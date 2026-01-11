Teleshow

Bauleti aseguró que Zaira Nara le puso fin a su relación con Robert Storm: “Está soltera”

El streamer afirmó en su stream que la modelo, a quien pretende, ya no se encuentra en pareja con el polista multimillonario

La animadora se refirió al vínculo que despertó tantas suspicacias en las redes con el streamer (Video: QV4/ DGO Stream)

El 31 de diciembre en las playas de Punta del Este, Zaira Nara y el polista Robert Strom eligieron confirmar públicamente el romance del que se venía hablando desde hacía semanas: fueron captados a los besos, convirtiendo a la pareja en el primer gran romance confirmado de la temporada. Él, multimillonario y heredero de un imperio ligado a los centros comerciales europeos, había sido vinculado a la modelo tras varios encuentros y rumores que circularon en el verano esteño.

Sin embargo, en medio de la repercusión por el blanqueo, la versión sobre el estado sentimental de Zaira sumó una nueva contradicción en redes sociales. En el stream de Mernosketti, Bauleti y Mernuel debatieron sobre su situación y aseguraron que, según una conversación directa, Zaira Nara está soltera.

Es verdad, no está de novia. Zaira me confirmó que no está de novia. Aviso para todos los medios de la República Argentina: Yanina Latorre, De Brito, LAM... Todos se equivocaron. Zaira Nara no está de novia. Está soltera, me lo confirmó vía Baulo en el stream de Mernosketti”, insistió Bauleti, mientras Mernuel le preguntaba si confiaba en la palabra de Zaira. “A esta altura de la vida me doy cuenta cuando Zai me miente y cuando no. La conozco”, afirmó, divertido.

“Es verdad, no está de novia. Zaira me confirmó que no está de novia. Aviso para todos los medios de la República Argentina”, aseguró el streamer

Así, mientras las imágenes y los rumores la vinculan sentimentalmente a Strom, Zaira Nara mantiene el misterio sobre su verdadero estado sentimental, alimentando el juego entre el romance confirmado en la playa y la supuesta soltería que ahora agita el debate en las redes.

Todo comenzó luego de que Teleshow encontró a la modelo y al deportista compartiendo una salida, arriba de un vehículo descapotable de estilo clásico y haciendo compras. Allí fueron captados en un momento íntimo: él aparece abrazándola, momento en el que se dieron un beso. Todo un gesto que marca el comienzo de una nueva historia de amor para la hermana de Wanda Nara.

La confirmación de esta relación generó tensión entre la hermana de Wanda Nara y el streamer. Por esa razón, la hermana de Wanda Nara habló abiertamente sobre el estado de su relación sentimental con el streamer tras oficializar su noviazgo con Robert Strom. En un momento de Quiero vale 4, el programa que realiza desde Punta del Este en DGO Stream, la animadora fue tajante al explicar que el vínculo con el influencer se quebró recientemente, luego de la aparición de las fotos con el polista millonario que la enamoró, y que según sus propias palabras, no existe posibilidad de recomponer el vínculo entre ambos, que incentivaron a través de la amplia comunidad que a él lo sigue.

La foto de Zaira y Robert Storm que confirmaron el romance (RSFotos)

“No, es que ya no hay posibilidad”, respondió la modelo frente a la insistencia sobre un reencuentro. “Ya está, porque fíjate que ya no nos llevamos bien. Hubo un quiebre en estos últimos días”, agregó. Zaira detalló que la ruptura surgió a partir de una “situación que no estaba muy hablada” y explicó: “Él se quebró. Se quebró por una situación que estuvo pasando. Sí, pasó una situación que no estaba muy hablada y hubo un quiebre”.

Por su parte, Bauleti admitió las dificultades que afrontó tras enterarse del nuevo romance: “Yo dije ‘voy a aparecer y voy a enamorar a Zaira Nara’. Al día siguiente salió la foto con el francés. Hice todo lo que pude, amigo. De hecho, hice eso y ella dice: ‘no, Baulo me descolocó. Baulo tiene esas cosas que a veces me descoloca’”.

Reconoció el impacto del quiebre: “El Baulito está despechado, soltero y en búsqueda de una mujer que le sane el corazón”, aseveró, en su stream mientras la conductora aseveraba que lo sentía “enojado”. Frente a ese planteo, Zaira expresó una convicción sobre las rupturas: “Está triste. No sé, pero es raro eso, porque para mí no tiene que venir alguien que te sane. Uno se tiene que sanar y después estar abierto al amor”.

