Las mejores fotos del penthouse que perteneció a Susana Giménez y se vendió en un millón de dólares: así será su renovación

Una vista del amplio living de la propiedad que se vendió y perteneció a Susana Giménez

El penthouse que fue hogar de Susana Giménez en la década de 1990 en Barrancas de Belgrano cambió de propietarios tras una operación concretada a fines de 2025 por alrededor de un millón de dólares. El emblemático departamento ubicado en la Ciudad de Buenos Aires será sometido a una reforma integral valuada en aproximadamente cuatrocientos mil dólares. Esta vivienda destaca por haber albergado a la reconocida diva de la televisión argentina y por su exclusividad dentro del barrio. Por lo que señalaron las fuentes consultadas por Infobae, el inmueble no será destinado a alquiler ni a reventa, sino para vivienda.

Una vez finalizada la renovación, se proyecta que el valor de la propiedad podría alcanzar un millón setecientos mil dólares en el segmento de inmuebles premium de la ciudad. El proceso contó con la participación de la inmobiliaria Ramos Couriel Real Estate para la gestión y del estudio Abuchdid Arquitectura en el diseño de la remodelación.

Una vista del living del inmueble. La caja de vidrio del centro, que contiene una obra de arte, será removida en la remodelación

Otro ángulo del rectángulo vidriado que será removido

El living, visto desde el ángulo opuesto

Durante los años 90, Susana Giménez vivió en este penthouse junto al empresario Huberto Roviralta, mientras alternaba con su conocida residencia principal en Barrio Parque. La conductora ocupó la propiedad hasta abril de 1998, fecha en que se concretó la venta original en medio del recordado “caso cenicerazo”. La vivienda pasó a manos de una mujer que en principio y según las fuentes consultadas, se había negado a desprenderse de la misma. Ahora, a más de dos décadas que fuera ocupada por la diva, se inicia una nueva etapa en manos de nuevos dueños, quienes buscan potenciar su valor y atractivo con una importante renovación.

El inmueble se ubica en la calle 3 de Febrero al 1900, en un punto estratégico de Belgrano, muy próximo a las Barrancas. El departamento ocupa dos plantas tipo dúplex —los pisos 28 y 29— y posee unos 400 metros cuadrados de superficie. Entre sus principales ambientes se encuentran un living comedor con balcón corrido, seis ambientes, cuatro baños, terrazas con vistas abiertas al Río de la Plata y a la ciudad, además de una suite principal con terraza privada y parrilla, describen ambas fuentes.

La amplia y cómoda cocina del pent house

Un detalle de la habitación principal

Uno de los baños de la propiedad

El penthouse cuenta con pisos de mármol en las áreas sociales, materiales importados, doble dependencia de servicio y baulera. Además, dispone de entrada independiente mediante palier privado, ascensores exclusivos, agua caliente y calefacción central por losa radiante, seguridad las 24 horas y cocheras fijas. La distribución favorece la amplitud y la luminosidad, gracias a grandes aberturas y su disposición en esquina. La torre es un ejemplo de racionalismo moderno aplicado a viviendas colectivas en Buenos Aires, con influencias europeas adaptadas al desarrollo local. El edificio, de 29 pisos y orientación este-oeste, está considerado como una referencia arquitectónica destacada del tradicional barrio porteño.

El proyecto de refacción prevé renovar prácticamente todo el inmueble: baños, cocina, aberturas, instalaciones, paisajismo y sistemas de iluminación serán puestos en valor con soluciones de bajo consumo y materiales de alto rendimiento. En los sectores sociales, se mantendrán los pisos de mármol originales, que serán restaurados con técnicas especializadas.

El sector del comedor del pent house que compartieron Susana Giménez y Huberto Roviralta antes de mudarse a Barrio Parque

Otro ángulo del comedor de la propiedad

Un detalle del escritorio y su magníficavista al río de la Plata

Mateo Abuchdid, el arquitecto a cargo de las refacciones, le ratificó a Infobae que “el costo es de cuatrocientos mil dólares, va a rondar esa cifra. Dependerá, durante el proceso de obra, de las terminaciones que vayamos eligiendo con los clientes”.

En cuanto a la refacción en sí, el arquitecto Aduchdid señala que “la idea es que no se note como un departamento de los ochentas. La intención de esta obra es que el departamento quede tipo a estrenar, en un edificio que ya tiene unos años de antigüedad. Pero que baños, cocina, los acabados, las aberturas, la tecnología de las instalaciones y el departamento en general sean actuales”. Para ello, planean “que sea un departamento inteligente, va a tener domótica, o sea que va a ser una propiedad podrá ser manejada con el teléfono desde cualquier parte del mundo, lo cual eso le da mucho valor. La idea es que sea un departamento eficiente, ecológico, y moderno, actualizando un poco el plano, el layout de la distribución, y todas las terminaciones”.

La terraza tiene una vista panorámica del río de la Plata

El amplio balcón terraza y la parrilla del penthouse

Otro ángulo del balcón terraza, que será remodelada con nuevas tendencias de paisajismo

El amplio balcón terraza invita a estar al aire libre

Por su parte, el sector de la terraza también será completamente renovado. “El departamento tiene dos terrazas. Hay un balcón terraza en el primer piso del penthouse y en ese piso está la cocina principal del departamento, y en el segundo piso del penthouse hay una terraza grande que tiene unas vistas que son realmente espectaculares. ¿Qué sucede? Al tener la cocina en el piso inferior a donde está la terraza, que es el área social, digamos, lo que se quiere hacer es armar una batería de servicios cercanos a esa terraza. Como tiene doble dependencia de servicio, una de esas dependencias de servicio se va a quitar y se va a poder utilizar para armar una kitchenette y un sector de servicios cercano a la terraza para que el departamento sea más eficiente y funcional".

El tiempo estimado de obra, señaló, será de unos ocho meses.

El arquitecto Mateo Abuchdid, a cargo de la renovación del penthouse

La escalera que conecta ambas plantas del penthouse

La propiedad, de 29 pisos, se encuentra en la calle 3 de febrero al 1900 del barrio de Belgrano

Este penthouse, con historia de celebridad y arquitectura singular, se encuentra en plena transformación con la aspiración de volver a consagrarse entre las residencias más apreciadas de Belgrano.