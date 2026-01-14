Juana Viale conquista Mar del Plata tras su primer programa: del futuro almuerzo con su abuela a su próxima aventura

Juana Viale contó sus sensaciones tras su primer programa del año

Entre el glamour de sus looks en televisión, su espíritu aventurero y los rumores de romance con Mauricio Macri, Juana Viale transita un movido comienzo de año. Lejos de tomarse vacaciones, la actriz dio inicio a una nueva temporada de su programa desde Mar del Plata, escribiendo una página más en la historia de los clásicos almuerzos de la televisión argentina. En ese marco, Teleshow accedió al detrás de escena de la grabación del primer programa de 2026 y dialogó con la nieta de Mirtha Legrand.

Juana Viale arrancó la nueva temporada de su programa desde Mar del Plata, marcando el regreso de los clásicos almuerzos a la televisión argentina (Crédito: José Tetty)

Tal como se ve en televisión, Juana lleva la charla como nadie y con una soltura única. Tal es así, que el diálogo con Florencia Peña, Juan Ingaramo, Martín Bossi, Laurita Fernández y Federico Cyrulnik, no decae ni siquiera en los cortes comerciales. Entre cada publicidad, la actriz bromea con sus invitados, se sorprende por sus revelaciones y opina de sus vidas. Mientras la peinan come y habla con el protagonista de La cena de los tontos. Detrás de cámara, más de 22 personas siguen atentos el ciclo, se trata de productores, sonidistas, asistentes, vestuaristas y maquilladores.

La actriz Juana Viale mostró su espíritu aventurero y su compromiso con el deporte al aire libre, revelando su preparación para un medio Ironman (Crédito: José Tetty)

Pero más allá de su trabajo en televisión, Juana tiene la mente en sus proyectos personales, su trabajo físico y sus pasiones. Una semana atrás, la joven había mostrado en sus redes sociales su compromiso con la naturaleza y los deportes al aire libre. En su perfil de Instagram, la actriz había publicado imágenes en las que se la veía andando bicicleta, entre la inmensidad de un paisaje rutero en Uruguay. “Me estoy preparando para un Ironman”, comenta en charla con Teleshow, minutos después de salir del estudio en el Costa Galana y cambiarse el llamativo vestido que lucía. Así, distendida, relajada, se siente en el recibidor del hotel y abre la puerta a su vida.

- Acaba de terminar este primer programa del año. ¿Qué sensaciones tenés?

- Muy feliz. Me encanta estar en Mar del Plata. Me encanta la energía que hay, la gente que te cruzás en la calle, cómo vienen los invitados a la mesa. Me parece que es espectacular arrancar el año con el aire marino.

Juana Viale explicó que su entrenamiento para el medio Ironman incluye ciclismo de ruta, running y natación, priorizando la alimentación y el descanso

- Tuviste una mesa diversa, ¿cómo la describirías?

- Un delirio, porque estaba Martín Bossi, Florencia Peña, Juan Ingaramo, Laurita Fernández, Federico Cyrulnik. Así que una risa constante. La pasamos muy bien, muy frescos y feliz de que ellos estén haciendo temporada, haciendo teatro, llenando teatros. Me parece lindo todo eso.

- ¿Qué planes tenés en cuanto a invitados? ¿A quiénes te gustaría tener? ¿Alguna figura difícil?

- La verdad es que armar mesa no es fácil y se están haciendo desde el 2020. Creo que desde esa fecha estoy en los programas, y son más o menos cuatro o cinco invitados por programa durante cuatro o cinco años. Imaginate que desde el 2023 ahora son más de mil invitados, la verdad es que todos los que vengan son siempre bienvenidos. Es siempre lindo que estén, siempre es lindo compartir, siempre es lindo contar lo que están haciendo, debatir,

Juana Viale destacó el desafío de armar mesas diversas en su programa, con más de mil invitados sumados desde el año 2023 (Crédito: José Tetty)

- ¿Cómo te sentís al seguir acompañando a Mirtha programa a programa?

- Yo creo que feliz. Mi abuela se instaló acá el 26 o 27 de diciembre, desde esa fecha está acá. Ella ama a Mar del Plata, amamos el Costa Galana, que nos miman como si fuésemos reinas. Ella ya está viendo todas las obras de teatro, ya salió por todos lados. Yo llegué ayer a las 11 y media de la noche. Estamos felices de estar acá, trabajando siempre con mi hermano Nacho, con Diego Palacios también.

- ¿Qué planes tienen con tu abuela, con la familia? ¿Qué cosas van a compartir?

- Seguimos con los almuerzos, seguimos todo enero en Mar del Plata, febrero nos vamos a tomar un respiro ahí de vacaciones, porque nosotros no paramos en todo el año. Y después vamos a continuar y seguir con los almuerzos y La noche de Mirtha.

La mesa inaugural del ciclo 2026 reunió a figuras como Florencia Peña, Martín Bossi, Juan Ingaramo, Laurita Fernández y Federico Cyrulnik (Crédito: José Tetty)

- Y más allá del programa, ¿vas a acompañar a Mirtha a alguna obra?

- Prefiero encontrarla en la butaca directamente, porque cuando ella llega es como mucho movimiento y a mí me gusta directamente esperarla en la butaca, pero seguramente sí. Si no, comer acá en el restaurante del Costa Galana, que es fabuloso, no es mal plan.

- ¿Qué obra podrían ir a ver juntas?

- No sé, porque además Pretty Woman ya la fuimos a ver en Buenos Aires, La cena de los tontos yo fui, creo que ella iba a ir o va a ir, no sé qué queda. Yo quería verlo a Boy (Olmi), pero tenía una fecha nada más. No sé qué quedará por ver, que hay mucho y muy bueno. No voy a decir nada, porque después se te ponen todos celosos, así que yo iría a ver todas las obras que yo nada más me pueden dar mucha felicidad que estén los teatros llenos, que la gente acompañe.

Más de 22 personas conforman el equipo técnico de Juana Viale en la producción del magazine televisivo desde el hotel Costa Galana (Crédito: José Tetty)

- Hablando de La cena de los tontos, ¿cómo va a subir Mirtha las escaleras del teatro? Martín Bossi propuso llevar a tu abuela a upa...

- La verdad es que si a mí me llevaran así, a cococho, en brazos, a un teatro, yo sería feliz. Pero yo creo que ella va a ir caminando como hace siempre, va a ir cuando pueda ir y con todo el amor del mundo.

- Hace poco te vimos andando en bicicleta por Uruguay. ¿qué actividades estás haciendo?

- Sí, estoy con mucho deporte, por supuesto, andando en bici, corriendo, entrenando para un próximo triatlón, así que encarando por ese tema. Es un medio Ironman, sí. Ya hice uno el año pasado y ahora voy por otro, así que entrenando para eso.

- ¿Cómo es la preparación para hacer un Ironman?

- No soy una deportista de alto rendimiento ni mucho menos, y me entreno y pongo mucha voluntad. Todos los días, hago alguna de las tres disciplinas. Cuando se acerca más la fecha de la competencia, hago doble turno y, con una buena alimentación, con un buen descanso, y mucha garra.

- ¿Qué sentís cuando estás corriendo, cuando estás en la bicicleta?

- De todo. Pasás por todas las sensaciones, por todos los momentos de amor, felicidad y odio y para qué estoy acá y qué bueno que lo hice. Es como una ruleta de emociones. Yo hago bicicleta de ruta, así que estuve en muchos lugares y he andado por varios lugares de Argentina. Y voy andando.