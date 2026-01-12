Teleshow

La noche especial de Mirtha Legrand en Mar del Plata: entre ovaciones, flores y elogios disfrutó de El Secreto

La Chiqui protagonizó una nueva velada de teatro con los talentos de Gerardo Romano, Ana María Picchio, Rodrigo Noya y Gabriela Sari. La palabra de la diva a Teleshow

La noche especial de Mirtha Legrand en Mar del Plata: la diva asistió a El Secreto y recibió una ovación inolvidable (Video: Infobae)

Después de una semana movida, tras la llegada de sus nietos y la grabación de su primer programa del año en Mar del Plata, Mirtha Legrand volvió a disfrutar de la temporada teatral de La Feliz. Este domingo, la conductora asistió al teatro Atlas para disfrutar de El Secreto.

La diva arribó luciendo un conjunto de dos piezas en tono fucsia con detalles florales multicolores en la parte inferior de la falda y en los puños. La chaqueta, de manga larga, con botones forrados del mismo color y un diseño estructurado, resultó ideal para la noche fresca de la costa argentina. La cabellera de La Chiqui, en tono rubio dorado, estaba peinada en un estilo clásico y voluminoso. El atuendo destacaba por su color intenso y los motivos florales en contraste, aportando un toque visual distintivo.

Entre aplausos y muestras de admiración, la conductora fue recibida con todo el cariño del público. La reina de los almuerzos asistió al show junto a un numeroso grupo de amigos compuesto por: Claudia Álvarez Arguelles, su marido, el Dr. Esteban Dottavio, su asistente personal, Héctor Vidal Rivas, su empleada y colaboradora Elvira Huaraz, su maquilladora, Gladys Andrade, gran amiga de Mirtha de toda la vida, Amalia Idoyaga Molina, y Alejandro Veroutis.

Tras el cierre de la obra, el elenco saludó al público, destacó la presencia de figuras como Miguel Ángel Rodríguez, Mariano Iúdica y, sobre todo, de Mirtha Legrand. Fue así como, entre los aplausos, Gerardo Romano descendió del escenario con un enorme ramo de flores en sus manos. Al llegar a la butaca de La Chiqui, la conductora se mostró sumamente agradecida.

Acto seguido, la diva recibió un micrófono y, ante la mirada de todos los presentes, saludó al público y manifestó sus sensaciones tras el espectáculo: “Buenas noches a todos, qué noche maravillosa hemos pasado. Realmente son unos actores magníficos. Son unos grandes actores todos. Gracias por haberme invitado y por compartir con un público tan amoroso. La obra me encantó, me gustó muchísimo, además cortita, no te dormís, fantástica. ¿Cuánto dura? Una hora y pico, ¿no?. Ana María, un placer verte, y a los jóvenes actores también. Linda noche, me voy a dormir encantada”.

En el intercambio, Romano le comentó a Legrand respecto a la duración de la obra: “La mejor virtud. Una hora y tres minutos y medio”. Tras este acto de reconocimiento, Mirtha se dispuso a dejar el teatro, acompañada por Carlos Rottemberg y Gerardo Romano, entre la ovación del público, efusivos saludos y pedidos de selfies.

En el hall del teatro, Mirtha dialogó con Teleshow. “La obra me pareció espléndida, me encantó, la voy a recomendar a todo el mundo. No me esperaba el final, inaudito, insólito. Gran actuación la de Gerardo, la Picchio también, los cuatro muy bien. Y muy bien dirigida”. Segundos después, un cronista volvió a referirse a la posible visita de Mirtha a La cena de los tontos. “¿Va a usar la oruga para ir a ver a Martín Bossi?”, le preguntó.

Lejos de dar lugar a la duda, Legrand contestó fiel a su estilo, de forma tajante y con una sonrisa: “No”. En la misma línea que la diva, Rottemberg afirmó: “Va a subir la escalera, no tengan duda”.

Días atrás, en la celebración por el inicio de la temporada teatral, Gerardo Romano dialogó con Teleshow y habló sobre el detrás de escena del arribo de la obra a Mar del Plata: “Para este año no pedí deseos, no tengo ese rito, laburo todos los días del año para que todo sea mejor, si se sintetiza en una fecha, deseo que estemos bien todos. Tenía muchas ganas de venir a Mar del Plata con El Secreto, en una cena le conté a Carlos Rottemberg que esperaba que se instale el espectáculo por el verano siguiente, por 2027, y pasaron unos días, me enteré de la situación de Luis Brandoni, que no tenía sala en Buenos Aires, e hicimos el enroque con Carlitos Rottemberg. Así que le dejamos nuestro teatro y nos vinimos”.

Al ser consultado por su buen gesto con Luis Brandoni, el artista confesó: “No me quiero disfrazar de buen tipo y solidario, vi la posibilidad de acceder a Mar del Plata este verano, porque le tengo mucha confianza a El Secreto y poder hacer las cosas cuanto antes. Por supuesto, no tenía ganas de que se jodieran Brandoni ni Solita, pudimos hacerlo felizmente. Sabemos que son cosas que se hacen con onda, ayudar a dos actores como Solita y Beto, para que puedan mostrar lo suyo, es una cosa buena para la comunidad. El momento máximo de disfrute es hacer la función, y con este público del interior, marplatense, verlos reírse, para uno es lo más gratificante”.

