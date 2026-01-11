Teleshow

Diva dorada: el look de Mirtha Legrand a puro brillo en su vuelta a Mar del Plata

La Chiqui inauguró la nueva temporada de su programa desde la ciudad balnearia. Su elección de un diseñador marplatense para su gran debut

Guardar
La Chiqui volvió a la pantalla chica con un conjunto de un diseñador marplatense (Video: La Noche de Mirtha-El Trece)

Mirtha Legrand inauguró la temporada de La Noche de Mirtha (El Trece) desde Mar del Plata y, como es habitual, impactó con una puesta en escena que combinó glamour, elegancia y una impronta personal inconfundible. En el regreso de su ciclo, la diva apostó a un estilismo integral que no solo puso el foco en el vestuario, sino también en el maquillaje, el peinado y la selección de joyas, elementos que reafirmaron su lugar como referente de la moda televisiva argentina.

Para su primer programa del año, Mirtha eligió un conjunto en crepé y mini paillettes oro, firmado por Geronimo De la Iglezia, un diseñador marplatense. El look se destacó por la combinación de una túnica brillante con detalles geométricos y un pantalón recto en tono nude, realzando la silueta y sumando sofisticación. El conjunto, cubierto de destellos, fue acompañado por un banco tapizado en terciopelo rosa viejo a los pies de la cama y un fondo en tonos neutros que completaron el cuadro de lujo y modernidad.

El maquillaje elegido para la ocasión potenció la luminosidad del rostro de Mirtha: sombras doradas y nude resaltaron los ojos, un delineado preciso y máscara de pestañas intensa enmarcaron la mirada, y los labios en tono rosa suave sumaron frescura y elegancia. El peinado, un brushing impecable con ondas suaves y volumen, mantuvo el clásico rubio platino de la conductora y enmarcó su rostro con movimiento y sofisticación.

Mirtha eligió un look de
Mirtha eligió un look de un diseñador marplatense (Prensa El Trece)

El look se completó con joyas seleccionadas especialmente para la noche: aros importantes con piedras claras, un anillo con destellos y una pulsera a tono, piezas que acompañaron el brillo del conjunto y sumaron un toque de distinción. Así, cada detalle —desde el maquillaje hasta los accesorios— reafirmó la vigencia de Mirtha como ícono de glamour y estilo en la televisión argentina, marcando el inicio de una nueva temporada de “La Noche de Mirtha” donde la moda y la elegancia volverán a ocupar un lugar central.

En el primer programa del año, emitido el sábado 10 de enero, Mirtha reunió a cuatro invitados de lujo cuya trayectoria marcó la música popular argentina y latinoamericana. Lucía Galán y Joaquín Galán, el dúo Pimpinela, llevan más de cuatro décadas revolucionando la música romántica con su inconfundible estilo teatral y sus letras sobre el amor, el desamor y la familia.

Junto a ellos estuvieron Soledad y Natalia Pastorutti, hermanas santafesinas que renovaron el folklore argentino a partir de los años noventa. Soledad, conocida como “La Sole”, irrumpió en la escena nacional con apenas 15 años tras su debut en Cosquín, y desde entonces se consolidó como una de las voces más potentes y queridas del país. Con más de una docena de álbumes editados, la artista supo reinventarse, colaborando con músicos de otros géneros, actuando y ganando múltiples premios Gardel y Latin Grammy. Natalia, además de acompañarla en el escenario, desarrolló una carrera personal como compositora, cantante y productora, acercando el folklore a nuevas generaciones y sumando su voz y su perspectiva a la tradición familiar.

Mirhta junto al duo Pimpinela
Mirhta junto al duo Pimpinela y las hermanas Pastorutti

Durante la velada, los invitados compartieron anécdotas de giras internacionales, historias de familia, recuerdos de sus inicios y de los momentos más significativos de sus carreras. Pimpinela evocó el fenómeno de sus duetos y el modo en que sus letras reflejaron los conflictos y emociones universales de las relaciones humanas. Las Pastorutti, por su parte, relataron la experiencia de compartir la música en familia, el impacto de sus primeros éxitos y el fenómeno de “La Sole” como símbolo popular y puente entre lo tradicional y lo moderno.

