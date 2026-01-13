Después de confirmar su separación, Wanda Nara fue vista con Martín Migueles en el Chateau Libertador

Wanda Nara estaría reconciliada con Martín Migueles, apenas horas después de haber afirmado estar soltera (Video: LAM, América TV)

Cuando todo indicaba que la historia entre Wanda Nara y Martín Migueles había llegado a su fin, una serie de imágenes y un dato explosivo volvieron a cambiar el rumbo del relato. A pocas horas de que la propia conductora confirmara públicamente la ruptura, la pareja fue vista a los besos en la pileta del exclusivo Chateau Libertador, el edificio donde vive la conductora, reavivando las versiones de reconciliación.

El dato que sacudió las redes llegó de la mano de Ángel de Brito, quien desde su cuenta de X compartió fotos y una descripción tan gráfica como contundente: “Besándose, chape a full. Él va y viene en la pileta”. El mensaje se viralizó en cuestión de minutos y dejó en jaque la versión de separación definitiva que había circulado durante toda la semana.

Las imágenes de Wanda Nara y Migueles besándose surgieron horas después de que la empresaria anunciara su separación pública

Las imágenes, tomadas en el complejo donde reside Wanda, mostraron a la empresaria y a Migueles muy cercanos, relajados y sin demasiada intención de ocultarse. La escena llamó la atención no solo por el contexto, un espacio privado, sino también por el momento: horas antes, la propia Wanda había hablado de la ruptura en televisión y había asegurado que la decisión de separarse la había tomado ella.

En una entrevista con Infama (América TV), la conductora de MasterChef Celebrity había sido clara al explicar el motivo del distanciamiento. “Es doloroso”, confesó, aunque remarcó que seguía teniendo un buen vínculo con Migueles. “Lo único que puedo hablar son cosas lindas de él. Conocí a una persona divina”, sostuvo, intentando bajar el tono del conflicto.

La exclusiva pileta del Chateau Libertador fue el escenario elegido para el reencuentro romántico de Wanda Nara y Martín Migueles

Según relató entonces, la exposición mediática fue uno de los factores clave para frenar la relación. “Decidí esta pausa o alejarnos un poco porque es doloroso cuando se meten con situaciones privadas. No sos famoso y no sabés cómo manejarlas”, explicó, y agregó que la decisión también había sido una forma de cuidarlo. Incluso negó versiones que indicaban que el vínculo había comenzado por conveniencia judicial: “Eso sería subestimarme. Nos conocimos de casualidad y confío en él”.

Sin embargo, mientras Wanda hablaba de tranquilidad y de una vida enfocada en sus hijos y amistades, puertas adentro parecía estar pasando otra cosa. El reencuentro en la pileta del Chateau contradijo de lleno ese discurso y abrió una pregunta inevitable: ¿se trató de una reconciliación en marcha o de un encuentro impulsivo tras una ruptura reciente?

Ángel de Brito difundió en redes sociales fotos del acercamiento entre Wanda Nara y Martín Migueles, generando viralización inmediata

La sorpresa fue mayor porque, días antes, Maxi López había confirmado públicamente que Wanda y Migueles estaban separados, luego de una charla privada con la empresaria. Esa palabra había funcionado como un cierre, al menos hacia afuera. Pero la escena íntima difundida por De Brito volvió a demostrar que, en el universo Wanda Nara, nada es lineal ni definitivo.

Además, la ruptura había estado atravesada por rumores incómodos: supuestos mensajes de Migueles con otras mujeres, chats filtrados y versiones de conflictos judiciales que habrían tensado la relación. En ese clima, se habló incluso de la tristeza que atravesaba la empresaria tras la separación. Por eso el reencuentro a los besos sorprendió tanto.

La supuesta ruptura estuvo marcada por rumores sobre mensajes privados, conflictos judiciales y una fuerte tristeza en Wanda Nara

En redes sociales, las reacciones fueron inmediatas y divididas. Algunos usuarios ironizaron con que la separación había sido “acting” desde el comienzo, mientras otros expresaron cansancio frente a los constantes idas y vueltas sentimentales de la mediática. “¿Alguien creyó que se habían separado?”, escribió un usuario. Otros, en cambio, apuntaron contra la exposición permanente de la vida privada de Wanda.

Por ahora, ni Wanda Nara ni Martín Migueles salieron a confirmar ni a desmentir una reconciliación. El silencio, fiel a su estilo, alimenta aún más el misterio. Lo cierto es que, después de haber hablado de ruptura, pausa y distancia, la imagen de ambos a los besos en el Chateau Libertador vuelve a dejar en claro que la historia todavía tiene capítulos por escribir. Y cuando se trata de Wanda, siempre puede haber uno más.