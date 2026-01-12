La China Suárez mostró su noche junto a Rufina: patinaje sobre hielo y paseo por un shopping en Estambul

La China Suárez y su hija Rufina disfrutaron una noche diferente de patinaje sobre hielo en Estambul, combinando diversión familiar y descanso de la vida mediática

En medio de su estadía en Turquía, debido a los compromisos futbolísticos de Mauro Icardi, la China Suárez compartió en sus redes una postal íntima y familiar de su noche en Estambul, donde disfrutó de un plan distinto junto a su hija mayor, Rufina Cabré. Lejos de los compromisos laborales y de la exposición habitual, la actriz eligió mostrar un costado cotidiano: patinaje sobre hielo y un paseo relajado por un shopping iluminado.

Las imágenes que publicó reflejan una noche marcada por el juego y la complicidad. En la pista de hielo, la China apareció equipada con casco y un llamativo conjunto negro con estrellas blancas, mientras se animaba a patinar entre risas y gestos de entusiasmo. En algunas postales, Rufina la acompaña tomada de la mano, en una escena que combina cuidado, diversión y aprendizaje compartido. El clima festivo del lugar, decorado con luces cálidas y motivos invernales, aportó un marco ideal para la experiencia.

El look de la China Suárez en la pista de hielo, con casco y conjunto negro con estrellas blancas, acompañó el clima festivo y decorado del lugar

Las imágenes de la actriz en la pista de hielo reflejan la complicidad y alegría que vivió junto a su hija mayor durante su estadía en Turquía

El look de la China Suárez en Estambul destacó por un conjunto negro con estrellas blancas y casco, ideal para el patinaje sobre hielo

Otra parte del recorrido incluyó una caminata por un centro comercial, llamado Zorlu Mall y ubicado en la capital turca, donde madre e hija aprovecharon para recorrer vidrieras y sacarse fotos entre estructuras luminosas y adornos gigantes. Allí, la actriz optó por un look más relajado, con gorro de lana y abrigo negro, mientras Rufina observaba las instalaciones y el movimiento del lugar. Las imágenes, tomadas de noche y con reflejos en el piso mojado, reforzaron la atmósfera urbana y cosmopolita de la ciudad.

El Zorlu Mall, uno de los centros comerciales más modernos de Estambul, fue el escenario donde madre e hija disfrutaron de una experiencia urbana y cosmopolita

La actriz eligió acompañar la publicación con emojis invernales, destacando la mezcla entre viaje familiar, maternidad y diversión en una noche inolvidable para ambas

Las fotos publicadas, tomadas de noche y con el reflejo del piso mojado, transmiten la atmósfera festiva y la conexión familiar entre madre e hija en Turquía

Sin necesidad de grandes textos, la China dejó que las fotos hablaran por sí solas, mostrando un momento de conexión plena con su hija. La publicación estuvo acompañada por diferentes emojis, como copos de nieve, muñecos de nieve y un patín. En Estambul, la actriz combinó viaje, diversión y maternidad en una noche que quedó retratada como un recuerdo especial compartido con Rufina.

La China Suárez compartió una noche especial junto a su hija Rufina Cabré con patinaje sobre hielo y paseo por un shopping en Estambul

La China Suárez optó por un estilo más relajado durante el paseo por el shopping, luciendo un gorro de lana y abrigo negro en ambientes decorados con luces

Días atrás, Mauro Icardi celebró en sus redes sociales el primer aniversario oficial de su relación con la China Suárez y despertó un intenso revuelo entre seguidores. El futbolista eligió un extenso carrete de imágenes y mensajes dedicados para conmemorar el año desde que su vínculo con la actriz se hizo público.

Entre las fotografías elegidas para este especial, un detalle captó rápidamente la atención de los usuarios: el visible tatuaje en homenaje a Wanda Nara que, en una de las imágenes, Icardi lucía en su antebrazo derecho. Este elemento, facilmente reconocible en una de las postales donde aparece sin camisa, funcionó como detonante para comentarios y memes virales.

El aniversario marca el primer año desde que la pareja formalizó su relación de manera pública tras una etapa de rumores y una exposición mediática intensa. Icardi acompañó la publicación con palabras emotivas: “Hace un año subimos una foto y sin decir demasiado le contamos al mundo que nos habíamos encontrado”, recordó.

La respuesta de un usuario de Instagram que captó el tatuaje de Wanda Nara y expresó: "En la foto 17, felices los 3"

Para ilustrar este momento significativo, el delantero seleccionó una serie de instantáneas que repasan distintas etapas de su historia junto a la China Suárez. Las imágenes muestran escenas en la “Casa de los Sueños” en Nordelta, paseos en París y destinos de vacaciones, fragmentos de la cotidianidad de la pareja, celebraciones y entornos naturales.

Entre las postales más comentadas, Icardi aparece sin camiseta y deja ver claramente varios tatuajes en brazos y torso, incluyendo el dedicado a Wanda Nara. La figura de su ex pareja permanece, así, presente en el cuerpo del futbolista en el mismo festejo que celebra su relación consolidada con Suárez.

El descubrimiento del tatuaje despertó ironía y comentarios entre los seguidores. Un usuario remarcó: “En la foto 17, felices los tres”, frase que se replicó en distintas plataformas como símbolo de la convivencia visual entre pasado y presente sentimental, según reportaron usuarios en redes sociales.