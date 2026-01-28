En medio de los rumores con Sofía Gala, Fito Páez lanzó el último videoclip de Novela, su más reciente álbum

Descubrí el videoclip oficial de "Maldivina y Turbialuz", el nuevo sencillo de Fito Páez de su álbum "Novela". Un viaje al corazón de los míticos estudios Abbey Road en Londres, donde la magia de la música cobra vida.

Fito Páez estrenó el 28 de enero el videoclip “Maldivina y Turbialuz”, una producción que marca el cierre audiovisual del álbum Novela. El video fue grabado en los emblemáticos Abbey Road Studios, donde contó con la visita del actor y director Johnny Depp. Este lanzamiento ha llamado la atención tanto por su valor artístico como por el contexto mediático en el que se produce, marcado por los rumores sobre una posible relación sentimental entre Páez y Sofía Gala Castiglione.

La dirección del videoclip —realizado por Antiestático para Sony Music Entertainment España— estuvo a cargo de Matías Dumont, mientras que las imágenes fueron responsabilidad de Guido Adler. La realización en Abbey Road, reconocido por su papel en la historia de la música, aportó un significado especial tanto simbólico como artístico al proyecto.

Fito Páez en Abbey Road Studios, donde grabó Novela

En una de las escenas, Páez aparece acompañado de Depp, quien visitó a los músicos durante la grabación en julio de 2024. Depp se encontraba en el estudio uno, terminando su primer largometraje como director, centrado en la vida del pintor Modigliani.

“Maldivina y Turbialuz” representa no solo el cierre temático de Novela, sino también la consolidación del carácter conceptual y narrativo del álbum, considerado uno de los trabajos más ambiciosos de la trayectoria de Páez. El músico reafirma su posición como referente innovador en la música en español, expandiendo los límites del formato tradicional con esta apuesta de largo alcance.

Fito Páez junto a Johnny Depp, que grababa en el estudio de al lado y lo fue a saludar

La trascendencia de Novela se refleja en su nominación a la 68ª Entrega Anual de los Premios GRAMMY®, cuya ceremonia se celebrará el domingo posterior al estreno, en Los Ángeles, California. El reconocimiento internacional y de la crítica confirma el impacto del álbum en la escena musical latinoamericana y global.

Durante julio de 2024, Páez trabajó en Abbey Road junto a sus colaboradores habituales Carlos Vandera y Coki Debernardi, el productor Gustavo Borner y parte de su equipo de músicos. Esta experiencia le permitió sumergirse en el entorno histórico del mítico estudio.

Fito Páez con parte de los músicos que tocaron en Novela, en los estudios Abbey Road

En paralelo al estreno, cobraron fuerza los rumores sobre la relación entre Páez y Sofía Gala. El fin de semana anterior, la actriz y el músico compartieron en redes sociales una imagen tomada durante un viaje en avión. En la foto, Gala Castiglione lanza un beso y Páez sostiene el teléfono para la selfie. El mensaje que acompañó la publicación fue: “¡Feliz cumpleaños, Sofi Gala Castiglione! ¡El mundo es un mundo mejor con vos! ¡Te amo! @socastiglione”. Sofía respondió: “¡Te lo digo de nuevo! ¿Puedes dejar de hacerme bien? Te amo hasta el cielo”.

El intercambio directo capturó la atención de admiradores y especialistas en espectáculos. Las publicaciones conjuntas y los mensajes de marcado contenido afectivo reactivaron las versiones de un posible romance, convirtiendo el vínculo en tema principal en redes sociales y programas de televisión.

En el programa “La Mañana con Moria Casán”, la madre de la actriz comentó sobre la personalidad de su hija y su relación con el músico. “Insoportable”, expresó entre risas al describir el comportamiento de Sofía cuando está enamorada, y agregó: “Se enamora y da todo. No tiene ninguna margen como para no estar muerta”. Durante la charla, la conductora recordó además que su hija y Páez convivieron y compartieron una experiencia con un agua viva en uno de sus viajes.

Fito Páez le dedicó un romántico posteo a Sofía Gala por su cumpleaños y ella le respondió en el mismo tono: ¿rumores de romance? (Instagram)

Casán también reflexionó sobre su estilo de crianza: “Cuando crías libre, si lo haces de manera represiva, es fácil. Si vos los crías con síes, ‘yo te doy libertad, manejala vos, no te pases’, la piba te va a echar culpa”.

En el ciclo televisivo, los panelistas analizaron el modo reservado del músico a la hora de expresar emociones en las redes sociales. Según su opinión, los mensajes de Páez fueron percibidos como inusuales, lo que alimentó aún más el eco mediático en torno al intercambio.

La reacción en medios y plataformas digitales no se hizo esperar. Los nombres de Fito Páez y Sofía Gala se convirtieron en tendencia, generando memes, especulaciones y lecturas sobre la relación, aunque sin confirmación oficial de los protagonistas.

Este entorno ha consolidado un fenómeno mediático que acompaña tanto el presente como el futuro del artista, cada vez más influido por la intersección entre la creatividad musical y la exposición personal. El impacto del lanzamiento y la nominación internacional refuerzan la atención sobre su figura.