La noche incluyó momentos de música en vivo, con canciones que emocionaron al público y a la propia Mirtha. La mesa se transformó en un homenaje a la tradición, la familia y la pasión por el arte, mostrando cómo la trayectoria de los invitados—marcada por décadas de trabajo, innovación y autenticidad—sigue inspirando y acompañando a millones de argentinos y argentinas.

Temas Relacionados

Mirtha LegrandLa Noche de MirthaMar del Plata

Últimas Noticias

Diego Boneta aplaudió a Leo Sbaraglia en el estreno de su obra Los días perfectos en el Teatro Nacional Cervantes

El actor mexicano y su pareja, Renata Notni, estuvieron presentes en el debut. Las palabras que le dedicó el protagonista de Luis Miguel, la serie

Diego Boneta aplaudió a Leo

Daniela Christiansson, la esposa de Maxi López, presentó a su hermana: “Celebrándola”

La modelo, a pocos días de convertirse en madre por segunda vez, le dedicó un mensaje especial a Anna, quien la acompaña en el postparto

Daniela Christiansson, la esposa de

¿Wanda Nara tuvo un affaire con un empresario casado del negocio de las bananas? Su furiosa reacción por el rumor

Fede Flowers aseguró en Los profesionales de siempre que la empresaria habría tenido un encuentro con un hombre llamado Ramiro en Salta

¿Wanda Nara tuvo un affaire

Pepe Cibrián se disculpó con Carla Calabrese, Enrique Piñeyro y el musical Come from away: “Fue un error”

El director teatral realizó un descargo en sus redes, luego de sus frases contra la aclamada obra que tuvo varias temporadas en Argentina y España

Pepe Cibrián se disculpó con

Dónde estaba Charlotte Caniggia, ausente en el cumpleaños de su padre: así se mostró relajada y lejos del conflicto

La influencer no estuvo en el festejo de Claudio Caniggia y compartió las postales de sus vacaciones

Dónde estaba Charlotte Caniggia, ausente
DEPORTES
La actuación estelar de Matías

La actuación estelar de Matías Soulé con un gol y una asistencia en la victoria de la Roma ante Sassuolo

El video de Franco Colapinto entrenando bajo la lluvia de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1

Lo amonestaron, escupió al árbitro y fueron a buscarlo al vestuario para expulsarlo: la dura sanción que podría enfrentar

El potente entrenamiento del piloto ‘rookie’ de Racing Bulls antes de su debut oficial en la Fórmula 1

El gran gesto de Sinner durante su partido con Alcaraz al permitirle a un niño jugar un punto contra el N°1 del mundo

TELESHOW
Diego Boneta aplaudió a Leo

Diego Boneta aplaudió a Leo Sbaraglia en el estreno de su obra Los días perfectos en el Teatro Nacional Cervantes

Daniela Christiansson, la esposa de Maxi López, presentó a su hermana: “Celebrándola”

¿Wanda Nara tuvo un affaire con un empresario casado del negocio de las bananas? Su furiosa reacción por el rumor

Pepe Cibrián se disculpó con Carla Calabrese, Enrique Piñeyro y el musical Come from away: “Fue un error”

Dónde estaba Charlotte Caniggia, ausente en el cumpleaños de su padre: así se mostró relajada y lejos del conflicto

INFOBAE AMÉRICA

Trump habló sobre sus planes

Trump habló sobre sus planes en Venezuela, Groenlandia y Ucrania: “Mi moralidad es lo único que puede detenerme”

Los científicos identifican diferencias clave en el desarrollo de conductas riesgosas entre humanos y chimpancés

Investigadores vinculan una “mancha salada” en océanos antiguos a la captura de gases de efecto invernadero

El legado de Antonio Gaudí inicia en Japón una gira mundial con obras inéditas y proyectos jamás construidos

Polémica sobre la nacionalidad de Carlos Gardel: el daño de las verdades a medias