Florencia Peña explicó por qué no trabajaría con Fátima Florez: “Soy muy feliz haciendo lo que hago”

La actriz de Pretty Woman se refirió a una de las polémicas del verano en Mar del Plata y también habló de sus deseos de llevar a escena el musical Chicago

Chicago: el sueño de Flor Peña de llevarlo al teatro (Video: Intrusos. América)

Florencia Peña atraviesa un momento destacado en su carrera con el musical Pretty Woman, que encabeza en Mar del Plata junto a Juan Ingaramo y bajo la dirección de Ricky Pashkus. En una entrevista televisiva, la actriz subrayó el trabajo que implica una producción de estas características y expresó: “Fue un esfuerzo enorme traer un musical de mucha jerarquía, orquesta en vivo en el escenario y muchos actores”.

“Mi único propósito es siempre superarme a mí misma, soy muy feliz subiéndome al escenario”, afirmó, y sostuvo que le preocupa que cada puesta en escena alcance la excelencia. Así, empieza a sentar posición sobre un clásico de cada temporada.

Florencia Peña protagoniza el musical Pretty Woman en Mar del Plata junto a Juan Ingaramo y bajo la dirección de Ricky Pashkus

Frente al tema recurrente de la competencia por la venta de entradas y el ranking de taquillas en el ambiente teatral, Peña volvió a dejar clara su postura: “No me meto jamás en guerra de boleterías, soy muy feliz haciendo lo que hago”, remarcó en la entrevista con Intrusos (América), Además, añadió que la discusión sobre las entradas le es ajena: “No interfiere con la clase de artista que soy”.

La mención al corte de entradas se origina en una supuesta rivalidad con Fátima Florez, también presente en la cartelera marplatense. “No tengo ninguna guerra con Fátima, somos dos artistas distintas. Lo que ella hace no tiene nada que ver con lo que yo hago. La respeto muchísimo y sé que ella me respeta mucho a mí”, aclaró, lejos de cualquier polémica y pidió un reconocimiento al esfuerzo colectivo: “Yo siempre espero que nos vaya bien a todos, hacer teatro es un esfuerzo muy grande y no quiero que le vaya mal a ningún compañero”.

Chicago, película musical estadounidense, dirigida por Rob Marshall, La película está protagonizada por Catherine Zeta-Jones, Renée Zellweger y Richard Gere

Sobre el futuro de la comedia musical que sueña protagonizar, confirmó: Chicago es un proyecto mío que lo vengo armando hace mucho tiempo. Hubo mucho ruido alrededor y quiero desmentir todo lo que se ha dicho”.

Explicó que la espera se debe principalmente a cuestiones de derechos de autor y al cuidado en la planificación: “No sé cuándo va a suceder, pero todavía no. Lo vengo trabajando hace mucho porque son derechos y cuando eso suceda va a ser de la mejor manera”, explicó.

"Chicago ,el musical" versión que se realizó en la calle Corrientes con Sandra Guida y Alejandra Radano

Consultada acerca de con quién le gustaría compartir escenario en el clásico musical, fue directa: “Siempre con actrices hermosas como Griselda (Siciliani) o Carla (Peterson). Es un sueño que voy a cumplir seguramente”, afirmó. Y volvió a referirse a la imitadora, a quien no contemplaría para tal producto: “No estoy desmereciendo a Fátima ni mucho menos, pero me parece que su carrera va por otro lado”.

De esta manera, el anhelo de Florencia Peña de llevar Chicago a escena continúa, aun cuando hoy el proyecto permanece en pausa para priorizar otros tiempos antes de afrontar una nueva apuesta musical.

Un cumpleaños inolvidable

En una celebración marcada por la familia, el Caribe y la energía del cuarteto, Florencia Peña conmemoró sus 51 años en República Dominicana. La jornada nocturna tuvo a Peña junto a Ramiro Ponce de León, su hijo Felipe, Tomás y Juan –fruto de su relación con Mariano Otero– y su madre, Norma. En imágenes compartidas por la artista, la anfitriona escogió un conjunto blanco de tirantes y pantalón de tiro alto, que describió como “un estilo veraniego y sofisticado”, para descorchar la celebración con una copa de champagne a orillas del mar.

La actriz eligió el Caribe
La actriz eligió el Caribe como destino para su festejo, disfrutando las playas y la cultura local durante su visita.

Durante el día, la familia decidió explorar la isla Saona, un destino turístico conocido por sus playas y entorno natural. El contingente familiar se embarcó y Peña se transformó en el eje del festejo: “Me hicieron muy feliz hoy, el mejor regalo es compartir la vida con ustedes”, escribió la actriz en la publicación, donde también documentó cómo le cantaron el “Feliz cumpleaños”, sumando un poledance improvisado y una performance de cuarteto junto a su hijo Juan.

“Tengo una vida muy hermosa y me siento muy agradecida por el amor que me dan. Con ustedes me siento invencible”, afirmó la actriz en sus redes sociales.

Ramiro Ponce de León, Felipe,
Ramiro Ponce de León, Felipe, Tomás, Juan y Norma acompañaron a Florencia Peña en una jornada íntima y familiar a orillas del mar

La noche concluyó en tierra firme, cuando llegó el momento de soplar las velitas. Rodeada de sus seres queridos, Peña resumió el espíritu de la velada con una frase que, según explicó, solía repetir su hijo Juan cuando era pequeño: “Los amo hasta que se terminen los números”.

