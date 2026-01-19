El inesperado guiño de Cande Tinelli a Luciano Castro en medio de la polémica por su infidelidad: “Hola, guapa”

La empresaria sorprendió con un guiño hacia el actor, quien se volvió viral por sus audios hacia una joven española

El verano argentino sigue marcado por uno de los escándalos más comentados del año: la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani y la posterior filtración de audios que alimentaron la polémica en redes sociales y en los medios. Más allá de los posteos virales y la ola de memes, el impacto se expandió hasta el merchandising y la cultura pop, logrando que frases del actor se transformen en objetos de colección. El fenómeno no solo atrapó a los usuarios comunes: varias figuras del espectáculo también decidieron sumarse al juego, entre ellas Cande Tinelli, quien sorprendió a todos con un guiño tan irónico como inesperado.

Fue en sus redes sociales donde Cande compartió una imagen que no tardó en llamar la atención: posando con el codo apoyado en la mesa y la mano en el rostro, mostró su nueva taza. El detalle no pasó desapercibido: el objeeto tiene impresa la cara de Castro y la frase “Buen día, guapa”, la misma que el actor le dijo a Sarah Bowell, la joven española señalada como una de las terceras en discordia y protagonista involuntaria del audio filtrado.

La viralización de ese audio privado, difundido en PuroShow (El Trece), fue el punto de partida para una avalancha de reacciones. En la grabación, Castro le hablaba a la joven con frases directas y tono sugerente, usando expresiones propias de la jerga española: “guapa”, “curro”, “atosigais” y la galantería que ya es meme: “¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué sos tan hermosa?”. La frase se replicó en miles de publicaciones y videos breves, y el merchandising no tardó en aparecer: tazas, remeras y stickers con el rostro y las palabras del actor se volvieron furor en redes y ferias virtuales.

Cande mostró su taza con la imagen del actor y la frase "Hola, guapa" (Instagram)

El fenómeno se expandió y captó la atención de otras figuras públicas, que no tardaron en sumarse al juego y parodiar el episodio. Castro, protagonista involuntario de memes y chistes en TikTok, Instagram y X, se transformó en el rostro de un fenómeno transversal, que cruza generaciones y segmentos sociales. La frase, con su tono de galán internacional, encontró eco tanto en adolescentes como en adultos nostálgicos de la época dorada de los galanes de telenovela.

No es casual que Cande haya reaccionado con humor ante el episodio. Las hijas de Marcelo Tinelli tienen una historia particular con Castro, marcada por la admiración desde la infancia. En una recordada edición de ShowMatch (El Trece) en 2016, el propio conductor relató una anécdota que se volvió viral. “A Luciano lo conozco de la época de Jugate conmigo. Micaela era fanática de él cuando era chiquitita, así que un día lo llevé a él y al Chino a casa. A las chicas les daba vergüenza y me los tuve que fumar yo, hablando con ellos, porque mis hijas no querían aparecer porque eran chiquititas. Me quedé con los dos charlando, y ellas me decían: ‘No papá, ¿cómo nos hacés esto?’. Estaban en el cuarto y cuando se fueron Luciano y el Chino se comieron los bordes de las pizzas. Mica me decía: ‘¡¿Cuál comió Luciano?!’. Tremendo… Un día voy a traer las fotos de ese encuentro”, recordó el conductor, mientras sus hijas revivían la escena en las redes.

En la edición de ShowMatch de 2016, Marcelo Tinelli recordó la anécdota entre sus hijas y Luciano Castro (ShowMatch – El Trece)

El recorrido mediático de Castro, de galán de Cris Morena a protagonista de memes y tazas virales, es una radiografía del modo en que la cultura pop argentina resignifica sus historias. La naturalidad con la que los usuarios y las figuras públicas se suman al fenómeno, produciendo contenido y sumando humor a una situación dolorosa para los protagonistas, es síntoma de un cambio en la manera de consumir y compartir la intimidad de los famosos.

Mientras tanto, la historia original sigue sumando capítulos: la relación entre Castro y Siciliani permanece en el centro de la atención, y cada nueva filtración o declaración alimenta el ciclo de memes, frases y reacciones. El merchandising, que comenzó como una broma, se convirtió en parte del universo cotidiano de los fans y curiosos, que encuentran en el “Buen día, guapa” un guiño cómplice, una manera de reírse de lo propio y de lo ajeno.