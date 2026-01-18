Teleshow

Las fotos playeras de Dominique Metzger durante sus días de descanso en Uruguay: “Vacaciones ‘mode on’”

La conductora de Telenoche compartió con sus seguidores postales, en bikini y con look playero, de su tarde en el balneario de Punta Colorada

Guardar
Las fotos playeras de Dominique
Las fotos playeras de Dominique Metzger durante sus días de descanso en Uruguay: “Vacaciones ‘mode on’” (Instagram)

Durante su estadía en Uruguay, Dominique Metzger aprovechó unos días de descanso y optó por compartir varios momentos de relajación en la playa. La conductora de Telenoche (Eltrece) desde su cuenta de Instagram se mostró en bikini, sonriente y sus fotos fueron celebradas por sus seguidores.

Vacaciones modo on y full playa. Gracias a mi cuñado que me sacó las fotos”, escribió la periodista desde las playas de Punta Colorada, un balneario de Maldonado en Uruguay, sentada sobre una toalla, vistiendo una bikini en tonos verdes y anteojos de sol. Allí Dominique se mostró tomando mate mientras compartía un momento de relax en familia.

“Vacaciones modo on y full
“Vacaciones modo on y full playa", escribió la conductora de Telenoche (Instagram)

El mate aparece como un elemento recurrente en la rutina diaria de la presentadora de TN, quien lo llevó a la playa en un bolso de rafia. Las postales generaron múltiples comentarios y elogios en redes sociales, destacando la actitud distendida de la conductora durante sus vacaciones.

“Ah, bueno, bueno”, le escribió el periodista deportivo Pablo Gravellone, su compañero en la señal de noticias, junto a un emoji de un fueguito. “Hola, guapísima”, puso por su parte Lorena Maciel, también figura del canal. “Qué hermosa estas”, “¡merecido descanso! Cuidado con los lobos, belleza”, “¡Domi, estás preciosa!“, ”¡hermosa y brillante!“, ”estás hermosaaa”, “siempre tan simpática y hermosa Domi”, fueron otros de los halagos que recibió de sus seguidores.

Sentada sobre una toalla, vistiendo
Sentada sobre una toalla, vistiendo una bikini en tonos verdes y anteojos de sol, la periodista disfrutó de una tarde de playa en familia

Desde sus redes sociales, Dominique Metzger revela una faceta distinta a la que muestra frente a cámaras en la televisión. En 2024, la periodista sorprendió a sus seguidores al organizar un sorteo solidario con prendas casi nuevas de su propio guardarropa, una acción que generó una ola de reacciones positivas y empatía en un contexto económico complejo.

Las publicaciones de Dominique en Instagram incluyeron fotos de sweaters, un buzo deportivo, un blazer natural, botas texanas, sandalias doradas y una cartera plateada. Algunas piezas aún conservaban la etiqueta, prueba de que nunca fueron usadas. “Son prendas preciosas que están sin uso o casi sin uso y si vieron mis stories saben que hice limpieza de placard”, explicó la periodista desde su cuenta personal.

La propuesta de sortear la ropa surgió cuando sus seguidoras comenzaron a comentar sobre lo atractivo de su vestuario. “Bueno, como fueron un montón los que me pidieron estas preciosas prendas, las vamos a sortear”, anunció, e invitó a quienes la siguen a contar por qué querían participar. “Es todo para ustedes que siempre me acompañan”, remarcó con gratitud.

La conductora de Telenoche recordó su paso por las cocinas y puso el foco en un evento que terminó definiendo su futuro (Video: Poco correctos/ Eltrece)

La periodista también compartió detalles sobre su costado menos conocido, como su formación en gastronomía. “Estudié cocina, me recibí, pero no lo quise ejercer porque mientras iba estudiando, fui trabajando y haciendo pasantías, y ahí me di cuenta de que no era para mí”, relató Dominique en diálogo con Poco Correctos.

