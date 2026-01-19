Teleshow

La tristeza de Cecilia Bolocco por la muerte de su madre: “Tu ejemplo y amor vivirá por siempre”

La conductora compartió un sentido mensaje junto a emotivas fotografías por el fallecimiento de Rose Marie Fonck a los 90 años. La despedida de Máximo Menem Bolocco, su nieto

Guardar
La tristeza de Cecilia Bolocco
La tristeza de Cecilia Bolocco por la muerte de su madre: “Tu ejemplo y amor vivirá por siempre” (Instagram)

Rose Marie Fonck, madre de Cecilia Bolocco, murió el sábado 17 de febrero de 2026 en Santiago de Chile a los 90 años. La noticia fue compartida por su familia a través de redes sociales, generando numerosas muestras de condolencias y mensajes de apoyo.

Cecilia, como Diana Bolocco, la hermana de ex Miss Universo y también conductora, publicaron imágenes y mensajes emotivos en sus cuentas oficiales de redes sociales, reflejando la fortaleza de los lazos familiares en este momento de dolor. “Tu ejemplo y amor vivirá por siempre”, destacó, sensibilizada en su publicación.

La conmovedora despedida de Cecilia
La conmovedora despedida de Cecilia Bolocco a su madre: "Te amo" (Instagram)

La exesposa del expresidente Carlos Menem manifestó su gratitud y admiración hacia su madre en un mensaje donde resaltó su legado de bondad y entrega. La publicación estuvo acompañada de fotografías íntimas, incluidas imágenes tomadas en la clínica durante los últimos días de vida de Fonck. Entre sus palabras, Bolocco expresó: “Mi adorada mamá, no tengo palabras para despedirte. Solo quiero darte las gracias por tu extraordinario ejemplo de bondad, espiritualidad y fortaleza”. Subrayó también la dedicación materna: “Dedicaste tu vida entera a servir, a dar y darte a otros, siempre pendiente del más débil”.

Por su parte, Diana Bolocco despidió a su madre con una fotografía simbólica, en la que las manos de Rose Marie aparecen entrelazadas con las de sus familiares en la clínica. La periodista escribió: “Vuela alto, mamita adorada”, recibiendo rápidamente cientos de mensajes de apoyo.

Las imágenes de Rose Marie
Las imágenes de Rose Marie Fonck que publicó Cecilia Bolocco en el día de la muerte de su madre
Una dulce imagen de su
Una dulce imagen de su madre en sus primeros años fue compartida con profunda emoción por Cecilia Bolocco

El nieto, Máximo Menem Bolocco, compartió el vínculo profundo con su abuela. En una imagen publicada, aparece besando las manos de Rose Marie, mientras su madre lo abraza. “Hasta siempre, mi Roli”, escribió el hijo del exmandatario de 22 años. En otra fotografía, se lo observa sosteniendo la mano de su abuela, acompañada de símbolos de infinito y un corazón blanco, realzando el afecto intergeneracional que los unía.

Rose Marie Fonck padecía una grave enfermedad desde hacía años y atravesó varias etapas complejas de salud. Según había relatado su hija Cecilia, existían antecedentes de cáncer de mama en la familia, tanto en Fonck como en otros miembros.

Tras el anuncio del fallecimiento, las cuentas familiares recibieron un flujo constante de mensajes de cariño, admiración y consuelo por parte de seguidores y figuras del espectáculo. Entre las demostraciones de afecto que recibió la conductora, aparece una de Benjamín Vicuña, quien le dejó un emoji de un corazón blanco en su posteo.

“Dedicaste tu vida entera a
“Dedicaste tu vida entera a servir, a dar y darte a otros, siempre pendiente del más débil”, escribió la animadora
"Hasta siempre mi Roli", le
"Hasta siempre mi Roli", le dedicó Máximo Menem Bolocco, el nieto de la mujer, en sus redes sociales

El fallecimiento de Rose Marie Fonck, madre de las reconocidas conductoras Diana y Cecilia Bolocco, marcó el inicio de un periodo especialmente doloroso para la familia, luego de que su salud se deteriorara de manera significativa en los últimos días.

El historial de salud de Rose Marie Fonck estuvo marcado por una persistente batalla contra el cáncer. Diana Bolocco, en declaraciones realizadas en noviembre pasado, reveló: “Mi mamá está luchando con un cáncer hace muchos años”, y subrayó que la edad avanzada de su madre hacía aún más compleja la situación.

