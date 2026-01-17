Alejandra Maglietti explicó el motivo por el que anota la fecha de elaboración y vencimiento de los preservativos

Alejandra Maglietti explicó por qué anota la fecha de elaboración y vencimiento de los preservativos

Alejandra Maglietti, abogada y panelista, sorprendió con una confesión inesperada durante una reciente emisión de Storytime, el ciclo de streaming de Bondi conducido temporalmente por Denise Dumas mientras Nazarena Vélez se encuentra en Villa Carlos Paz con su obra de teatro Suspendan la boda. Al diálogo se sumó la tercera integrante de la mesa, Carolina Molinari. Ante ellas, Maglietti explicó públicamente su costumbre de anotar la fecha de elaboración y de vencimiento de los preservativos encontrados en la casa de su pareja, una práctica vinculada a los celos y la desconfianza en las relaciones.

“Yo encontré preservativos cuando recién estaba conociéndolo y anoté las fechas de vencimiento y de elaboración”, relató Maglietti, que está casada con el empresario Juan Manuel Lago, ante la mesa de Storytime. La reacción de sus compañeras no tardó en llegar. Molinari reconoció: “No, no, no. Yo también hago eso”, generando un intercambio directo sobre la normalidad de este comportamiento.

La abogada detalló el verdadero motivo detrás de la anotación minuciosa. Indicó que el dato clave es si la fecha de elaboración del preservativo es posterior al inicio de la relación, ya que dejó implícito que para ella, una compra posterior daría indicios y despertaría sospechas de infidelidad. “Si tenían una fecha de elaboración posterior a que me hubiera conocido, es porque los compró después. ¿Entendés la bronca?”, relató ante las preguntas del equipo.

La charla se volvió aún más técnica cuando Molinari quiso saber cuánto tiempo pueden guardarse estos productos. “¿Cuánto dura? Porque yo tuve el trauma…”, preguntó la panelista. Maglietti le respondió en tono informativo: “Dos años”. Esta cifra sorprendió a Molinari: “¿Dos años dura nada más?”.

La charla entre Maglietti, Dumas y Molinari giró en torno a los métodos para detectar infidelidades

Más allá de ese hecho concreto, Maglietti señaló que este tipo de conductas reflejan un rasgo personal dominante: los celos. “Soy muy enroscada”, admitió en otra emisión del programa, hace una semana. Esa vez, la discusión abordó, además, el tema de la edad en las relaciones. Ante la consulta de Dumas sobre el interés por salir con hombres menores, Maglietti fue terminante: evita las parejas con hombres más jóvenes porque el temor a la competencia la hace sentir incómoda.

La vigilancia digital también fue abordada con franqueza durante la emisión. “Miro a quién le da like en Instagram. No reviso celular porque nunca pude, pero si tuviese la oportunidad lo haría", admitió Maglietti. Este seguimiento en redes sociales, según la abogada, le sirve para identificar potenciales señales de alerta en las interacciones de su pareja.

El tema se profundizó con un ejemplo concreto aportado por Maglietti. Narró una situación en la que detectó corazones en un mensaje enviado por su pareja a otra mujer. “Le dije ‘¿a quién le tiras corazones?’ y me dijo que era la hija de una compañera del colegio. Dale, no…”, recordó señalando cómo la sensibilidad ante situaciones ambiguas marca su día a día en el amor.

La abogada y panelista se unirá al nuevo ciclo de Beto Casella en América TV

Las declaraciones de Maglietti, que el año pasado fue mamá de Manuel, generaron reacciones inmediatas dentro y fuera del programa. La frontalidad y el tono autocrítico de la abogada convirtieron el episodio en uno de los momentos más comentados en la escena mediática argentina, promoviendo un debate sobre los límites de la vigilancia y los celos en las relaciones de pareja.

Con presencia en LAM y Storytime, luego de su partida de Bendita, y a a la espera que comience el nuevo programa de Beto Casella en América TV, al que se unirá, Maglietti reafirma su perfil como figura que expone sin filtros sus inseguridades y hábitos amorosos.

El testimonio de Maglietti revela el peso que tienen tanto los acuerdos personales como los miedos cotidianos en la construcción de los vínculos. Su postura frente a la competencia y su preferencia por relaciones entre iguales reflejan una forma de vivir el amor marcada por el recelo, dejando su experiencia individual como un espejo donde muchos pueden reconocerse.