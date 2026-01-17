Susana Giménez sorprendió al publicar imágenes inéditas de una película que filmó con Carlos Monzón en Italia: “Me encantó”

Susana Giménez recordó su paso por el cine italiano al recibir la publicación de un sitio especializado en estrellas latinas

Susana Giménez, tras su arribo a Punta del Este, sorprendió a sus seguidores al compartir en Instagram imágenes prácticamente inéditas en Argentina de la película italiana “Il conto è chiuso”, filmada en 1979 junto a Carlos Monzón, quien era entonces su pareja y ex campeón mundial de boxeo. Entre otras escenas donde se ve a Susana en su esplendor, la publicación muestra una en particular en la que Monzón aparece pixelado.

La escena remite a una época de auge personal y profesional para la actriz argentina, quien se encontraba a cinco años del rodaje de “La Mary”, donde había conocido a Monzón.

“Hoy recibí esto, no sé de dónde salió, pero me encantó… Lo sacaron de Il conto è chiuso”, expresó Susana en su cuenta. El recuerdo, inicialmente, fue hecho por la cuenta @Ficheraz, que se promociona como un “archivo digital dedicado a preservar el legado de las clásicas vedettes de Latinoamérica, el Caribe, la diáspora y más allá”.

En la recopilación que hizo @ficheraz y reprodujo Susana Giménez, Carlos Monzón aparece en una escena, pero pixelado

La relevancia de “Il conto è chiuso” dentro de la trayectoria de Susana Giménez se sitúa tanto en su valor artístico como biográfico.

Ficheraz, además, hace un curioso, y en partes erróneo, repaso de la carrera de Susana: “Antes de la fama, Susana era maestra de primaria y madre soltera. De repente, se dedicó al mundo del espectáculo. Una foto espontánea de una fiesta apareció en la portada de la revista Gente en 1967, y eso lo cambió todo. Rápidamente se incorporó al cine, rodando 27 películas entre 1968 y 1981, y posteriormente protagonizó teatro de revista en el auge de la cultura de las vedettes. Pero la televisión fue su lugar de residencia permanente. Desde finales de los 70, presentó varios programas y en 1987 lanzó ¡Hola Susana!, que se mantuvo en vivo durante 37 años y reescribió la historia de la televisión argentina. Entrevistó a todos, desde Alain Delon hasta Justin Bieber; regaló dinero que cambió vidas en vivo y, fiel a sus orígenes de vedette, presentó números musicales intrincados con elencos masivos, decorados elaborados y una fantasía glamorosa. Para la década de 1990, su popularidad en Argentina se comparaba a menudo con la de Maradona y Evita”.

Susana en la película italiana "Il conto è chiuso", de 1979, en todo su esplendor

El rodaje junto a Carlos Monzón representó un momento clave en la vida de ambos. Según reconstruyó Infobae a partir de documentos biográficos y relatos de Cherquis Bialo, la relación entre la presentadora y el campeón estuvo marcada por la exposición pública, la violencia y la influencia de dos figuras de peso en la cultura argentina.

Durante la colaboración en el rodaje de “Il conto è chiuso”, ambos ya disfrutaban de amplio reconocimiento mediático y social. Su relación fue objeto de atención constante y se vio condicionada por episodios de violencia y celos del boxeador. Estos elementos contribuyeron a construir la leyenda y complejidad de su romance, con repercusiones duraderas en sus trayectorias.

Susana Giménez y Carlos Monzón en una de las escenas de "La Mary"

El recuerdo difundido en Instagram puso en primer plano el costado cinematográfico y la memoria afectiva de Susana Giménez, que hoy llegó a Punta del Este luegos de pasar unos días en Argentina. En el sector de arribos de vuelos privados fue captada por las cámaras de Teleshow en su regreso a la ciudad balnearia donde decidió instalarse de manera permanente tiempo atrás. Aunque esta vez, su estadía será corta: el 29 de enero, día de su cumpleaños, la encontrará en Europa.

Desde alllí subió a su auto para partir rumbo a La Mary, su icónica propiedad en Punta del Este. Con su habitual simpatía y buen ánimo, Susana saludó a los cronistas y al personal del aeropuerto, anunció que estará en la cobertura del Mundial 2026 que hará Telefe y no dudó en regalar sonrisas y gestos cómplices antes de emprender el trayecto a su casa, donde la esperan jornadas de relax y reuniones sociales en el entorno más exclusivo del verano.