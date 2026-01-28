El tierno álbum de fotos de Eva Bargiela y Gianluca Simeone junto a su hijo en la nieve: “Así amanecimos”

Las vacaciones invernales de Eva Bargiela y Gianluca Simeone en España

La llegada de Eva Bargiela, Gianluca Simeone y el pequeño Faustino a Madrid fue mucho más que un simple viaje familiar: marcó el inicio de una aventura repleta de emociones, descubrimientos y reencuentros. El primer vuelo internacional de Faustino fue el punto central de una travesía que incluyó la experiencia de la nieve, la visita al estadio del Atlético de Madrid y una sorpresa especialmente pensada para Diego Cholo Simeone, papá de Gianluca y flamante abuelo. Y ahora, la pareja y su bebé disfrutaron de su primera experiencia juntos en la nieve.

A través de su cuenta de Instagram, Eva compartió con sus seguidores un álbum invernal que retrató la intimidad y la alegría de la familia en la capital española. “Así amanecimos”, escribió, acompañando una serie de postales de una jornada en la nieve. En una de las imágenes más tiernas, Eva y Gianluca posaron abrazados y sonrientes, mientras ella sostienía a Faustino en brazos. Los tres vestían ropa de abrigo en tonos azules y oscuros; Faustino, protegido con un conjunto gris y un gorro de lana con pompón, observa todo con curiosidad. El fondo de la foto muestra árboles desnudos y el suelo cubierto de nieve, bajo un cielo nublado que refuerza la atmósfera invernal.

Eva Bargiela y Gianluca Simeone disfrutaron de la nieve junto a su hijo Faustino en las afueras de Madrid

Otra imagen muestra a Eva sosteniendo a Faustino en un patio, con la superficie completamente blanca y un arco de fútbol asomando de fondo. Eva, con suéter negro, jeans celestes y vincha negra, sonríe a cámara, mientras Faustino luce atento y cómodo, siempre arropado. El paseo en familia por el paisaje nevado permitió a los padres disfrutar junto a su hijo de un entorno diferente, sumando nuevas postales al álbum familiar.

Los videos que acompañaron las imágenes resaltaron aún más la calidez y la complicidad del trío. En uno de ellos, Eva y Gianluca sujetaban a Faustino y se turnaban para mimarlo y llenarlo de besos, con los árboles y la nieve como telón de fondo. La cámara captura los gestos afectuosos y la cercanía entre los tres, en un momento que resume la felicidad de la nueva etapa que están viviendo en Madrid.

Eva Bargiela y su hijo posan sonrientes en el patio completamente cubierto por la nieve

El último video, más contemplativo, mostraba cómo los copos caían sobre el jardín de la casa: arbustos, árboles deshojados y plantas se cubren de una fina capa blanca. El suelo y el muro bajo resaltan la atmósfera invernal, mientras la nieve sigue cayendo y el entorno natural se vuelve protagonista, transmitiendo serenidad y belleza.

Pero la nieve y el paisaje europeo no fueron lo único que marcó la llegada de la familia a Madrid. A poco tiempo de instalarse, Eva, Gianluca y Faustino visitaron la cancha del Atlético de Madrid, donde el pequeño, bien arropado y protegido del frío, acompañó a sus padres a un entrenamiento especial. La imagen de Faustino dormido, con apenas 6°C y el césped del estadio de fondo, fue celebrada por seguidores y familiares, que vieron en esa foto la continuidad de una pasión futbolera que atraviesa generaciones.

La pareja se animó a tener el primer vuelo con el bebé de tres meses y fueron a sorprender a la familia a España (Instagram)

El momento más esperado del viaje, sin embargo, llegó con el reencuentro con el Cholo. La sorpresa fue registrada por Eva y Carla Pereyra, esposa del entrenador. En el video, el Cholo aparece en el living de su casa, acompañado por sus hijas Francesca y Valentina, sin entender por qué lo estaban filmando. “¿Por qué me están grabando?”, pregunta, desconcertado. De pronto, Gianluca entra en escena con Faustino en brazos. La reacción del Cholo es inmediata, genuina y profundamente emotiva: “¿Qué hacés acá, boludo? Nada que ver”, exclama y se lanza a abrazar a su hijo y a su nieto. El encuentro, espontáneo y cargado de ternura, fue uno de los momentos más comentados del viaje y recibió una lluvia de mensajes de cariño y felicitaciones por parte de amigos, colegas y seguidores.

La experiencia europea de Eva, Gianluca y Faustino no solo fue una aventura para el recuerdo, sino también una celebración del reencuentro, la continuidad familiar y la felicidad de ver crecer a las nuevas generaciones. Entre paisajes nevados, abrazos en el estadio y la calidez del hogar, la pareja y su hijo disfrutaron de un viaje que, más allá de la distancia, los acercó aún más a sus raíces y a los afectos que los acompañan en cada paso.