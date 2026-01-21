Ámbar de Benedictis, la hija de Juana Viale, disfrutó junto a una amiga las playas de Punta del Este

La presencia de Ámbar de Benedictis en Punta del Este, Uruguay, volvió a captar la atención durante la temporada de verano, época en la que numerosas celebridades eligen este destino para descansar.
La hija de Juana Viale, heredera de la belleza de su madre y de su bisabuela Mirtha Legrand, fue vista en la playa acompañada por una amiga, en un ambiente relajado. Ambas lucieron bikinis de tirantes finos y recogieron el cabello en rodetes, sentadas sobre toallas bajo una sombrilla azul, rodeadas de reposeras, bolsos y una constante circulación de bañistas.
Las imágenes registraron diversas perspectivas de la escena, en la que Ámbar y su amiga compartieron charlas y disfrutaron del mar, concentradas en su conversación y ajenas al bullicio. El clima general transmitió tranquilidad y permitió a la nieta de Marcela Tinayre disfrutar de la privacidad junto a su círculo cercano.
En el plano profesional, Ámbar de Benedictis mantiene un perfil discreto, a pesar del interés que despierta su apellido. Actualmente combina los estudios universitarios con sus primeras experiencias laborales en producción audiovisual. En 2023 inició la carrera de Comunicación Social en una reconocida universidad privada, tras haber pasado seis meses en París, donde estudió Artes Visuales y convivió con su abuela Marcela Tinayre, experiencia que le permitió aprender otro idioma y conocer una nueva vida cultural.
De regreso en la Argentina, la joven de 22 años comenzó a desempeñarse como asistente en la productora StoryLab, participando en la producción de La noche de Mirtha y Almorzando con Juana, los programas conducidos por su madre y su abuela. Alterna esta actividad con la universidad, integrando la práctica profesional y la formación académica.
En sus redes sociales, donde supera los 40.000 seguidores, comparte su afinidad por la moda de estilo hippie chic, el amor por los animales y el interés por el arte. Aunque su presencia pública crece, Ámbar prefiere reservar los detalles sobre su trabajo y su desarrollo como comunicadora.
Su formación incluyó el Liceo Francés de Buenos Aires, donde finalizó los estudios en 2020 junto a Valentina Barbier, hija de Juliana Awada. El arte, la comunicación y la moda forman parte de sus intereses, delineando un perfil versátil en constante crecimiento.
A pesar de pertenecer a una de las familias más reconocidas del espectáculo argentino, eligió alejarse del foco mediático y priorizar los estudios, el trabajo y sus proyectos personales. Así, construye un camino propio donde confluyen la universidad, la televisión y su pasión por el arte y la moda.
En noviembre de 2023, la imagen de la joven productora recibiendo comparaciones frecuentes con su madre, Juana Viale, se multiplicó en redes sociales. Una fotografía publicada en ese período, en la que ambas aparecen casi idénticas, generó numerosos comentarios sobre el parecido entre madre e hija.
En ese contexto, Ámbar mostró otra faceta: su afición por la lectura. En una publicación de ese mes, compartió una selección de libros de su biblioteca personal, algunos sugeridos por su madre. Entre los títulos elegidos figuran Mujeres que corren con los lobos de Clarissa Pinkola Estés, Violeta de Isabel Allende, Facundo de Domingo Faustino Sarmiento, Lolita de Vladimir Nabokov, Las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez y El segundo sexo de Simone de Beauvoir, reflejando la diversidad de intereses de Ámbar y la influencia cultural de su entorno familiar.
El vínculo entre madre e hija se evidenció en 2021, cuando Juana Viale se refirió a Ámbar durante una emisión de su programa. Conmovida, la conductora la describió como “un ser de luz maravilloso”, y aclaró que su opinión no respondía únicamente al lazo familiar. “Ella me eligió a mí”, afirmó Juana Viale.