que ella “decidió dar un paso al costado” y que el verdadero desafío fue enfrentar el efecto mediático. “No es el cuerno en sí, tiene que ver con esta cosa mediática en la que ella se vio envuelta”, indicó la panelista.

El pasacalles con la frase 'Te amo, Griselda. Hasta el fin. Te extraño mucho. Luciano' fue ubicado frente al domicilio de la actriz

La aparición del pasacalles frente al domicilio de la actriz ocurrió el sábado. El cartel tenía el mensaje: “Te amo, Griselda. Hasta el fin. Te extraño mucho. Luciano”. Pepe Ochoa, panelista de LAM, el ciclo de Ángel de Brito, relató en redes sociales lo que describió como la estrategia de Castro para buscar la reconciliación, señalando que el actor “está desesperado por volver con Griselda Siciliani”. La foto del pasacalles se difundió rápidamente, profundizando la polémica en redes sociales.

Desde su cuenta de Instagram, Sabrina Rojas, exesposa y madre de los hijos de Luciano Castro, se sumó al debate público y expresó dudas sobre la autenticidad del pasacalles con un tono marcadamente irónico. “Quiero creer que no es real”, escribió en una de sus publicaciones, acompañando el texto con un conocido clip del actor Eduardo Sterblitch con gesto de desconcierto y risa. En una historia posterior, profundizó su reacción: “Voy a confiar en que esto va a terminar siendo una publicidad de alguien que quiere aprovechar la actualidad”.

La expareja de Castro sumó otro mensaje humorístico aludiendo al reciente escándalo con referencias virales. “Pero después de escuchar chamuyar en gallego, se me viene este meme. Todo puede ser”, compartió, junto a un video en el que un joven cae al lanzarse desde una escalera, utilizando la escena como metáfora de la situación. Finalmente, la conductora aclaró en sus historias: “No debería meterme, lo sé. Pero no paran de mandármelo, entonces reflexiono”.

Sabrina Rojas pronosticó que Castro y Siciliani podrían darse una segunda oportunidad pese al actual conflicto (Video: LAM, América TV)

Recientemente, durante un debate en televisión, Rojas predijo el futuro de la relación y explicó su postura. “Para mí, van a volver”. Luego, profundizó que ve probable una segunda oportunidad en la relación y analizó la dinámica del vínculo. Destacó aspectos de la personalidad de Castro, al señalar: “El gordo lo va a lograr. Él siempre quiere volver”.

Cuestionó también los argumentos que se difundieron respecto a la ruptura, en especial la idea de que la infidelidad fue decisiva. Rojas puso el foco en la influencia de la exposición mediática, comentando: “Lo único que no entendí es que Griselda, aparentemente, dijo que no se separaba por la infidelidad, sino por lo mediático. Pero de lo mediático, el gordo no tiene la culpa. Tiene la culpa de la infidelidad, pero no de lo mediático”.

Con confianza, Rojas concluyó que, si Siciliani afronta la situación como lo haría cualquier persona ajena al medio, existe una alta probabilidad de que ambos vuelvan a unirse en poco tiempo. Lo seguro es que el tema sigue en el centro de la conversación pública, con incertidumbre sobre los motivos de fondo y el futuro de la relación entre Siciliani y Castro.