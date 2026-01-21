Teleshow

La anécdota de Carla Quevedo con la esposa de Brooklyn Beckham en medio del escándalo familiar: “Te vas a arrepentir”

Mientras el hijo de David y Victoria Beckham profundiza el distanciamiento con sus padres, la actriz argentina recordó cómo fue trabajar con Nicola Peltz en Hollywood y reveló detalles de su vínculo

Guardar
En 2014, Carla Quevedo formó parte del elenco de Affluenza, un proyecto en el que coincidió con Nicola Peltz, actual pareja de Brooklyn Beckham (Youtube)

El espectáculo internacional sigue de cerca el escándalo familiar que sacude a Brooklyn Beckham y sus padres, David y Victoria Beckham. El primogénito del astro del Manchester United y la Spice Girl no solo confirmó la crisis profunda que vive con su familia, sino que también denunció destratos hacia él y su esposa, Nicola Peltz. En medio de la polémica, una figura argentina, Carla Quevedo, decidió sumarse al debate y contar su experiencia de trabajo junto a la estadounidense, aportando un condimento inesperado al revuelo mediático.

Todo comenzó cuando Carla, actriz y escritora, recurrió a su cuenta de X para recordar su vínculo con Nicola Peltz, con quien compartió elenco en la película Affluenza (2014), en tiempos en que Brooklyn aún estaba en pareja con Chloë Grace Moretz. “Yo acá conteniéndome hace días de sumar al lore de Nicola Peltz Beckham porque hicimos una peli juntas y nos seguimos en Instagram, y resulta que acabo de chequear por las dudas y dejó de seguirme. Pero a los otros dos varones con los que filmamos, no. Nicola, te vas a arrepentir”, escribió Quevedo, sorprendida y con tono irónico.

El comentario no pasó desapercibido entre sus seguidores y los fanáticos del clan Beckham, que rápidamente viralizaron el mensaje y pidieron más detalles. Carla, lejos de esquivar el tema, fue por más y subió un segundo posteo con el anuncio del filme. “Bueno, acabo de ver el tráiler de la peli que hicimos con Nicola, en la que obvio que hago de latina trol... rompehogares porque de qué otra cosa puede hacer una latina en Hollywood y me vinieron muchos recuerdos”, expresó siempre con su tono filoso, haciendo referencia al tipo de roles que suelen ofrecerles a las actrices latinoamericanas en la industria estadounidense.

La actriz y escritora argentina
La actriz y escritora argentina contó su experiencia con Nicola Peltz en una película en la que trabajaron juntas en 2014 (X)

Finalmente, Carla cerró el tema con una anécdota personal. “Mentira, chicos, no me acuerdo de nada. Recuerdo que un día fui a su casa en Nueva York. Vivía con los padres, tenía 17 y yo 23 aproximadamente. Me acuerdo de su niñera, que buscamos algo en la cocina y que me hizo esperarla afuera del baño mientras se maquillaba. Pero a qué fui, ni idea”, comentó.

La sección de comentarios de Carla se llenó de mensajes de internautas que pedían más detalles y chismes sobre Nicola Peltz. “Largá el chisme, hermana”; “Necesito saber si es tan mean girl como dicen”; “Largá el té”; “Necesito que cuentes algo”; “Dale, Carla, ayunaste con el chisme”, fueron algunos de los mensajes más destacados, reflejando el interés que generan las internas del mundo de Hollywood y los secretos de los famosos. Esos que, de tan lejanos e inaccesibles que parecen, cualquier puerta de acceso es bienvenida.

Mientras tanto, la crisis entre Brooklyn y su familia sigue escalando. Hace pocos días, el joven confirmó en sus redes sociales que la situación desde su óptica es irreversible. “No quiero reconciliarme con mi familia, estoy defendiéndome por primera vez en mi vida”, escribió, dejando en claro que la distancia no es un arrebato, sino una decisión meditada.

La familia Beckham se encuentra
La familia Beckham se encuentra atravesando una profunda crisis en su relación (AP/Vianney Le Caer)

En su testimonio, Brooklyn describió una infancia y adolescencia marcadas por el control y la presión de la imagen pública. Según su versión, la “marca Beckham” siempre estuvo por encima de los vínculos personales, y el afecto familiar se medía en función de la exposición mediática, las apariciones en eventos o la disposición a posar en actos públicos. Esa dinámica, asegura, le generó una ansiedad constante que solo comenzó a disiparse desde que se distanció del núcleo familiar.

