La llamativa reacción de Griselda Siciliani cuando le preguntaron cómo está su relación con Luciano Castro

La actriz de Envidiosa fue abordada en la vía pública en medio de la polémica por la filtración de las infidelidades de su pareja. El video

La aparición de Griselda Siciliani en medio del escándalo con Luciano Castro (Intrusos. América)

En medio de la filtración de reiteradas infidelidades de Luciano Castro, y mientras circulan todo tipo de rumores en torno a la pareja, Griselda Siciliani reapareció en un fugaz móvil con un programa de televisión. La actriz fue abordada en la vía pública por un cronista de Intrusos, y su reacción avivó aún más la polémica desatada en los últimos días.

El último capítulo del escándalo gira en torno a versiones que vinculan a Luciano Castro con una mujer identificada como Valeria López, así como al temor por la posible filtración de material íntimo. A esto se suma el testimonio de la exvedette Tamara Bella y el de Sarah Borrell, la mujer danesa radicada en España que dio puntapié a la polémica y generó todo tipo de memes por el tono españolizado del actor.

En este panorama, la protagonista de Envidiosa fue abordada por un móvil de Intrusos (América) mientras subía a un vehículo. “No llego, gracias”, dijo la actriz para excusarse a dar el reportaje, mientras ingresaba al asiento trasero del auto y mandaba un beso a cámara. Ante la consulta del periodista, Griselda rechazó amablemente la invitación a dar declaraciones.

La actriz se refirió en el ciclo de Ángel de Brito a las versiones de separación del actor (Video: LAM/ América)

“Te agradezco mucho, que tengas buen año”. Y tras la pregunta directa sobre si seguían juntos con Castro, contestó: “Gracias, adiós”. Cerró la puerta, saludó a la cámara, tiró otro beso y el vehículo arrancó hacia su destino. En el piso, el conductor Adrián Pallares y su panel destacaron esta actitud evasiva de Griselda, siempre dispuesta a dar notas y a plantarse ante las más variadas situaciones.

Así, tanto Siciliani como Castro se mantienen en la tesitura de no hablar en público sobre la polémica mediática ni a confirmar o no si hay algún tipo de crisis en su pareja. La actriz de Socias conversó a través de mensajes con Ángel de Brito en LAM y sintetizó el cuadro de situación con una frase contundente: “Es demasiado todo”.

En el mismo programa, Siciliani explicó cómo transcurre su rutina laboral y familiar, lejos de su pareja: “Yo ya estoy en Buenos Aires trabajando y Lu con sus niños en Mardel. Yo arranqué ayer la previa de esta película que aún no se anunció, empiezo a filmar en 10 días y mientras termino la serie de La One”, afirmó, en relación a la biopic de Moria Casán donde es una de las intérpretes de la diva. “Así que es demasiado todo mientras voy pensando en todas estas cositas que pasan”. Ante las preguntas sobre los últimos acontecimientos y la polémica, remarcó: “Está todo bien. Gracias por la consulta. Por ahora todo sigue tranqui”.

En el ciclo de Karina Mazzocco contaron las expresiones del actor sobre la polémica (Video: A la tarde/ América TV)

En el mismo contexto, la actriz optó por mantener la reserva sobre su vida privada y, frente a la insistencia de la prensa, agregó: “No puedo hablar más porque es mucho todo, es demasiado”. También señaló: “No tengo nada para decir, de verdad”.

Por su parte, Luciano Castro se refirió a su situación personal en diálogo reproducido por Celina Hernández en A la tarde (América TV). El actor expresó: “No voy a hablar más, no quiero dar más notas, las que di es porque me sentí obligado”, admitió. Tras remarcar el peso de la presión pública, agregó: “Perdón que te lo diga así, pero mi vida está destrozada”.

Ambos eligieron mantener la privacidad sobre su situación sentimental y evitaron brindar mayores precisiones. Siciliani continúa enfocada en sus compromisos laborales en Buenos Aires, mientras que Castro permanece en Mar del Plata junto a sus hijos.