Durante esa etapa, una experiencia en la Patagonia la marcó especialmente. “Me mandaron a la Patagonia con un cocinero francés tres meses, en un viaje que distaba mucho del que se pudiera haber imaginado”, recordó. El relato incluyó detalles sobre el aislamiento y las dificultades logísticas: “Había que llegar en avión hasta Comodoro Rivadavia, de ahí una avioneta hasta Alto Río Senguer, y de ahí en ripio y en dos lanchas que te llevaban. Era El resplandor”, describió, trazando un paralelismo con la famosa película.

La convivencia con el chef francés no fue sencilla. “No conocía a nadie, nadie me conocía a mí y el cocinero francés era el único y fui a ayudarlo. No hablaba español, solo hablaba francés”. La situación se complicó cuando el cocinero comenzó a beber en exceso. “Al tipo se le dio por el chupi, por tomar”, relató la conductora, y agregó que en una ocasión el chef ni siquiera pudo trabajar debido a su estado.

Temas Relacionados

Dominique MetzgerTelenochePunta del EsteveranoVerano 2026 Argentina

Últimas Noticias

Vanina Escudero habló de su lucha por ser madre: “Es devastador a nivel emocional”

La actriz relató en Almorzando con Juana la larga búsqueda que tuvo para convertirse en mamá y el diagnóstico de endometriosis que recibió

Vanina Escudero habló de su

Wanda Nara contó su costumbre más insólita: “Me levanto y como dormida”

La conductora de MasterChef Celebrity habló en el programa de una particularidad que tiene a la hora de dormir. De qué se trata la parasomnia

Wanda Nara contó su costumbre

Los días de Lara Bernasconi en familia en Punta del Este: rutina, descanso y mar

La modelo pasa sus vacaciones en José Ignacio rodeada de sus afectos

Los días de Lara Bernasconi

Evangelina Anderson y Martín Demichelis homenajearon a su hija Lola por su cumpleaños con dedicatorias separadas

La modelo y el exfutbolista dedicaron posteos individuales a la niña en su día especial, reafirmando el vínculo con la agasajada a pesar de la separación

Evangelina Anderson y Martín Demichelis

La China Suárez y Mauro Icardi celebraron la llegada de la nieve a Estambul con los hijos de la actriz: las imágenes

La actriz y el futbolista disfrutaron de las primeras nevadas en su casa de Turquía junto a los niños de ella

La China Suárez y Mauro
DEPORTES
El sentido posteo de Fernando

El sentido posteo de Fernando Gayoso tras la muerte de su esposa: el noble gesto de Juan Román Riquelme

Atlético de Madrid venció 1-0 al Alavés, pero Julián Álvarez sigue sin convertir: qué dijo el Cholo Simeone sobre su sequía goleadora

En una final repleta de tensión y controversias, Senegal venció a Marruecos en la prórroga y conquistó la Copa de África

“¡Cásate conmigo, Sascha!”: la insólita propuesta que recibió Zverev y su sorprendente respuesta durante el Australian Open

Una figura del fútbol mundial reveló que el Barcelona no lo fichó por “feo”: su revancha pocos años después

TELESHOW
Vanina Escudero habló de su

Vanina Escudero habló de su lucha por ser madre: “Es devastador a nivel emocional”

Wanda Nara contó su costumbre más insólita: “Me levanto y como dormida”

Los días de Lara Bernasconi en familia en Punta del Este: rutina, descanso y mar

Evangelina Anderson y Martín Demichelis homenajearon a su hija Lola por su cumpleaños con dedicatorias separadas

La China Suárez y Mauro Icardi celebraron la llegada de la nieve a Estambul con los hijos de la actriz: las imágenes

INFOBAE AMÉRICA

Hackearon los canales de televisión

Hackearon los canales de televisión estatales iraníes y transmitieron un mensaje del ex príncipe heredero Reza Pahlavi

Difundieron las primeras imágenes del audaz robo de joyas en el Museo del Louvre

Paridad electoral e innovación empresarial marcan agenda de gremios en Panamá

El régimen de Cuba activó el “Estado de Guerra” en medio de las tensiones con EEUU por la captura del dictador Maduro

Ambientes hostiles y estrategias insólitas: el papel de los padres múltiples en la supervivencia de los ratones