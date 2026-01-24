Teleshow

Germán Martitegui apuntó contra Mauro Icardi luego de que criticara a MasterChef Celebrity: “Ha pasado horas acá tomando mate”

El chef defendió al programa del que es jurado y recordó las visitas pasadas de delantero al reality

Germán Martitegui apuntó contra Mauro Icardi luego de que criticara a MasterChef Celebrity (Video: Intrusos- América TV)

El día de furia entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece no tener fin. Todo comenzó cuando Wanda declaró públicamente que mantenía más diálogo con su expareja, lo que provocó una reacción inmediata del delantero del Galatasaray, quien salió a desmentir cada uno de los dichos de la mediática. Así se encendió un intenso ida y vuelta en redes sociales, donde ambos cruzaron mensajes y expusieron sus diferencias ante la audiencia.

En medio de esta escalada virtual, Icardi decidió apuntar directamente contra MasterChef Celebrity (Telefe), rebautizando el ciclo como MasterChina y asegurando que la producción utilizaba el nombre de su pareja para sumar rating. Como respuesta, Wanda redobló la apuesta y compartió un reel antiguo, mientras la polémica seguía creciendo en el universo digital.

La repercusión fue tal que hasta Germán Martitegui, uno de los jurados más emblemáticos del certamen, terminó involucrado en la controversia. Consultado por Intrusos (América TV), Martitegui fue contundente al opinar sobre los dichos de Icardi y la situación que rodea al programa. Cuando el cronista le preguntó por los posteos del futbolista, el chef reconoció: “No, me preguntaron ustedes, no sabía nada y ahora vi el posteo de Mauro”.

La particular estampita que hizo
La particular estampita que hizo Icardi en contra de MasterChef y a favor de la China

Frente a la consulta sobre la frase de Icardi, que tildó al formato de “show de Wanda” y habló de “fracasados”, Martitegui no dudó en defender la identidad del programa: “No es el show de Wanda. Como Gran Hermano no es el show de Santiago del Moro, no sé. Wanda es la conductora”. Sobre los dichos del futbolista, el jurado fue claro: “No me parece bien, no me gusta. Yo lo conozco a Mauro, Mauro ha pasado horas acá tomando mate, mirándonos hacer el programa, le encantaba, le encanta. Me parece rarísimo”.

El chef recordó que el propio Icardi era un fanático del certamen y que había disfrutado de largas jornadas en el estudio: “Chocho de la vida. Era fan y lo miraba de antes. No sé, me parece raro”. Ante la insistencia del cronista sobre el cambio de actitud, Martitegui cerró la charla con una sonrisa, sin profundizar más en la polémica.

Germán no fue el único que abordó la polémica. A las pocas horas del posteo del delantero, Wanda retrucó la apuesta con un reel viejo. Se trató de un video en el que él mismo retrata su experiencia en las grabaciones del programa. En aquel momento, el futbolista describió su paso por el reality con entusiasmo: “Bueno, fue una experiencia increíble, la verdad, porque me gusta la cocina, me gusta el programa. Ya lo veníamos siguiendo las ediciones anteriores y la verdad que hoy estar acá y acompañando a Wanda en este nuevo desafío, la verdad que fue una cosa muy linda, emotiva y muy increíble para mí“.

La conductora usó un reel viejo para mostrar el antes y el después de la opinión del delantero acerca del programa (Video: Instagram)

Para Icardi, la cocina ocupó siempre un lugar central en su vida cotidiana y en la construcción de su identidad familiar. Él mismo lo explicó de este modo: “Bueno, creo que la cocina, no solo para mí, sino en todas las casas, es como un sinónimo de familia, un sinónimo de amor. Y en mi casa, la verdad que siempre la cocina está presente. Mi papá es muy buen cocinero, mi mamá también cuando era chico, cocinaba en casa y siempre nos inculcaron esta familia, esta cocina”. El futbolista rememoró cómo sus padres influyeron en esa pasión y transmitieron el valor de compartir alrededor de la mesa.

Una vez conformada su propia familia, Icardi continuó esa tradición: “Y hoy en día, lo puedo ejercer con mis hijos, con mi familia, en mi casa me gusta cocinar, me gusta hacer mucho asado y bueno, es una cosa que para nosotros es muy importante”. El asado se convirtió en un punto de encuentro y disfrute, además de un puente para mantener vivas las costumbres argentinas en el exterior.

