La dulce postal de Maxi López junto a su hijo Lando y la pequeña Elle (Instagram)

El último día de 2025 se convirtieron otra vez en padres Maxi López y Daniela Christiansson. En un balance de su año, el exfutbolista compartió la feliz noticia de la llegada al mundo de Lando, su hijo.

Dos días después del nacimiento, ya con su hijo a su hogar, a través de su cuenta de Instagram, le mostró a sus seguidores una dulce postal de su bebé junto a Elle, su hija menor de apenas 2 años. “Creemos necesario filtrar este contenido que nos llega directo de Suiza. Atentamente: equipo de comunicación”, escribieron, junto a la imagen y la aclaración de que el posteo había sido hecho por el personal que le maneja sus redes, luego de que él manifestó su deseo de refugiarse en su núcleo familiar en este momento.

Las fotografías tienen a Elle abrazando a su papá y observando, amorosamente, a su hermanito en brazos de Maxi. Imágenes que se suman a otras que había compartido la flamante mamá de los cuatro en instantes posteriores al parto del bebé.

La tierna foto de Maxi López con su hijo Lando y su hija Elle (Instagram)

La llegada de Lando, el segundo hijo de Maxi López y Daniela Christiansson, se convirtió en el epicentro de los festejos familiares durante la última noche del año. Aunque el nacimiento tuvo lugar en Suiza, fue a través de las redes sociales que la pareja eligió abrir una ventana íntima a los primeros instantes de su nueva vida en común, compartiendo imágenes y palabras que reflejaron la intensidad del momento.

La publicación inicial de la modelo sueca ofreció un doble motivo de celebración. Desde la habitación de la clínica, la modelo sueca expresó su gratitud por la especial coincidencia entre la llegada de su hijo y el cierre de un ciclo anual: “No podría estar más agradecida por esta manera de terminar y comenzar el año”, escribió en su cuenta de Instagram. Junto a la frase, compartió la foto inaugural del álbum familiar: madre e hijo, aún en la intimidad del hospital, dieron la bienvenida al pequeño con un mensaje directo y emotivo: “¡Bienvenido al mundo, pequeño príncipe Lando! 31.12.2025”.

Elle, la hija mayor de la pareja, acarició la cabeza de su hermano menor mientras su padre lo sostenía

La celebración no se limitó al ámbito privado. Christiansson extendió el saludo a sus seguidores con un deseo colectivo: “¡Y feliz año nuevo a todos ustedes!”, sellando así la doble festividad que marcó el inicio de 2026 para la familia. Las imágenes rápidamente circularon entre los admiradores de la pareja, mostrando los minutos iniciales de Lando rodeado de afecto y ternura.

La participación de Maxi López también quedó retratada en el álbum digital. En una de las fotografías, el exfutbolista apareció con vestimenta médica azul y el rostro parcialmente cubierto por un barbijo, sosteniendo a su hijo recién nacido, envuelto en una manta blanca y con el clásico gorro a rayas que distingue a los neonatos. Otra imagen captó el primer encuentro entre hermanos: Elle, la hija mayor de la pareja, sentada junto a Maxi, acarició con curiosidad y dulzura la cabeza de su hermano menor, en un gesto de bienvenida y complicidad que reflejó el clima familiar.

La familia al completo compartió un abrazo en la habitación luego de la llegada del nuevo miembro de la familia

El cierre visual del relato lo protagonizó una escena de intimidad y recogimiento. Recostada en la cama, Daniela amamantó a Lando mientras Elle se acomodó a su lado, y López completó el círculo familiar inclinándose hacia el abrazo grupal. La luz tenue y el ambiente relajado de la imagen sintetizaron la calma y felicidad que envolvieron a los protagonistas tras un año marcado por mudanzas, proyectos laborales y la distancia, que finalmente cedió ante el reencuentro en familia.

A través de esta serie de postales, la familia López Christiansson convirtió la llegada de su hijo en una celebración pública y privada, dejando constancia de los primeros gestos de amor y unión en la nueva etapa que comienza para ellos.