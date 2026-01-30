Así fue el exclusivo festejo de Susana Giménez por sus 82 años en Madrid: cena íntima, flores y brindis

La diva celebrño sus 82 años de vida con una cena intima en la ciudad española

Susana Giménez celebró su cumpleaños número 82 con una cena íntima y elegante en Madrid, rodeada de amigos cercanos y figuras clave de su historia profesional y personal. La diva compartió en sus redes sociales un video del festejo, donde se la vio radiante, recibiendo flores y saludos, en un ambiente de lujo y afecto.

Entre los presentes estuvieron Luis Cella y Bernarda Cella, hijos del histórico productor que la acompañó durante décadas en la televisión y parte fundamental de su círculo de confianza, además de Marcelo Fernández, amigo de la conductora e Inés Hernández, su histórica asistente. En el video se pudo ver a Susana llegando al restaurante, elegantemente vestida con un conjunto ajustado en tonos tierra, siendo recibida con un gran ramo de flores y gestos de cariño por parte de sus invitados.

La noche transcurrió entre charlas animadas, risas, brindis con copas de vino y la complicidad de los años compartidos. En la mesa, Susana se mostró relajada y feliz, disfrutando de los platos y las anécdotas, en un clima de calidez y cercanía. Hubo tiempo para fotos grupales, abrazos y el clásico momento de soplar las velitas, mientras todos coreaban el “Feliz cumpleaños” y ella pensaba los deseos.

Susana junto a Luis y Bernarda Cella, los dueños de Olga (Instagram)

La cena de cumpleaños estuvo compuesta por cinco invitados

Una de las postales más emotivas de la velada fue el abrazo entre Susana y los Cella, actuales responsables de la señal de streaming Olga y discípulos de su histórico productor. El símbolo de una amistad y una alianza profesional que atraviesa generaciones y que se mantuvo firme a lo largo del tiempo.

La celebración en Madrid combinó lujo, historia y afecto en un entorno cuidado y reservado, lejos de los grandes flashes pero cargado de significado. Así, Susana Giménez sumó un año más rodeada de cariño, entre reencuentros, risas y la certeza de que, más allá de la pantalla, el verdadero festejo está en los vínculos que trascienden el paso del tiempo. La diva, una vez más, demostró su vigencia y el cariño que despierta a cada paso, manteniendo intacta su capacidad de reunir a los suyos y celebrar la vida con alegría.

A lo largo de la jornada, la diva de los teléfonos recibió varios saludos. Mirtha Legrand, colega y compañera de rubro, y ocasional competidora, rindió homenaje a Susana con una imagen retro donde ambas lucen sonrientes. En el mensaje publicado en su cuenta de Instagram, la Chiqui expresó: “¡Feliz cumpleaños amiga querida! Gracias por tantos momentos compartidos”, repasando décadas de trayectorias paralelas y encuentros inolvidables delante y detrás de cámaras.

Mirtha optó por homenajearla con una foto de su pasado

En La Mañana con Moria (El Trece), Moria Casán —con quien mantiene una conocida relación de idas y vueltas mediáticas— no dejó pasar la ocasión y la saludó al aire mientras cocinaba con Valentina Salezzi: “El día de los ñoquis, el cumpleaños de la Su”, dijo la One, haciendo referencia a la tradición culinaria y a su histórica compañera de cartelera. “Le mandamos un beso a la acuariana”, agregó, sumando su toque de ironía y afecto.

En tanto, Graciela Borges, gran amiga de Susana, publicó en sus historias de Instagram una foto juntas y escribió: “¡¡Feliz cumpleaños preciosa!! falta ya nada, pero igual siempre es una fiesta celebrarte”, reflejando la cercanía y el respeto de una amistad de años.

Por su parte, Marley compartió un emotivo video compilado con imágenes de los viajes y momentos más importantes que vivió junto a Susana en los últimos años: el instante en que la diva conoció a su ahijado Mirko, cenas de amigos, la llegada de Milenka y hasta el día en que se subieron juntos a un globo en Capadocia. “¡Muy feliz cumple Susana Giménez, que lo pases genial en España y festejaremos pronto juntos! Mirko, Milenka, yo y toda la familia te amamos. ¡Que seas muy feliz!”, escribió el conductor en el pie del video.