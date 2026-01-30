Teleshow

Así fue el exclusivo festejo de Susana Giménez por sus 82 años en Madrid: cena íntima, flores y brindis

La icónica conductora eligió la capital española para celebrar su nuevo año de vida en un ambiente elegante y con su círculo más cercano

La diva celebrño sus 82 años de vida con una cena intima en la ciudad española

Susana Giménez celebró su cumpleaños número 82 con una cena íntima y elegante en Madrid, rodeada de amigos cercanos y figuras clave de su historia profesional y personal. La diva compartió en sus redes sociales un video del festejo, donde se la vio radiante, recibiendo flores y saludos, en un ambiente de lujo y afecto.

Entre los presentes estuvieron Luis Cella y Bernarda Cella, hijos del histórico productor que la acompañó durante décadas en la televisión y parte fundamental de su círculo de confianza, además de Marcelo Fernández, amigo de la conductora e Inés Hernández, su histórica asistente. En el video se pudo ver a Susana llegando al restaurante, elegantemente vestida con un conjunto ajustado en tonos tierra, siendo recibida con un gran ramo de flores y gestos de cariño por parte de sus invitados.

La noche transcurrió entre charlas animadas, risas, brindis con copas de vino y la complicidad de los años compartidos. En la mesa, Susana se mostró relajada y feliz, disfrutando de los platos y las anécdotas, en un clima de calidez y cercanía. Hubo tiempo para fotos grupales, abrazos y el clásico momento de soplar las velitas, mientras todos coreaban el “Feliz cumpleaños” y ella pensaba los deseos.

Susana junto a Luis y
Susana junto a Luis y Bernarda Cella, los dueños de Olga (Instagram)
La cena de cumpleaños estuvo
La cena de cumpleaños estuvo compuesta por cinco invitados

Una de las postales más emotivas de la velada fue el abrazo entre Susana y los Cella, actuales responsables de la señal de streaming Olga y discípulos de su histórico productor. El símbolo de una amistad y una alianza profesional que atraviesa generaciones y que se mantuvo firme a lo largo del tiempo.

La celebración en Madrid combinó lujo, historia y afecto en un entorno cuidado y reservado, lejos de los grandes flashes pero cargado de significado. Así, Susana Giménez sumó un año más rodeada de cariño, entre reencuentros, risas y la certeza de que, más allá de la pantalla, el verdadero festejo está en los vínculos que trascienden el paso del tiempo. La diva, una vez más, demostró su vigencia y el cariño que despierta a cada paso, manteniendo intacta su capacidad de reunir a los suyos y celebrar la vida con alegría.

A lo largo de la jornada, la diva de los teléfonos recibió varios saludos. Mirtha Legrand, colega y compañera de rubro, y ocasional competidora, rindió homenaje a Susana con una imagen retro donde ambas lucen sonrientes. En el mensaje publicado en su cuenta de Instagram, la Chiqui expresó: “¡Feliz cumpleaños amiga querida! Gracias por tantos momentos compartidos”, repasando décadas de trayectorias paralelas y encuentros inolvidables delante y detrás de cámaras.

Mirtha optó por homenajearla con
Mirtha optó por homenajearla con una foto de su pasado

En La Mañana con Moria (El Trece), Moria Casán —con quien mantiene una conocida relación de idas y vueltas mediáticas— no dejó pasar la ocasión y la saludó al aire mientras cocinaba con Valentina Salezzi: “El día de los ñoquis, el cumpleaños de la Su”, dijo la One, haciendo referencia a la tradición culinaria y a su histórica compañera de cartelera. “Le mandamos un beso a la acuariana”, agregó, sumando su toque de ironía y afecto.

En tanto, Graciela Borges, gran amiga de Susana, publicó en sus historias de Instagram una foto juntas y escribió: “¡¡Feliz cumpleaños preciosa!! falta ya nada, pero igual siempre es una fiesta celebrarte”, reflejando la cercanía y el respeto de una amistad de años.

Por su parte, Marley compartió un emotivo video compilado con imágenes de los viajes y momentos más importantes que vivió junto a Susana en los últimos años: el instante en que la diva conoció a su ahijado Mirko, cenas de amigos, la llegada de Milenka y hasta el día en que se subieron juntos a un globo en Capadocia. “¡Muy feliz cumple Susana Giménez, que lo pases genial en España y festejaremos pronto juntos! Mirko, Milenka, yo y toda la familia te amamos. ¡Que seas muy feliz!”, escribió el conductor en el pie del video.

