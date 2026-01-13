Teleshow

Comienza el repechaje en MasterChef Celebrity: qué participantes regresan y qué figuras se suman

Luego de la sorpresiva eliminación de Emilia Attias, el reality gastronómico ingresa en una nueva etapa de competencia. Los detalles

Esther Goris y Ariel Puchetta
Esther Goris y Ariel Puchetta al frente en la primera imagen que se conoció del repechaje (Prensa: Telefe)

Las cocinas de MasterChef Celebrity renuevan su energía desde esta noche con el inicio del repechaje, una instancia que promete sacudir la competencia y mantener en vilo a los seguidores del ciclo. Por primera vez en esta temporada, el formato abre la puerta a una combinación inédita de estrategias, emociones y sorpresas: regresan exparticipantes ansiosos por una segunda oportunidad y se suman figuras que debutan en el certamen, renovando así el tablero de juego.

La dinámica del repechaje reúne a quienes ya se despidieron del delantal, pero ahora vuelven con la ilusión de reescribir su historia. Walas, Sofi Martínez, Julia Calvo, Esteban Mirol y Luis Ventura encabezan el grupo de quienes buscan revancha. A ellos se suma Emilia Attias, la sorprendente última eliminada del reality, cuya salida resultó inesperada y generó un fuerte impacto tanto en sus compañeros como en la audiencia.

La mecánica del repechaje no solo reconfigura el grupo con el regreso de antiguos participantes, sino que también suma ingredientes frescos con la llegada de nuevas celebridades. Entre quienes debutan en la competencia se encuentran la reconocida actriz Esther Goris, el histórico cantante de Ráfaga Ariel Puchetta, la locutora Evelyn Botto -de mediático romance con Fede Bal- y el rapero Rusherking, una de las voces de la nueva generación y expareja de la China Suárez, lo que anticipa un atractivo ida y vuelta con la conductora Wanda Nara.

Emilia Attias fue la última
Emilia Attias fue la última eliminada de MasterChef Celebrity, pero pronto tendrá revancha

La incorporación de estas figuras introduce nuevas dinámicas y despierta expectativas tanto en el jurado como en los participantes que buscan recuperar su lugar. Cada uno de los recién llegados trae consigo una historia y una estrategia personal, lo que suma incertidumbre al desarrollo del certamen y genera un clima de competencia renovado, donde todos parten desde cero en la búsqueda del ansiado delantal.

La gala en la que Emilia Attias debió dejar la competencia se vivió en un clima cargado de tensión. La consigna de la noche fue tan clara como implacable. Miguel Ángel Rodríguez, Marixa Balli, Claudio Turco Husaín, La Joaqui, Cachete Sierra, Andy Chango y Attias debieron replicar una torta de chocolate de alta complejidad: tres capas de bizcochuelo, relleno de dulce de leche y pasta de maní, y una ejecución precisa en apenas 60 minutos. No había margen para errores. El jurado fue contundente desde el inicio: buscaban equilibrio, prolijidad, estructura y, sobre todo, respeto absoluto por los tiempos de cocción.

Sofi Martínez regresa a la
Sofi Martínez regresa a la competencia

En el tramo final de la gala, Donato de Santis, integrante del jurado con Germán Martitegui y Damián Betular, llamó al frente a los últimos tres participantes: Marixa, el Turco y Emilia, quienes sabían que podría tratarse de la jornada noche en la competencia. “Una noche oscura, que para uno de ustedes se pone un poquito más oscura”, anticipó el chef, aumentando el dramatismo del momento. La primera en ser salvada fue la Cachaca, y finalmente la ex Casi Ángeles se convirtió en la reciente eliminada del reality de cocina.

Durante la despedida, la actriz expresó: “Estoy muy agradecida por esta experiencia. Me voy con el corazón lleno, me llevo amigos y un montón de aprendizajes”. La emoción fue compartida por sus compañeros, quienes la rodearon entre abrazos y palabras de afecto. “No me esperaba irme hoy, pero así es el juego y lo acepto”, agregó, visiblemente conmovida. El jurado coincidió en que el problema fue técnico: una cuestión de temperatura y tiempos que hizo que la torta no estuviera a la altura, aunque remarcaron que ella sí lo está como cocinera. Ahora, con el repechaje a la vuelta de la esquina, tendrá la posibilidad de demostrarlo.

