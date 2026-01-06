Fátima Florez, abierta al amor en Mar del Plata: “Disfruto el contacto cara a cara”

Fátima Florez se mostró abierta al amor y contó qué debe tener un hombre para conquistarla

A días de estrenar su obra en Mar del Plata, Fátima Florez vive un comienzo de año cargado de emoción. Lejos de la tranquilidad y el relax que inspira la playa, ella se muestra enfocada en su trabajo, a punto tal que confiesa casi ni haber pisado la arena. Aún así, ante semejante exigencia, y luego de la visita de Mirtha Legrand a su obra, la actriz abre la puerta de la intimidad y destaca estar abierta al amor.

Fátima Florez inicia la temporada teatral en Mar del Plata con su espectáculo 'Fátima Universal', uno de los shows más esperados del verano (Credito: Jose Tetty)

En cuanto al mundo del espectáculo, Fátima Universal, ganó una de las pulseadas más anheladas por los shows de la temporada de verano: ser el primer espectáculo al cual Mirtha Legrand asiste este 2026. El evento generó todo tipo de reacciones en el público, convirtiendo la velada en una noche única e inolvidable. “Me gustó muchísimo. La imitación de Fátima fue fantástica, me encantó”, expresó Mirtha en aquel momento al retirarse del lugar, extendiendo su bendición para el espectáculo de Florez.

En cada función, Fátima Florez interpreta a figuras internacionales y nacionales como Lady Gaga, Michael Jackson, Karol G, Gilda y Susana Giménez (Credito: Jose Tetty)

A lo largo del show, la artista canta, baila, hace todo tipo de voces y provoca constantes risas en el público. Entre sus imitaciones y shows en escena se destacan Lady Gaga, Michael Jackson, Karol G, Lía Crucet, Gilda, Yanina Latorre, Susana Giménez, y muchos más. Es tal el nivel de entrega de la actriz que, incluso, llega a perder 2 kilos de peso por noche. Así las cosas, al bajarse del escenario, Fátima recibió a Teleshow en la intimidad del teatro Roxy.

La exigencia física y artística del espectáculo de Fátima Florez le genera una pérdida de hasta dos kilos por noche debido a su entrega en escena (Credito: Jose Tetty)

—¿Cómo te sentís al terminar la obra?

—Lo doy todo. Realmente son muchos personajes, las imitaciones, pero soy tan feliz arriba del escenario que no sé si estoy cansada. Entrego más que otros años. Y ahora vamos a hacer fotos, selfie con toda la gente que vienen absolutamente de todo el país. Le dedico casi una hora a la selie con la gente, es parte del show

—¿Es verdad que bajas dos kilos por función?

—Sí, yo creo que en esta obra un poquito más, porque los vestuarios ya empiezan a bailotear. Hoy fueron cuatro (risas). Toda esta adrenalina de la visita de Mirtha y todo, estábamos todos muy alborotados, y nos trajo mucha alegría. La verdad que la Chiqui trae suerte, eso es indudable.

Fátima Florez confiesa la intensa concentración y dedicación al teatro, lo que la lleva a dejar de lado actividades de descanso y disfrute en la playa (Credito: Jose Tetty)

—¿Pocas veces debe sucederte que hacés una interpretación y tenés a la mismísima persona abajo?

—Es una cosa increíble. Cuando interpretás a alguien y tenés a tu alter ego, es decir, estamos las dos Mirthas acá, era tremendo, porque hay que manejar esa cuota del respeto, de seguir, de continuar con el personaje, de que las dos estemos ahí disfrutándolo. Y Mirtha la verdad que lo disfrutó. Después, yo cuando me acercaba en otro personaje, en Carol G., que justo le fui a bailar ahí, Mirtha me miraba con los anteojitos... No, te juro que hay momentos, pero desopilantes. Después también en Susana, yo la nombraba. Es decir, toda la obra le hicimos guiños a Mirtha porque realmente se lo recontra mil merece.

—Uno de los momentos que más disfrutó Mirtha fue cuando te veía interpretándola, con todos tus guiños.

