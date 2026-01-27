Yanina Latorre reveló la interna que existiría entre Chechu Bonelli y Facundo Pieres con sus ex: “Para qué salen estos dos”

Aseguran que Chechu Bonelli no deja de escribir mensajes a Darío Cvitanich

Las apariciones de Chechu Bonelli y Facundo Pieres en Punta del Este reactivaron los rumores sobre un posible romance, a pesar de las declaraciones públicas de la modelo y periodista que niegan cualquier relación sentimental. La polémica ganó fuerza cuando tanto Yanina Latorre como Majo Martino aportaron información que sugiere una red de vínculos pendientes, donde los lazos con los ex de ambos protagonistas siguen vigentes.

Según datos compartidos por la conductora de SQP -actualmente de vacaciones- en sus redes sociales, ni la modelo ni el polista habrían cerrado completamente sus historias con sus exparejas. En el caso de Chechu, la comunicación con Darío Cvitanich permanece activa y cargada de tensión. Latorre sostiene que la modelo mantiene un contacto frecuente con el exfutbolista, repleto de mensajes en los que expresa su rechazo hacia la actual pareja de él, Ivana Figueiras. Frases como “la gente va y viene” y “el tiempo va a acomodar todo” aparecen en el intercambio, mientras Cvitanich muestra signos de agotamiento frente a la situación.

Por su parte, Facundo Pieres tampoco habría soltado el vínculo con su ex, Zaira Nara. De acuerdo con las fuentes citadas por la periodista, Pieres seguiría comunicándose con la hermana de Wanda, en un intento de llamar su atención o provocar celos. Este entramado de relaciones y reencuentros refuerza la percepción de una trama compleja, donde el acercamiento entre Bonelli y Pieres podría tener matices estratégicos más allá del interés romántico. Latorre llegó a cuestionar la motivación detrás de sus encuentros: “Explicame para qué salen estos dos”.

Yanina Latorre a través de sus historias de Instagram se refirió a Chechu Bonelli

En este contexto, se recuerda que Bonelli y Pieres tienen un pasado en común: ambos se conocen desde jóvenes y, según se reveló, mantuvieron un romance años atrás, cuando eran solteros. El resurgimiento del vínculo, junto a la presencia de los respectivos ex y nuevas parejas, suma un componente adicional de intriga a la historia.

La logística de la vida familiar de Chechu Bonelli también se vio atravesada por las tensiones del momento. Según Yanina, durante la organización de un viaje personal, ella solicitó a Cvitanich un cambio en los días de custodia de sus hijas. La respuesta del exfutbolista incluyó una condición: accedería al pedido solo si Bonelli dejaba de criticar a Ivana Figueiras. Esta negociación refleja la dificultad de separar los asuntos personales de las responsabilidades parentales.

Bonelli, en respuesta, defendió su rol materno y relativizó la importancia de las demás cuestiones, argumentando que “es la madre de los hijos y que lo demás pasa en la vida”. La negociación en torno a la organización familiar se vio atravesada así por viejos y nuevos resentimientos, en una dinámica en la que los límites y las condiciones se volvieron parte central del diálogo.

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras en una reciente salida juntos

En paralelo, la conductora mencionó que Facundo Pieres habría viajado a visitar a Bonelli en Cariló, y que ella tendría previsto viajar próximamente para reencontrarse con él. Estos movimientos refuerzan la idea de un vínculo en proceso de consolidación, aunque sin confirmación oficial por parte de los protagonistas.

El contexto mediático en el que transcurre el conflicto no deja de aportar nuevos elementos. Entre los episodios recientes, se destaca un hecho del último cumpleaños de Zaira Nara, donde Bonelli habría intentado asistir, pero le negaron la invitación. Este antecedente suma una capa de tensión en el entramado de relaciones cruzadas y viejos resentimientos.

La trama de desencuentros, intentos de acercamiento y condiciones impuestas por los protagonistas mantiene en vilo a los seguidores del espectáculo. Las versiones sobre los motivos detrás de cada movimiento, la posibilidad de nuevas parejas y el papel de los ex en la vida de Chechu Bonelli y Facundo Pieres continúan alimentando la polémica y el interés mediático.