Las fotografías que Máximo Menem
Las fotografías que Máximo Menem Bolocco subió a sus stories para rendirle un homenaje a su abuela por su muerte
Una sentida imagen de Máximo
Una sentida imagen de Máximo tomando de la mano a su abuela

Mientras que Cecilia Bolocco detalló en su momento que la enfermedad se presentó en repetidas ocasiones en la vida de su madre. “Mi madre tuvo cáncer de mama a los 72 años, al igual que su única hermana y su hija mayor, que es mi prima, que también murió por eso”, relató la presentadora, dejando en claro el impacto familiar de este diagnóstico.

Hace pocos días la prensa chilena informó que Cecilia Bolocco permanecía en terapia intensiva acompañando a su esposo, Pepo Daire, mientras su madre continuaba hospitalizada. En paralelo, Diana Bolocco se ausentó de la conducción de Fiebre de baile, su programa en Chilevisión, tras recibir una notificación urgente sobre el agravamiento del estado de su madre.

Temas Relacionados

Rose Marie FonckCecilia BoloccoDiana BoloccoSantiago de ChileMáximo Menem Bolocco

Últimas Noticias

Las fotos playeras de Dominique Metzger durante sus días de descanso en Uruguay: “Vacaciones ‘mode on’”

La conductora de Telenoche compartió con sus seguidores postales, en bikini y con look playero, de su tarde en el balneario de Punta Colorada

Las fotos playeras de Dominique

Vanina Escudero habló de su lucha por ser madre: “Es devastador a nivel emocional”

La actriz relató en Almorzando con Juana la larga búsqueda que tuvo para convertirse en mamá y el diagnóstico de endometriosis que recibió

Vanina Escudero habló de su

Wanda Nara contó su costumbre más insólita: “Me levanto y como dormida”

La conductora de MasterChef Celebrity habló en el programa de una particularidad que tiene a la hora de dormir. De qué se trata la parasomnia

Wanda Nara contó su costumbre

Los días de Lara Bernasconi en familia en Punta del Este: rutina, descanso y mar

La modelo pasa sus vacaciones en José Ignacio rodeada de sus afectos

Los días de Lara Bernasconi

Evangelina Anderson y Martín Demichelis homenajearon a su hija Lola por su cumpleaños con dedicatorias separadas

La modelo y el exfutbolista dedicaron posteos individuales a la niña en su día especial, reafirmando el vínculo con la agasajada a pesar de la separación

Evangelina Anderson y Martín Demichelis
DEPORTES
Marcelo Gallardo habló por primera

Marcelo Gallardo habló por primera vez en el 2026: el mercado, los objetivos del equipo, la exigencia de la gente y su amor por River

Alarma en Boca: el gesto de Miguel Merentiel tras ser reemplazado y las bajas en el ataque a una semana del arranque del Torneo

Abandono en señal de protesta, un penal picado que fue atajado y el gol del título: la insólita secuencia en Senegal-Marruecos

El sentido posteo de Fernando Gayoso tras la muerte de su esposa: el noble gesto de Juan Román Riquelme

Atlético de Madrid venció 1-0 al Alavés, pero Julián Álvarez sigue sin convertir: qué dijo el Cholo Simeone sobre su sequía goleadora

TELESHOW
Las fotos playeras de Dominique

Las fotos playeras de Dominique Metzger durante sus días de descanso en Uruguay: “Vacaciones ‘mode on’”

Vanina Escudero habló de su lucha por ser madre: “Es devastador a nivel emocional”

Wanda Nara contó su costumbre más insólita: “Me levanto y como dormida”

Los días de Lara Bernasconi en familia en Punta del Este: rutina, descanso y mar

Evangelina Anderson y Martín Demichelis homenajearon a su hija Lola por su cumpleaños con dedicatorias separadas

INFOBAE AMÉRICA

Hackearon los canales de televisión

Hackearon los canales de televisión estatales iraníes y transmitieron un mensaje del ex príncipe heredero Reza Pahlavi

Difundieron las primeras imágenes del audaz robo de joyas en el Museo del Louvre

Paridad electoral e innovación empresarial marcan agenda de gremios en Panamá

El régimen de Cuba activó el “Estado de Guerra” en medio de las tensiones con EEUU por la captura del dictador Maduro

Ambientes hostiles y estrategias insólitas: el papel de los padres múltiples en la supervivencia de los ratones