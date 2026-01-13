Jimena Barón mostró una nueva foto de Arturo y sorprendió por el increíble parecido con Matías Palleiro

A dos semanas de mostrar el rostro de su hijo, Jimena compartió una nueva foto que emocionó a sus seguidores (Instagram)

El año que pasó trajo para Jimena Barón una sucesión de emociones y grandes novedades personales. Con el crecimiento de su familia como eje central, la cantante y actriz vivió la consolidación de su pareja con Matías Palleiro y, en junio, celebró la llegada de su segundo hijo, Arturo. Ahora, ya en los primeros días de 2026, la artista volvió a sorprender a sus seguidores al mostrar una nueva imagen del pequeño, que no solo enterneció a todos por su simpatía, sino que generó un verdadero revuelo por el impresionante parecido con su papá.

La postal que Jimena compartió a través de su perfil de Instagram enseguida se robó todas las miradas. “No se olviden de comer verduras”, escribió junto a la foto en la que Arturo aparece con una hoja de repollo en la cabeza. La escena, cargada de humor y ternura, no tardó en multiplicar los comentarios sobre la simpatía del bebé y, sobre todo, la similitud con Palleiro.

“Es igual a Matías”;“Es su clon”; “La genética no falla”; “Es más parecido a Matías que el mismísimo Matías”; “Es una fotocopia”; “Los ojos del padre” y “No se puede creer”, fueron algunas de las frases que coparon la sección de comentarios. La propia Jimena se sumó a la conversación y escribió: “Es muy parecido al papá”.

La divertida postal de Arturo que causó furor entre los seguidores de la artista

El posteo también atrajo la atención de colegas y amigos del medio. Entre las reacciones figuran nombres como su hermana Isabel Barón, Celeste Cid, Nancy Dupláa, Karina Mazzocco y Delfina Chaves, que dejaron mensajes como: “Dios santo”; “Me muero”; “Dios mío”; “Ay, mi amorcito. Este bebito me despierta mucho cariño, ternura y amor”; “Bebito rey, ¡qué maravilla esa sonrisa!”.

La cantante, que nunca oculta su fanatismo por Arturo, sigue compartiendo momentos y creciendo su comunidad de seguidores, que ya habían vivido la emoción de conocer el rostro del bebé por primera vez en el inicio de año. Aquella presentación fue acompañada por una dedicatoria cargada de emoción: “Arturo: sos lo más lindo (con tu hermano) que me pasó en la vida”, escribió la artista, en un posteo que se hizo viral. La publicación incluía una imagen del bebé recostado, luciendo un enterito de crochet tejido por la propia Jimena, y una sonrisa que, según la propia mamá, define su carácter: “Siempre estás contento. Siempre sonriendo. Todo te viene bien y te da alegría. Sos precioso (yo te veo parecido a tu papá y a tu hermano y me derrito). Esos ojos, tus cachetes, ¡todo vos me enloquece!”.

La profundidad de su vínculo con Arturo quedó plasmada en las palabras que eligió al relatar la experiencia de volver a ser mamá. “Verte con Momo y verte con tu papá me inunda de amor. Gracias hijo por este milagro que sos vos, que es tenerte sano y besarte y disfrutarte cada día, todo el día. Soy inmensamente afortunada. Gracias mi rey Arturo por volver a hacerme mamá. Gracias por consagrarnos familia. Nada me hizo más feliz en la vida que esto”, continuó.

El pasado 1º de enero, el rostro de Arturo fue presentado por primera vez en las redes (Instagram)

El cierre de aquel mensaje fue una postal familiar, todos vestidos de blanco para recibir el año nuevo. “Te amo infinidades inmensurables, gigantescas, incalculables y agobiantes. Mamá”, escribió Jimena, poniendo en palabras la magnitud del amor que la desborda en este presente.

La repercusión entre sus seguidores fue inmediata. “Es todo un muñeco”; “Arturo, el sonriente”; “Por fin te conocemos”; “Es hermoso al igual que Momo”; “Se parece un montón a Matías”; “No da más hermoso”; “Así arrancamos el 2026 todas corriendo a ver esta belleza”, fueron solo algunas de las frases que inundaron la publicación, sumando cariño y admiración por el nuevo integrante de la familia Barón-Palleiro.

En cada aparición de Arturo en las redes, la artista reafirma el orgullo y la felicidad que vive en este momento. Desde una hoja de repollo hasta una sonrisa radiante, cada pequeño gesto de su hijo se transforma en una celebración familiar y una muestra más del amor incondicional que la artista no se cansa de compartir con el mundo. Así, en el inicio de un nuevo año, la cantante y actriz confirma que el mayor de los éxitos siempre está en casa.