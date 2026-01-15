Graciela Alfano se postuló para conducir MasterChef en lugar de Wanda Nara: “Vamos a levantar el rating”

Graciela Alfano quiere desbancar a Wanda Nara como conductora de MasterChef

Graciela Alfano volvió a despertar atención en el mundo del espectáculo al manifestar su deseo de conducir MasterChef Celebrity en lugar de Wanda Nara. En diálogo con La Posta del Espectáculo, que conducen Gustavo Méndez y Naiara Vecchio en el stream de la TV Pública, señaló: “En algún momento me gustaría a mí conducir MasterChef”. Confiada en su trayectoria, afirmó sin pudor, sobre todo porque MasterChef Celebrity es el programa más visto de la televisión argentina: “Vamos a levantar el rating de eso. A mí me encanta, porque yo sé hacer el show”.

La exvedette cuestionó el desempeño actual del ciclo televisivo encabezado por Wanda Nara y no dudó en expresar su mirada sobre el rumbo de la audiencia. “Es un rating bajo. Yo sé que el año que viene ya Wanda no va a estar… Son ratings que están muy bajos, hay que capturar público, los anunciantes quieren que suban los números más”, apuntó Alfano, según La Posta del Espectáculo. Al referirse a posibles reemplazos, añadió: “Creo que va a ir Verónica Lozano en su lugar, me parece fabuloso”.

Graciela Alfano volvió a arremeter contra Wanda Nara

En un momento, Alfano fue consultada por Méndez por los hipotéticos participantes que eligiría: “Vamos a armar tu MasterChef. Porque viste que ella eligió a Maxi López, eligió a la Reini, porque la Reini fue la que decía que Mauro le pagaba a la China un millón de dólares para que sea su pareja. Eligió a la Joaqui, eligió a Valentina Cervantes. ¿A quién elegirías vos? Hagamos cinco o seis participantes, con vos como conductora de MasterChef". Para responderle a La Posta del Espectáculo, Alfano apeló a su estilo característico y fue tajante: “Mi amor, te voy a contestar muy rápido. Hay personas que necesitan elegir con quiénes trabajar. Yo trabajo con cualquiera, con quien me pongan, yo hago rating. Que venga el que quiera, yo este juego lo sé jugar muy bien.”

La histórica confrontación mediática entre Graciela Alfano y Wanda Nara suma diversos episodios. Alfano se ha posicionado públicamente en defensa de China Suárez durante sus conflictos con la conductora de MasterChef Celebrity y Mauro Icardi.

El último episodio de Alfano contra Wanda este verano, cuando se especuló con la ruptura de la pareja entrela conductora y Martín Migueles. Alfano respondió a una publicación de Wanda, que luego borró, donde expresaba: “Tengo 24 cm. de razones para estar más relajada que todos los alterados que hablan de mi vida, de mi entorno y de los míos”.

En este contexto, Graciela Alfano compartió una historia en la red social. La imagen mostraba a Pinocho, personaje vinculado a la mentira, y aparecía acompañada de la canción del mismo. Con sarcasmo, Alfano agregó en su historia: “Algunas lo que tienen de 24 cm. es la nariz”. De este modo, transformó el sentido de la frase de Nara y sumó un componente desafiante a la polémica digital.

Anteriormente, en diálogo con Resu en Vivo, sostuvo: “Yo digo que a partir de su relación con Icardi, empezó a sufrir un acoso que es injustificado. Es un acoso que da vergüenza”. También manifestó su total apoyo a la pareja formada por Suárez e Icardi: “Mis bendiciones a esta pareja, los amo”.

En cuanto a la figura de Wanda Nara, la posición de Alfano se mantuvo contundente. Consultada por Resu en Vivo, remarcó: “Sí, pero yo no creo en la víctima”. Esta postura refuerza la distancia que la artista toma frente a las polémicas y su manera de diferenciar a los involucrados.

Durante una intervención en la TV Pública, Alfano se refirió a la filtración de un video íntimo atribuido a Mauro Icardi. Leyó en cámara un mensaje privado que, según su relato, le envió China Suárez. “El video es un video que le mandó Mauro a Wanda en el 2023. El punto es que no se lo mandó a esa señorita”, sostuvo Alfano, atribuyendo la divulgación a decisiones de Nara y detallando la información proporcionada por Suárez.

En relación al futuro del formato, Alfano reafirmó su seguridad y experiencia en cámara, convencida de que su manejo del show televisivo y su relación con la audiencia la posicionan como una candidata sólida para afrontar nuevos desafíos.