Las fotos playeras de Dominique Metzger durante sus días de descanso en Uruguay: “Vacaciones ‘mode on’” (Instagram)

Durante su estadía en Uruguay, Dominique Metzger aprovechó unos días de descanso y optó por compartir varios momentos de relajación en la playa. La conductora de Telenoche (Eltrece) desde su cuenta de Instagram se mostró en bikini, sonriente y sus fotos fueron celebradas por sus seguidores.

“Vacaciones modo on y full playa. Gracias a mi cuñado que me sacó las fotos”, escribió la periodista desde las playas de Punta Colorada, un balneario de Maldonado en Uruguay, sentada sobre una toalla, vistiendo una bikini en tonos verdes y anteojos de sol. Allí Dominique se mostró tomando mate mientras compartía un momento de relax en familia.

“Vacaciones modo on y full playa", escribió la conductora de Telenoche (Instagram)

El mate aparece como un elemento recurrente en la rutina diaria de la presentadora de TN, quien lo llevó a la playa en un bolso de rafia. Las postales generaron múltiples comentarios y elogios en redes sociales, destacando la actitud distendida de la conductora durante sus vacaciones.

“Ah, bueno, bueno”, le escribió el periodista deportivo Pablo Gravellone, su compañero en la señal de noticias, junto a un emoji de un fueguito. “Hola, guapísima”, puso por su parte Lorena Maciel, también figura del canal. “Qué hermosa estas”, “¡merecido descanso! Cuidado con los lobos, belleza”, “¡Domi, estás preciosa!“, ”¡hermosa y brillante!“, ”estás hermosaaa”, “siempre tan simpática y hermosa Domi”, fueron otros de los halagos que recibió de sus seguidores.

Sentada sobre una toalla, vistiendo una bikini en tonos verdes y anteojos de sol, la periodista disfrutó de una tarde de playa en familia

Desde sus redes sociales, Dominique Metzger revela una faceta distinta a la que muestra frente a cámaras en la televisión. En 2024, la periodista sorprendió a sus seguidores al organizar un sorteo solidario con prendas casi nuevas de su propio guardarropa, una acción que generó una ola de reacciones positivas y empatía en un contexto económico complejo.

Las publicaciones de Dominique en Instagram incluyeron fotos de sweaters, un buzo deportivo, un blazer natural, botas texanas, sandalias doradas y una cartera plateada. Algunas piezas aún conservaban la etiqueta, prueba de que nunca fueron usadas. “Son prendas preciosas que están sin uso o casi sin uso y si vieron mis stories saben que hice limpieza de placard”, explicó la periodista desde su cuenta personal.

La propuesta de sortear la ropa surgió cuando sus seguidoras comenzaron a comentar sobre lo atractivo de su vestuario. “Bueno, como fueron un montón los que me pidieron estas preciosas prendas, las vamos a sortear”, anunció, e invitó a quienes la siguen a contar por qué querían participar. “Es todo para ustedes que siempre me acompañan”, remarcó con gratitud.

La conductora de Telenoche recordó su paso por las cocinas y puso el foco en un evento que terminó definiendo su futuro (Video: Poco correctos/ Eltrece)

La periodista también compartió detalles sobre su costado menos conocido, como su formación en gastronomía. “Estudié cocina, me recibí, pero no lo quise ejercer porque mientras iba estudiando, fui trabajando y haciendo pasantías, y ahí me di cuenta de que no era para mí”, relató Dominique en diálogo con Poco Correctos.

Durante esa etapa, una experiencia en la Patagonia la marcó especialmente. “Me mandaron a la Patagonia con un cocinero francés tres meses, en un viaje que distaba mucho del que se pudiera haber imaginado”, recordó. El relato incluyó detalles sobre el aislamiento y las dificultades logísticas: “Había que llegar en avión hasta Comodoro Rivadavia, de ahí una avioneta hasta Alto Río Senguer, y de ahí en ripio y en dos lanchas que te llevaban. Era El resplandor”, describió, trazando un paralelismo con la famosa película.

La convivencia con el chef francés no fue sencilla. “No conocía a nadie, nadie me conocía a mí y el cocinero francés era el único y fui a ayudarlo. No hablaba español, solo hablaba francés”. La situación se complicó cuando el cocinero comenzó a beber en exceso. “Al tipo se le dio por el chupi, por tomar”, relató la conductora, y agregó que en una ocasión el chef ni siquiera pudo trabajar debido a su estado.