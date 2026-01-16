Teleshow

Salud, miedo y un milagro colectivo: cómo Soledad Bayona salvó la vida de su perro con ayuda de desconocidos

Un pedido urgente en Internet activó una red virtual inesperada de personas y mascotas hasta lograr trasplantar a Dante, su compañero canino

Soledad Bayona pide ayuda para su perro Dante

Soledad Bayona, reconocida bailarina, vivió horas de profunda angustia al exponer en sus redes sociales un pedido desesperado para salvar la vida de su perro Dante, diagnosticado con cáncer. El llamado urgente se produjo cuando los veterinarios le informaron que solo podría operar a su mascota si conseguía de inmediato una donación de sangre animal bajo condiciones específicas.

Entre lágrimas, Bayona detalló en un video la gravedad de la situación. “Necesito pedirles ayuda... Tengo que operar de urgencia a uno de mis gorditos. Me enteré de que no puede entrar a quirófano por cómo tiene la sangre y le tienen que realizar una transfusión”, declaró visiblemente afectada. Explicó, además, los requisitos para el donante: debía ser un perro sano, menor de ocho años y con más de 22 kilos.

“Sin esta donación de sangre
“Sin esta donación de sangre no puede entrar a quirófano y está corriendo riesgo de morirse”

La bailarina transmitió la magnitud del riesgo y su temor. “Sin esta donación de sangre no puede entrar a quirófano y está corriendo riesgo de morirse”, advirtió en sus redes. Añadió con sinceridad: “El gordo tiene cáncer... y tiene el 50% de probabilidades de salir adelante”, expresión con la que intentó justificar la urgencia y la ansiedad.

Soledad Bayona: “Gracias a todos
Soledad Bayona: “Gracias a todos por la red de amor, de empatía... por acompañarnos hoy”

La respuesta de la comunidad virtual fue inmediata. De inmediato varios usuarios ofrecieron ayuda y, en poco tiempo, apareció Dana, una perra que cumplía los requisitos, junto a su dueña, Anahí. Ambas acudieron a auxiliar a la bailarina y permitieron que Dante recibiera la donación necesaria para ser operado. Las imágenes compartidas por Bayona mostraron el momento solidario y la empatía demostrada por quienes colaboraron.

Soledad Bayona y su enorme felicidad por la ayuda que recibió Dante

Emocionada, la bailarina agradeció públicamente a quienes la acompañaron en este difícil momento. “Gracias a todos por la red de amor, de empatía... por acompañarnos hoy”, escribió mientras su perro pasaba a cirugía. Horas después, comunicó que Dante ya se encontraba en su casa, en proceso de recuperación, y continúan llegando mensajes de aliento y apoyo de sus seguidores.

El cierre de la historia dejó en evidencia el vínculo y el agradecimiento generados en esta experiencia. Según expresó Bayona, el gesto solidario y la ayuda recibida quedarán siempre en la memoria familiar que comparte junto a Dante.

Soledad y su nuevo amor

La reciente aparición de Soledad Bayona junto a su nueva pareja generó impacto en redes sociales. La bailarina eligió su cuenta oficial de Instagram para compartir imágenes y videos con su pareja actual, y sus palabras en la publicación evidenciaron una etapa distinta en su vida afectiva.

Bayona definió la naturaleza de su nueva relación en términos concretos: “Cuando la personita con la que te reís es la misma con la que te gusta hacer el amor, jugar, charlar, entrenar, dormir, enroscarte”. Así, puso en primer plano la complicidad y la intimidad que la unen a su nuevo novio.

En el mismo mensaje, valoró aspectos de acompañamiento emocional que encontró en el vínculo con el actor Coco Halle: “Buscás ese abrazo cuando algo hermoso te pasa y también cuando necesitás confianza, paz y curarte… ¡Es ahí!”. Así, la artista priorizó el sentido de apoyo y protección mutua al describir el vínculo.

“Buscás ese abrazo cuando algo
“Buscás ese abrazo cuando algo hermoso te pasa y también cuando necesitás confianza, paz y curarte… ¡Es ahí!”, reflexionó Bayona sobre su corazón enamorado

Este romance deja atrás la relación mediática con Mario Guerci, que surgió cuando ambos coincidieron en La Academia de ShowMatch, conducido por Marcelo Tinelli. En una entrevista posterior brindada a Intrusos, Bayona estableció una postura reservada respecto a la vida privada de su ex: “Así como en su momento no hablamos de nuestra vida privada, mucho menos voy a hablar de la vida de otros que ya ni siquiera me toca”.

A la hora de hablar de la separación, destacó: “Nosotros terminamos nuestra relación hace mucho tiempo. Seguimos hablando y nos seguimos viendo. No hubo terceros en discordia”. Además, explicó el final del vínculo en términos de madurez compartida: “Así como empezó una historia entre nosotros, por decisión de ambos, decidimos separarnos porque, a veces, los caminos dejan de cruzarse. Pero tenemos la mejor y está súper bien”.