La llegada de Peltz a su vida fue el punto de inflexión. Brooklyn afirma que su esposa fue tratada con desdén y que, pese a todos sus esfuerzos por integrarla, el rechazo fue permanente. “Mi esposa ha sido tratada sin respeto de manera constante por mi familia; da igual lo que nos esforcemos en que sea una más. Mi madre ha invitado constantemente a mujeres de mi pasado a nuestras vidas, con la clara intención de hacernos sentir incómodos”, denunció el joven en uno de sus posteos.

La interna en la familia más glamorosa del show business británico recién parece empezar. La mesa está servida y el público cada vez más ávido de actualizar la trama. Y una actriz argentina, da la sensación de que todavía tiene cosas para contar.

Temas Relacionados

Carla QuevedoBrooklyn BeckhamEscándaloDavid BeckhamVictoria BeckhamNicola PeltzAffluenzaPelícula

Últimas Noticias

“Si no le pegás un tiro, no te suelta”: la polémica por los perros y la frase que indignó a Silvina Escudero

En Polémica en el bar, la bailarina salió en defensa de los animales luego de escuchar el argumento de su compañero Daniel Fava

“Si no le pegás un

La emoción de Diego Topa por el cumpleaños de su hija: “Mitai es una nena llena de luz”

El conductor compartió su felicidad y su sorpresa por el crecimiento de la niña. Los sentimientos de la paternidad que se renuevan y la etapa que se viene

La emoción de Diego Topa

Verónica Ojeda reveló el problema que atravesó al final del embarazo de Diego Fernando: “Estuve postrada en una cama”

La expareja de Diego Maradona habló por primera vez de las dificultades que transitó durante los últimos meses de gestación del hijo que tuvo con el astro mundial

Verónica Ojeda reveló el problema

Wanda Nara aclaró cómo es su relación actual con Martín Migueles: “Estoy bien así”

La conductora blanqueó su situación sentimental y enfrentó una por una las versiones que surgieron los últimos días

Wanda Nara aclaró cómo es

Maru Botana recordó la particular frase que le dijo una doctora tras la muerte de su hijo Facundo: “Buscó el momento”

En una charla íntima, la conductora relató el duro instante que transitó y cómo ese mensaje la ayudó a atravesar el duelo junto a su familia

Maru Botana recordó la particular
DEPORTES
Un defensor argentino que está

Un defensor argentino que está en la órbita de Lionel Scaloni alcanzó un marca histórica en la Premier League

La particular respuesta de Mabppé cuando un rival le nombró al Dibu Martínez antes de un penal

Alpine sacó a pista su coche para la temporada 2026 de la Fórmula 1: el video que circuló y el mensaje de Briatore

Australian Open: Francisco Comesaña luchó, pero quedó eliminado en la segunda ronda ante Frances Tiafoe

La decisión que tomó River Plate a días para el cierre del mercado de pases y el debut en el Torneo Apertura

TELESHOW
“Si no le pegás un

“Si no le pegás un tiro, no te suelta”: la polémica por los perros y la frase que indignó a Silvina Escudero

La emoción de Diego Topa por el cumpleaños de su hija: “Mitai es una nena llena de luz”

Verónica Ojeda reveló el problema que atravesó al final del embarazo de Diego Fernando: “Estuve postrada en una cama”

Wanda Nara aclaró cómo es su relación actual con Martín Migueles: “Estoy bien así”

Maru Botana recordó la particular frase que le dijo una doctora tras la muerte de su hijo Facundo: “Buscó el momento”

INFOBAE AMÉRICA

Aprueban en Panamá ampliar horarios

Aprueban en Panamá ampliar horarios en centros de salud

El vórtice polar se extiende y amenaza a Estados Unidos con tormentas de nieve e intensas heladas

El Salvador refuerza su capacidad de respuesta ante desastres con un plan nacional vigente hasta 2030

Cuba tendrá otro apagón récord con el 62% de la isla a la vez sin energía eléctrica este miércoles

El enviado de Trump confirmó que se reunirá con Putin en Moscú para discutir la paz en Ucrania: “Soy optimista”