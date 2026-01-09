Fuerte cuestionamiento de las famosas a Maxi López: “Un horror que un hombre disponga cómo tiene que tener el hijo de una mujer”

Diferentes famosas opinaron sobre el gesto de Maxi López, al regresar de Europa a los cuatro días del nacimiento de su hijo (Video: LAM, América TV)

Maxi López quedó otra vez en el centro de la polémica, pero esta vez no por su presente televisivo en MasterChef Celebrity (Telefe) ni por su reaparición mediática, sino por una frase que despertó un debate áspero en redes: su relato sobre cómo se habría adelantado el nacimiento de su hijo Lando, fruto de su relación con Daniela Christiansson, para poder regresar a la Argentina y cumplir con compromisos laborales.

El tema se instaló con fuerza luego de que circulara el fragmento de una entrevista, en el que dio a entender que él había hablado con el médico para que el parto se resolviera con una cesárea. En medio del revuelo, LAM (América TV) retomó el caso y sumó una capa que terminó de encender el debate: ¿se trata solo de “humor” y una mala manera de contar algo que fue acordado, o hay una lógica de presión sobre la mujer en un momento clave, con el cuerpo y la decisión en juego?

Maxi López quedó en el ojo de la tormenta por sus declaraciones sobre el nacimiento de su hijo Lando (Olga)

En ese marco, una de las voces que más resonó fue la de Sol Pérez, quien había estado presente durante la entrevista original y recibió críticas por no haberlo frenado. En su descargo, la conductora fue clara: “En el momento, nunca me di cuenta de lo que había dicho; después vi todo lo que pasó en las redes”. Según explicó, su lectura fue otra: “Entendí que fue una decisión tomada en pareja y que no pasó por encima de la decisión de la mujer”. Con el diario del lunes, reconoció que quizá podría haber repreguntado para que quedara más claro, pero insistió en que no percibió la situación como una imposición. Incluso dejó marcada su postura personal sobre el tema: “Para mí, la decisión siempre tiene que terminar siendo de la mujer, avalado por un médico”. Y recordó su propia experiencia: “Yo fui a cesárea queriendo un parto natural porque mi hijo estaba sentado. No tuve la posibilidad de elegirlo”.

Sin embargo, el debate en el piso fue creciendo y otras voces del medio se mostraron mucho más duras. Marcela Feudale apuntó a lo que consideró un problema de base en la forma de pensarlo: “Esto del macho de la manada que cree que puede programar el parto de una mujer…”. Si bien aclaró que no lo pondría de lleno dentro del marco de la violencia obstétrica, sostuvo que “más o menos anda por ahí”, porque lo central es “la falta de respeto a la individualidad de la mujer” y la idea instalada de que el hombre podría “determinar o programar” una experiencia que, por definición, atraviesa a la persona gestante.

En la misma línea se expresó la periodista Luli Trujillo, quien habló desde un lugar especialmente sensible por su propio embarazo. Contó que al escucharlo pensó inmediatamente: “¿Qué haría yo si mi novio me dice eso?”. Para ella, lo preocupante no es solo el contenido, sino el tono liviano con el que se dice: “Si lo dijo tan livianamente y hasta riéndose, es porque todavía esas actitudes, en ciertos ámbitos o en ciertas personas, siguen siendo algo normal y habitual”. La conductora de C5N también marcó el rol de la pareja y los límites: cuánto se habilita o no que el otro decida sobre el cuerpo de una mujer.

Carla Czudnowsky: “Me parece un horror que un hombre disponga cómo tiene que tener el hijo de una mujer”

Pero quien ofreció el descargo más pedagógico y gráfico fue Carla Czudnowsky, que desarmó la discusión con una frase que dejó poco margen: “Me parece un horror que un hombre disponga cómo tiene que tener el hijo de una mujer”. Y bajó el debate a tierra con una descripción cruda de lo que implica una cesárea: “Te cortan la piel, te cortan el músculo, te cortan el útero, sacan el bebé y te cosen el útero, el músculo y la piel. Es una operación”. Para Czudnowsky, solo debería hacerse por salud y riesgo, no por apuros externos: “Si, y solo si eso va a hacer que nuestro bebé no corra ningún tipo de riesgo”. También subrayó un punto clave: “El principal protagonista de un nacimiento es la criatura”, y cuestionó la lógica de acomodar el parto a agendas, sean deportivas o televisivas.