—Fue una noche única de verdad, y sé que la pasó superbién. En el público terminaron todos de pie, bailando, cantando. Terminó, yo me acerqué hasta Mirtha, nos dio esa devolución increíble. Me decía: “Ay, querida, ¿no estás cansada? Ay, todo lo que hace esta chica, ay por favor”. Fue muy lindo, sí. Ya son varias veces que Mirtha nos vio, así que va teniendo la vara cada vez más alta y dice que la sorprendimos, que año a año esto crece y crece. Es por el público. Yo también digo: “El público quiere cada vez más de uno”, con lo cual uno se las ingenia para seguir agregando personajes y seguir brindándole un show increíble.

Entre sus planes para 2026, Fátima Florez evalúa nuevas propuestas internacionales y una posible gira nacional impulsada por el cariño del público (Credito: Jose Tetty)

—¿Cómo se logra sorprender a Mirtha que ya te vio otras veces?

—Sabés que yo le encontré a Mirtha otros tonos dentro de lo que son sus tonos. Yo la relojeaba y ella me hacía así, como que me aprobaba con la cabeza y me levantaba el dedito de chic, chic. Me llevo momentos muy lindos de esta noche. Creo que también se generó una energía muy linda, así es que eso nos da impulso para seguir esta temporada que se viene increíble.

—¿A qué hora terminás el día?

—Me estoy acostando tardísimo, tipo cuatro y media de la mañana, porque entre que llego a mi casa, me baño, uno se encrema un poquito, sacarse el maquillaje, las pestañas, todo. También tengo que elongar, vieron todo lo que bailo arriba del escenario, entonces ahora hay que llegar, elongar, comete algo y acostarse enseguida. Es toda una cuestión, el artista vive para el teatro.

El contacto directo con el público es central para Fátima Florez, quien dedica casi una hora tras la función para selfies y agradecimientos a sus fans (Credito: Jose Tetty)

—Y fuera del teatro, ¿cómo es tu día?

—Vos sabés que todavía no pisé la playa porque de verdad no he tenido tiempo y además soy una persona que también me tengo que cuidar del viento, del frío, del sol. Entonces, me guardo, no es que exagero cuando digo: es 24/7 dedicada al teatro, porque tengo una demanda enorme, física, vocal, mental, mucha concentración. Así es que no puedo. Todo dedicado al público y al show. Soy como un ente que estoy para el teatro, hasta marzo, y lo disfruto. Soy la persona más feliz del mundo.

—¿Proyectos para 2026?

—Hay muchos proyectos para este año. De hecho, también hay propuestas para cosas internacionales. Obviamente, para la gira nacional, que tengo muchas ganas de hacerlo. Recibimos mucho cariño de la gente, uno recibe un abrazo enorme del público. Se viene un año fuerte también. Pero por ahora, presentismo absoluto, disfrutar de Fátima es universal. Cien por ciento las pilas acá.

—¿No hay lugar para el amor en algún momento del año?

—No sé, más adelante. Ahora te digo que seguro enero estoy así, muy a full con la obra. Estamos de martes a domingo, full acá en el Teatro Roxy, así que tampoco hay mucho tiempo para nada. Obviamente, que siempre mensajes llegan, cosas, pero la verdad que no hay tiempo de nada, por ahora.

Fátima Florez recibió la visita de Mirtha Legrand en su show en Mar del Plata (Credito: Jose Tetty)

—Me imagino que sería por la vía de la virtualidad, que alguien puede llegar a conquistarte...

—Todo es digital ahora, lo cual está bueno, se disfruta porque es rápido, pero más allá de que todo sea digital, disfruto mucho de lo que es el contacto face to face y el teatro. El teatro tiene esa magia única que podemos avanzar con todo, la tecnología puede estar avanzadísima, pero el teatro yo creo que no se va a perder nunca, porque ese contacto humano lo necesitamos.

—¿Cuatro cosas que tendría que tener una persona para conquistarte?

—Humor, ser buena gente, acompañarme en esta locura que es mi vida, qué sé yo. Pero no quiero etiquetar nada, ¿viste? Las cosas tienen que fluir, no hay que programar, porque sí, a mí me gustaría que sea así. Pero que fluya, tranqui.