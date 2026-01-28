Susana Giménez habló de la relación de su nieta Lucía Celasco con el futbolista Nicolás Figal: “Que se casen”

De cara a su viaje a Madrid para festejar su cumpleaños, Susana Giménez fue consultada sobre la pareja de su nieta y habló ante la prensa (RSFotos)

Alejada por unos días de la rutina, Susana Giménez optó por un giro radical para celebrar sus 82 años: en vez de la habitual fiesta en Punta del Este, la diva eligió regresar a Buenos Aires y luego cruzar el Atlántico para recibir su cumpleaños en Madrid. Esta ciudad, donde se encontrará con su hija Mercedes Sarrabayrouse, será el escenario de un festejo distinto, rodeada de afectos y lejos de la clásica postal uruguaya. A horas del viaje, la conductora se cruzó con la prensa en Aeroparque y, fiel a su estilo, habló sin vueltas sobre el flamante noviazgo de su nieta, Lucía Celasco, con el futbolista de Boca Juniors, Nicolás Figal.

Con su clásico humor y sin perder el ritmo, respondió: “¡Pero lógico! Cómo no lo voy a saber. Si yo veo ahora los partidos de Boca”, aseguró entre risas, dejando en claro que sigue de cerca la vida sentimental de Lucía. Enseguida, agregó: “¡Me encanta!”. Ante la pregunta sobre si le gustaría verlos casados, Susana no dudó: “Que se casen, sí. No lo conozco, pero ya están en edad. Están enamorados…”.

El tema de la vuelta a la televisión también fue parte de la breve entrevista. Consultada sobre si planea regresar a la pantalla, Susana fue directa: “No lo sé, mi amor. No tengo muchas ganas”. Así, la diva evitó dar precisiones y alimentó el misterio sobre su futuro profesional. Finalmente, cuando se le mencionó acerca de la posibilidad de reconciliarse con Graciela Alfano, Susana optó por no responder y dejó atrás a los cronistas mientras ingresaba a la zona vip de pasajeros.

La relación entre Celasco y Figal lleva meses en boca de todos. Los rumores de romance comenzaron a circular en agosto pasado, pero la pareja mantuvo el silencio y la discreción durante mucho tiempo. Sin confirmaciones ni desmentidas, fue recién en noviembre cuando ambos decidieron blanquear el vínculo en redes sociales y dejar atrás cualquier tipo de especulación.

La nieta de Susana Giménez y el defensor xeneize compartieron su primer viaje juntos a Nueva York

La oficialización llegó con una postal compartida en Instagram. En la imagen, Lucía y Nicolás disfrutaban de una comida al aire libre, sentados en una mesa de madera blanca y vestidos de manera informal, ambos con remeras blancas. Sus gestos relajados y sonrisas sutiles reflejaron la naturalidad y la complicidad del momento. Sobre la mesa se vieron platos, vasos y una taza, en lo que parecía ser una salida casual. El fondo reveló una hilera de bicicletas azules estacionadas y edificios modernos, cubiertos en parte por la sombra de un árbol con flores violetas, sumando un detalle de color a la escena.

El romance, lejos de quedarse en rumores de verano, se consolidó hacia fin de año con el primer viaje juntos de la pareja por Nueva York. Las imágenes de la escapada, compartidas por ambos en sus perfiles, mostraron paseos, salidas gastronómicas y momentos de relax en la Gran Manzana, sellando así el inicio de una relación que ya no se oculta. En especial luego de acaparar la atención del mundo del espectáculo.

La pareja confirmó su relación luego de verse envueltos en rumores desde agosto pasado (Instagram)

Mientras tanto, Susana se prepara para un cumpleaños distinto, lejos de sus clásicos festejos en Uruguay y rodeada de afectos en Madrid. En la previa, la diva demostró, una vez más, su carisma y su honestidad frente a la prensa, opinando sobre la vida de su nieta y dejando en claro que, aunque el paso del tiempo implique cambios de escenario, la familia y el amor siempre ocupan el centro de su vida.

Así, entre viajes, romances oficializados y la expectativa por un nuevo año, Susana Giménez sigue siendo noticia, reafirmando que, a los 82 años, su vida está llena de sorpresas, emociones y la complicidad de los suyos, tanto en el escenario como fuera de él.