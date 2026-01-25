Flor Vigna apostó por un radical cambio de look y compartió el resultado: “Mi gente”

De cara a su próximo videoclip, Flor Vigna pasó por las manos de un estilista y modificó su cabellera (Instagram)

Flor Vigna comenzó el año con una serie de movimientos personales y profesionales que no pasaron desapercibidos. Tras un 2025 marcado por su participación en la última edición de Párense de Mano, donde resultó ganadora, y por las repercusiones de sus recientes indirectas sobre su expareja Luciano Castro, la cantante y bailarina decidió que era momento de reinventarse. Pero esta vez, el cambio no estuvo vinculado a su rutina artística ni a su vida sentimental, sino a su imagen: Vigna apostó por una transformación radical de su cabello y compartió todo el proceso con sus seguidores.

La metamorfosis fue documentada por la propia Flor a través de sus redes sociales. “Cambio de look para el videoclip de ‘La Vara está Baja’ (sale el jueves 29 mi gente)”, escribió en una de sus publicaciones, anticipando el lanzamiento de su nuevo sencillo. En el video, se la pudo ver pasando por distintas etapas a cargo de sus estilistas: desde la decoloración de su melena azabache, pasando por el teñido rojizo, hasta llegar al color definitivo que decidió lucir para esta nueva etapa. Además, Vigna optó por sumar extensiones del mismo tono, alargando varios centímetros su ya reconocible cabellera.

Con un nuevo color y extensiones, Flor se preparó para el inminente estreno de su videoclip

El resultado final la dejó más que satisfecha, y no dudó en celebrar el nuevo look con un baile al ritmo de su reciente tema, mostrando la energía y confianza que la caracterizan. En cuestión de horas, la sección de comentarios se llenó de mensajes de apoyo y elogios a su cabellera rojiza. “Dios, qué mujer”; “Todo te queda hermoso”; “Sos un fuego”, “Cualquier color te queda divino”; “No hay manera de que te quede mal algo”; “Seguí brillando, Flor”, fueron solo algunos de los mensajes que sus seguidores dejaron en las redes, acompañando el entusiasmo de la artista por su renovada imagen.

Sin embargo, el cambio de look fue solo una parte de la noticia. El verdadero revuelo vino de la mano del lanzamiento del videoclip de “La Vara está Baja”, una canción que, según quedó claro en los posteos de Vigna, contiene varios guiños dirigidos a Castro y a los rumores que circularon sobre su ruptura. La artista ya había anticipado esta conexión semanas atrás, cuando publicó un posteo sugerente aludiendo directamente al actor y a los audios que se viralizaron en los medios, en los que Castro se comunicaba con Sarah Borrell usando una particular tonada madrileña. “Oye guapa, que la vara nunca esté baja”, fue la frase con la que Flor abrió el reel de Instagram, jugando irónicamente con el acento y la frase que se volvió viral.

En medio del revuelo que generó la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani, Flor Vigna subió un nuevo guiño contra su expareja (Instagram)

En este contexto, Flor aprovechó la oportunidad para compartir un mensaje de autocrítica y aprendizaje personal. “Capitalizando traumas viejos. Admito que fui de las que bajó la vara y se tapó los ojos, porque dolía demasiado ver la realidad. Espero haber aprendido… Pues en el cuento de hadas fui la más taraHada”, escribió la artista, dejando en claro que su música y sus redes son espacios de catarsis y reflexión personal. Y completó la idea: “Pero de todo se aprende y se capitaliza también, obvio ja ja ja”.

El posteo no terminó ahí. Vigna invitó a sus seguidores a replantear sus propios vínculos y a tomar distancia de relaciones que no suman. “La vida es para disfrutarla, en pareja o solos, y mi querida comunidad… Nos pongo una regla: elegimos vínculos que sumen sí o sí, nada de salvarle la vida a manipuladores. Aunque vuelvan rogando y llorando”. La frase, contundente y cargada de experiencia, funcionó como un cierre y, al mismo tiempo, como un consejo directo para quienes siguen de cerca su historia personal y profesional.

Así, Flor vuelve a demostrar que cada etapa de su carrera es una oportunidad para renovarse, expresarse y conectar con quienes la siguen. Su nuevo look, lejos de ser solo una cuestión superficial, se convierte en símbolo de una etapa superada y una nueva versión de sí misma, lista para afrontar lo que viene con la misma energía, humor y determinación que la caracterizan.