Bizarrap eligió la costa de Pinamar para desconectarse y disfrutar del verano en la playa

Bizarrap eligió Pinamar para desconectarse y disfrutar del verano argentino (EuropaPress)

En pleno auge internacional y después de un año marcado por éxitos, lanzamientos y giras, Bizarrap eligió la costa argentina para desconectarse y disfrutar de unos días de descanso. El productor se instaló en Pinamar, uno de los destinos más elegidos del verano, donde pudo relajarse lejos del ritmo frenético de la industria musical y del gran escenario.

En la imagen que compartió en sus redes sociales, Bizarrap se mostró sentado en una reposera apoyada en la arena, vestido con unas bermudas a cuadros azul con rayas amarillas, remera básica blanca, gorra negra y sus infaltables gafas de sol. Mientras posaba para la foto, sostuvo un vaso de licuado en la mano en el atardecer, mientras el cielo se tiñó de tonos cálidos y las carpas blancas del parador completaron el paisaje de fondo. El ambiente de la playa lució tranquilo y casi privado, con reposeras vacías a su alrededor y el mar en calma, reforzando el clima de desconexión y serenidad.

Con una playlist musical que sonaba de fondo y la actitud distendida, el artista transmitió la esencia de unas vacaciones sencillas y auténticas. Bizarrap aprovechó el verano para recargar energías, reencontrarse con el mar y disfrutar de los pequeños placeres que ofrece la costa argentina, lejos de la exposición masiva y los reflectores.

El productor eligió Pinamar para sus vacaciones (Instagram)

Para sus seguidores, la postal fue un guiño a su costado más terrenal y cercano: lejos de los estadios y las grandes ciudades, el productor se integró al clásico ritual argentino de playa, atardecer y charla relajada. La imagen reflejó no solo un descanso merecido, sino también la importancia de hacer una pausa y reencontrarse con los propios orígenes, disfrutando del verano en el país antes de volver a la vorágine de los compromisos internacionales. Así, Bizarrap demostró que, aun en silencio y en modo relax, su presencia sigue generando interés y cercanía con su público.

Días atrás, Biza confirmó desde sus redes sociales un avance significativo en su carrera al compartir con sus seguidores la noticia sobre su nueva colaboración, calificándola como “otro sueño cumplido”. El mensaje había generado una respuesta inmediata en sus canales digitales. El músico optó por mostrar el anticipo de este proyecto, reafirmando así la tendencia de artistas latinos que impulsaron su proyección global mediante alianzas estratégicas.

“Otro sueño cumplido gracias a la música. Una de esas cosas que ni siquiera me atreví a imaginar cuando estaba empezando”, destacó el productor oriundo de Ramos Mejía. “Muchísimas gracias por permitirme ser parte de esta canción, una de las favoritas de toda mi vida, con mis ídolos: Gorillaz”, agregó Gonzalo Conde, tal su verdadero nombre, para lanzar la canción al mundo.

Bizarrap junto a Gorillaz

“Orange County” incluye también a las artistas Kara Jackson y Anoushka Shankar, y fue lanzada junto a “The Hardest Thing”, que se destaca por la inclusión póstuma del baterista Tony Allen, quien falleció en 2020 y cuya voz abre la pieza. La canción explora el dolor y la despedida, sumando una dimensión emocional significativa a la obra.

Ambos ya pueden escucharse en plataformas digitales y en formato físico en vinilo de 7″ de edición limitada. Formarán parte de The Mountain, el noveno álbum de la banda virtual británica capitaneada por Damon Albarn, que contendrá 15 canciones y reunirá una amplia gama de colaboradores internacionales. El equipo de producción, compuesto por James Ford, Samuel Egglenton y Remi Kabaka Jr., trabajó en estudios ubicados en Londres, distintas ciudades de la India, Ashgabat, Damasco, Los Ángeles, Miami y Nueva York.

Entre los invitados al nuevo disco figuran Sparks, IDLES, Black Thought y Trueno, otra de las figuras de la escena urbana argentina. El enfoque del álbum es construir un paisaje sonoro diverso, integrando ritmos y voces de diferentes latitudes, y vendrá acompañado de una gira mundial y una exposición inmersiva, lo que fortalece el perfil internacional de su propuesta.