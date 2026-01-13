Dante Ortega desnudó los prejuicios sobre él y sus hermanas: “Si hubiéramos sido heterosexuales, no sería tema”

Dante Ortega enfrenta el odio con honestidad y orgullo (Video: Instagram)

Dante Ortega, cantante e hijo de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega, respondió públicamente en redes sociales después de recibir comentarios ofensivos acerca de su orientación sexual y la de sus hermanas. La situación se originó cuando publicó un video familiar junto a una de ellas, lo que desencadenó respuestas negativas por parte de algunos usuarios.

“Subí un video probando un chocolate con mi hermana y aparecieron un montón de comentarios despectivos hablando sobre nuestra orientación sexual: que si estamos invertidos, que si somos así porque es moda…”, relató Ortega sobre el episodio inicial.

Frente a estas críticas, Ortega reflexionó sobre quienes promueven discursos de odio en internet. “Una catarata de opiniones que refleja que no son personas interesadas en instruirse, sino que quieren atacar y criticar por el simple hecho de que tienen tanto odio en su cuerpo y no lo pueden trabajar en terapia”, afirmó Dante.

El cantante manifestó que este tipo de agresiones virtuales ya no alteran su día a día. “Estos comentarios me dejaron de afectar y no hay nada en mi vida que vaya a cambiar por lo que diga otra persona”.

El cantante explicó que publicó un video familiar que provocó mensajes despectivos relacionados con la identidad sexual de su familia

Ortega también respondió directamente a quienes lo señalaron: “A esta cavernícola le digo que soy hombre, me gustan los hombres, pero no descarto estar con mujeres. Y mis hermanas son mujeres y les gustan las mujeres, ¿qué hay de malo en eso?”.

Más adelante expuso el doble estándar que enfrenta junto a su familia por no ser heterosexuales. “Lo que llama la atención es que los tres nacimos con esta orientación sexual, pero, ¿si hubiéramos sido heterosexuales, hubiera sido tema de conversación? Yo creo que no”.

El cantante lamentó además la falta de empatía que observa en varios sectores de la sociedad: “Con 24 años no debería estar perdiendo mi tiempo tratando de educar personas que tienen problemas de empatía. No vengan a darnos cátedra porque si tienen hijos los criaron con esos valores… mamita, pobres chicos”.

En el cierre de su descargo, Ortega se dirigió a quienes sostienen la idea de que la orientación sexual se elige. “La gente que piensa que la sexualidad es algo que se elige está muy equivocada porque si no, no hubiera estado dos años rezando para que me haga heterosexual. ¿Creen que funcionó, cambié mi aspecto? No. Sigo creyendo en Dios y creo que él me quiso así”, compartió en su cuenta de Instagram. De este modo, Dante Ortega reafirmó que su fe y su identidad permanecen firmes ante las críticas, dejando claro que ninguna opinión externa cambiará su forma de ser.

Dante Ortega recordó cómo fue la reacción de su familia por su orientación sexual (Video: Telefe Noticias. Telefe)

En una entrevista de 2024 con Herederos, un segmento del noticiero de Telefe, el cantante dio detalles de cómo se vivió su sexualidad en el ámbito familiar. Consultada sobre quién era su tío favorito, eligió sin dudar a Julieta Ortega. “Siento que desde chico fue con la que más vínculo tuve y, de hecho, fue la primera que le dije ‘che, Juli, me gustan los hombres’. Creo que se lo conté primero a ella antes que a mi papá y a mi mamá”, expresó Dante con total sinceridad. “Me escuchó y me dijo ‘ya sabía’”, agregó, divertido, a la hora de rememorar la reacción de la actriz de Sex.

Acto seguido, el artista pasó a mencionar cómo se lo tomaron los miembros restantes de su familia a la hora de hablar abiertamente sobre el tema. “Lo recibieron bien. Creo que en el momento en que quería decir, ya lo que pensaran no me iba a importar, lo tomaron con mucha naturalidad. Mi abuela tal vez quiere entender ‘¿cómo conocés un chico? Porque yo no sé mucho’. Pero ella también se lo imaginaba...Mi familia me deja ser feliz y es buenísimo. Yo lo conté no para que me acepten, sino para que lo sepan”, evocó