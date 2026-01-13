Una eliminación inesperada sorprendió en MasterChef Celebrity: quién se despidió del programa

La torta de Emilia Attias no estuvo a la altura y se despidió del reality (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

La noche del lunes 12 de enero dejó una de las galas más tensas y sorpresivas de la temporada en MasterChef Celebrity (Telefe). A horas del inicio del repechaje, el reality culinario de Telefe vivió una eliminación que pocos veían venir y que generó impacto tanto entre los participantes como en el público: Emilia Attias quedó fuera de competencia tras una prueba decisiva que no logró cumplir con las exigencias del jurado.

La consigna de la noche fue tan clara como implacable. Los siete participantes que llegaron a la gala de eliminación debieron replicar una torta de chocolate de alta complejidad: tres capas de bizcochuelo, relleno de dulce de leche y pasta de maní, y una ejecución precisa en apenas 60 minutos. No había margen para errores. El jurado fue contundente desde el inicio: buscaban equilibrio, prolijidad, estructura y, sobre todo, respeto absoluto por los tiempos de cocción.

Los famosos que se enfrentaron al desafío fueron Miguel Ángel Rodríguez, Marixa Balli, Claudio “Turco” Husaín, La Joaqui, Cachete Sierra, Andy Chango y Emilia Attias. Desde las primeras devoluciones, quedó claro que la vara estaba alta y que cualquier mínimo desliz podía costar caro.

El gran destacado de la noche fue Andy Chango, quien recibió elogios unánimes por parte del jurado. Damián Betular lo definió como “el amo de los tiempos” y hasta lo bautizó como “el señor del reloj”, destacando su precisión, método y concentración. Una devolución que sorprendió incluso a sus compañeros y que lo posicionó como el mejor plato de la jornada.

Detrás suyo, La Joaqui se llevó el reconocimiento a la segunda mejor torta de la noche. Germán Martitegui resaltó su prolijidad, buenos sabores y limpieza en la ejecución. También hubo palabras positivas para Miguel Ángel Rodríguez, quien fue señalado como una de las sorpresas de la gala por haber resuelto con inteligencia una prueba que parecía complicada para él.

Cachete Sierra atravesó una noche difícil, con contratiempos y momentos de tensión, pero logró salir adelante y seguir en competencia. Marixa Balli, aunque con algunas observaciones del jurado y cierto malestar por las devoluciones, también consiguió salvarse y sumar una semana más dentro del certamen.

La tensión se concentró en el tramo final de la gala, cuando Donato de Santis llamó al frente a los últimos tres participantes: Marixa Balli, el Turco Husaín y Emilia Attias. “Una noche oscura, que para uno de ustedes se pone un poquito más oscura”, anticipó el chef, aumentando el dramatismo del momento.

El primer alivio llegó para Marixa, quien fue confirmada como salvada. La definición quedó entonces entre el Turco Husaín y Emilia Attias, dos participantes con un recorrido sólido dentro del programa. Finalmente, Donato anunció la decisión que sorprendió a muchos: Emilia era la nueva eliminada de MasterChef Celebrity, convirtiéndose en la participante número 12 en abandonar la competencia.

Lejos de quebrarse, Emilia enfrentó la eliminación con sinceridad. “La verdad que no esperaba irme hoy. Cuando me enteré de la consigna estaba muy tranquila”, confesó, visiblemente frustrada. El jurado coincidió en que el problema fue técnico: una cuestión de temperatura y tiempos que hizo que la torta no estuviera a la altura, aunque remarcaron que ella sí lo está como cocinera.

Betular, Martitegui y Donato destacaron su pasión, su conocimiento y su estilo, y la alentaron a no bajar los brazos. De hecho, la eliminación llega justo antes de la semana de repechaje, que comenzará este martes 13 de enero, donde Emilia tendrá una oportunidad inmediata de regresar a las cocinas más famosas del país.

“Seguramente me vean en el repechaje porque no voy a soltar mi lugar tan fácil”, aseguró la actriz, dejando en claro que su paso por el programa todavía no está cerrado.

Una vez más, MasterChef Celebrity demostró que, aun para los favoritos, ninguna noche está garantizada. En una competencia donde los detalles lo son todo, una torta mal ejecutada puede cambiar el destino de cualquiera.