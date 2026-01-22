El reencuentro de Nicole Neumann con su papá en Punta del Este

Nicole y Geraldine con su padre Bernd; al almuerzo también se sumó Indiana, la hija mayor de Nicole (Instagram: @nikitaneumannoficial)

Por estos días, Nicole Neumann eligió Laguna Escondida, en Punta del Este, para disfrutar de sus vacaciones junto a su hijo Cruz, sus hijas adolescentes y un grupo de amigos y familiares, en un verano que reflejó la importancia del descanso, la naturaleza y el disfrute simple. Las imágenes capturadas durante su estadía muestran a la modelo en su faceta más cercana y maternal, entregada al tiempo compartido y a la construcción de recuerdos en familia.

Y justamente los vínculos familiares se vieron reforzados por estas horas, tras la llegada a Punta del Este del padre de la modelo, Bernd Unterüberbacher, quien vive en Suecia. Pese a que durante su infancia, la relación con su padre fue conflictiva, hace años que entre ellos reina la armonía. Y así se los puede ver en las historias posteadas por Nicole, donde se los ve felices, disfrutando de un almuerzo junto a su hermana, Geraldine, y a su hija mayor, Indiana.

Actualmente mantienen una relación muy cercana y afectuosa. Bernd vive en Suecia con su pareja y su hija menor, Clara Bacher (media hermana de Nicole), con quienes la modelo también tiene una excelente relación.

Feliz encuentro familiar en Punta del Este (Instagram: @nikitaneumannoficial)

En diciembre de 2023, Bernd viajó a Argentina para el casamiento de Nicole con Manu Urcera. Él tuvo un papel protagónico al ser quien la acompañó hasta el altar. En noviembre de 2024, Bernd regresó al país para conocer a su nieto, Cruz (el hijo de Nicole y Urcera). Nicole compartió imágenes muy emotivas de este encuentro, destacando la felicidad de ver a su padre en su rol de abuelo. A la vez, en julio de 2025, Nicole y su familia viajaron a Europa para visitarlo en su residencia en Åsum, Suecia, donde compartieron momentos de descanso y reconexión familiar.

Bernd, el padre de Nicole, vive en Suecia (Instagram: @nikitaneumannoficial)

En su infancia, la modelo fue criada solo por su madre, Claudia. “El tipo me abandonó. Se fue. No volví a verlo nunca más”, recordó en una entrevista con Teleshow. “Es mucho más duro tener un papá que no te mire a un papá fallecido. A mí me resultó muy traumático. Me hizo tan mal que, al menos al principio, mis relaciones con los hombres fueron complicadas. De algún modo y en algún punto, yo esperaba el abandono. Porque era lo que conocía de los hombres. Costó años de terapia desarticular esa desconfianza”, reveló.

Cuando tenía 18 años, la modelo se instaló en París para trabajar y tuvo una relación amorosa con un hombre diez años mayor que se comportaba de manera agresiva. “Estaba enamoradísima y creía que él se comportaba así por todo lo que había pasado en su vida, por sus traumas... Y entonces se descargaba conmigo. Lo justificaba ciegamente”, contó Neumann.

“Cachetazos y golpes en la cara, un montón. Pero creo que lo peor que viví fue una revoleada de un control remoto que me dio en la garganta y me cortó por un ratito la respiración”, recordó. Finalmente sería el episodio final. “Moría de amor... Qué irónico, ¿no? Esto no es sano, me repetía a mí misma. Quiero un hombre que me cuide, que me proteja. Con todo el dolor y el valor del mundo que debí juntar, lo solté. Me llevó meses olvidarlo”.

En ese momento, decidió contactarse con su papá y pudieron recomponer el vínculo familiar. “En Europa le escribí a papá y vino a conocerme. Su abrazo fue salvador y sanador. Un clic. Me abrió la cabeza. Me dio valor en ese proceso para decidir mi libertad”, detalló. “Lo vi salir de la manga del avión y dije: ‘Ese es mi papá’. Lloramos los dos. Había sido una locura. Me preguntaba: ‘¿Qué pasará ahora con este señor al que no conozco?’”, recordó Nicole.

Indiana, Nicole, Bernd y Geraldine tras el almuerzo (Instagram: @nikitaneumannoficial)

“Supe su lado de la historia, porque hasta entonces solo tenía la versión de mamá respecto de su ausencia”, contó. “A él le pesaron mucho la frustración y las opiniones cuando se alejó de mí. Había venido de Alemania apostando a una relación que no se dio. La dificultad con el idioma y para conseguir un trabajo lo desalentaron. Era muy joven y toda la culpa recaía en el hombre”, detalló. “Al poco tiempo mamá conoció a Pancho (Conti), padre de mi hermana (Geraldine), y él no creyó conveniente confundirme con una visita anual siendo yo tan chiquita... Nunca tomé partido, pero digamos que cerraron muchas cosas”.