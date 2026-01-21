La anécdota de Carla Quevedo con la esposa de Brooklyn Beckham en medio del escándalo familiar: “Te vas a arrepentir”

En 2014, Carla Quevedo formó parte del elenco de Affluenza, un proyecto en el que coincidió con Nicola Peltz, actual pareja de Brooklyn Beckham (Youtube)

El espectáculo internacional sigue de cerca el escándalo familiar que sacude a Brooklyn Beckham y sus padres, David y Victoria Beckham. El primogénito del astro del Manchester United y la Spice Girl no solo confirmó la crisis profunda que vive con su familia, sino que también denunció destratos hacia él y su esposa, Nicola Peltz. En medio de la polémica, una figura argentina, Carla Quevedo, decidió sumarse al debate y contar su experiencia de trabajo junto a la estadounidense, aportando un condimento inesperado al revuelo mediático.

Todo comenzó cuando Carla, actriz y escritora, recurrió a su cuenta de X para recordar su vínculo con Nicola Peltz, con quien compartió elenco en la película Affluenza (2014), en tiempos en que Brooklyn aún estaba en pareja con Chloë Grace Moretz. “Yo acá conteniéndome hace días de sumar al lore de Nicola Peltz Beckham porque hicimos una peli juntas y nos seguimos en Instagram, y resulta que acabo de chequear por las dudas y dejó de seguirme. Pero a los otros dos varones con los que filmamos, no. Nicola, te vas a arrepentir”, escribió Quevedo, sorprendida y con tono irónico.

El comentario no pasó desapercibido entre sus seguidores y los fanáticos del clan Beckham, que rápidamente viralizaron el mensaje y pidieron más detalles. Carla, lejos de esquivar el tema, fue por más y subió un segundo posteo con el anuncio del filme. “Bueno, acabo de ver el tráiler de la peli que hicimos con Nicola, en la que obvio que hago de latina trol... rompehogares porque de qué otra cosa puede hacer una latina en Hollywood y me vinieron muchos recuerdos”, expresó siempre con su tono filoso, haciendo referencia al tipo de roles que suelen ofrecerles a las actrices latinoamericanas en la industria estadounidense.

La actriz y escritora argentina contó su experiencia con Nicola Peltz en una película en la que trabajaron juntas en 2014 (X)

Finalmente, Carla cerró el tema con una anécdota personal. “Mentira, chicos, no me acuerdo de nada. Recuerdo que un día fui a su casa en Nueva York. Vivía con los padres, tenía 17 y yo 23 aproximadamente. Me acuerdo de su niñera, que buscamos algo en la cocina y que me hizo esperarla afuera del baño mientras se maquillaba. Pero a qué fui, ni idea”, comentó.

La sección de comentarios de Carla se llenó de mensajes de internautas que pedían más detalles y chismes sobre Nicola Peltz. “Largá el chisme, hermana”; “Necesito saber si es tan mean girl como dicen”; “Largá el té”; “Necesito que cuentes algo”; “Dale, Carla, ayunaste con el chisme”, fueron algunos de los mensajes más destacados, reflejando el interés que generan las internas del mundo de Hollywood y los secretos de los famosos. Esos que, de tan lejanos e inaccesibles que parecen, cualquier puerta de acceso es bienvenida.

Mientras tanto, la crisis entre Brooklyn y su familia sigue escalando. Hace pocos días, el joven confirmó en sus redes sociales que la situación desde su óptica es irreversible. “No quiero reconciliarme con mi familia, estoy defendiéndome por primera vez en mi vida”, escribió, dejando en claro que la distancia no es un arrebato, sino una decisión meditada.

La familia Beckham se encuentra atravesando una profunda crisis en su relación (AP/Vianney Le Caer)

En su testimonio, Brooklyn describió una infancia y adolescencia marcadas por el control y la presión de la imagen pública. Según su versión, la “marca Beckham” siempre estuvo por encima de los vínculos personales, y el afecto familiar se medía en función de la exposición mediática, las apariciones en eventos o la disposición a posar en actos públicos. Esa dinámica, asegura, le generó una ansiedad constante que solo comenzó a disiparse desde que se distanció del núcleo familiar.

La llegada de Peltz a su vida fue el punto de inflexión. Brooklyn afirma que su esposa fue tratada con desdén y que, pese a todos sus esfuerzos por integrarla, el rechazo fue permanente. “Mi esposa ha sido tratada sin respeto de manera constante por mi familia; da igual lo que nos esforcemos en que sea una más. Mi madre ha invitado constantemente a mujeres de mi pasado a nuestras vidas, con la clara intención de hacernos sentir incómodos”, denunció el joven en uno de sus posteos.

La interna en la familia más glamorosa del show business británico recién parece empezar. La mesa está servida y el público cada vez más ávido de actualizar la trama. Y una actriz argentina, da la sensación de que todavía tiene cosas para contar.