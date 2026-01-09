El orgullo de la China Suárez y Nicolás Cabré por el logro deportivo de Rufina: “Qué felicidad acompañarte”

La competencia de natación de Rufina Cabré (Video: Instagram)

El silencio apenas se interrumpe por el rumor del agua y el eco de algunas voces al fondo en una piscina en Turquía. Rufina Cabré, con un gorro de baño de color claro y la mirada fija en el agua, se prepara para lanzarse en la competencia de natación que le cambiaría el día. El bloque de salida número tres es su punto de partida: sus pies se aferran al borde, el cuerpo inclinado hacia adelante, las manos listas para el impulso.

¿Ansiedad, emoción, miedo? Nadie sabe sus sentimientos más que ella. Y en cuestión de segundos, llega el resultado. Rufina conquistó el podio y desató el orgullo de sus padres, la China Suárez y Nicolás Cabré, quienes celebraron el triunfo deportivo con emotivas imágenes y dedicatorias públicas. La escena, más allá de la competencia, se transformó en un retrato íntimo de crecimiento, esfuerzo y acompañamiento familiar.

La actriz fue la primera en compartir el momento, armando un collage que desborda emociones. La imagen inicial muestra a su hija sobre el bloque de largada: gorro de baño blanco, antiparras oscuras, cuerpo inclinado al borde del impulso. Su concentración es absoluta, inmune al bullicio y a las colchonetas apiladas al fondo. Todo parece detenerse en ese instante previo a lanzarse al agua.

Rufina Cabré y La China Su+arez

La segunda foto, en blanco y negro, retrata a la joven nadadora al borde de la piscina. Sostiene la plataforma con una mano, la cabeza hacia arriba, el agua envolviendo su figura. El esfuerzo y la serenidad dibujan un perfil de constancia, viendo cómo el cansancio se mezcla con el orgullo en su rostro.

La alegría se vuelve contagio en la tercera imagen. En la vereda, bajo la luz natural, madre e hija posan abrazadas, sonrisas abiertas, el cabello recogido y la complicidad intacta. Esa felicidad compartida es la que se celebra lejos de los podios, en los pequeños gestos cotidianos.

El broche del collage lo pone Rufi mordiendo dos medallas, una en cada mano, con las cintas celestes y blancas colgando de su cuello. El sol le enciende las mejillas y la expresión de triunfo es inconfundible. “Felicitaciones mi reina. Qué orgullo. Qué felicidad poder acompañarte en cada paso. Te amo”, escribió la China Suárez sobre las imágenes, al sellar el momento con una dedicatoria tan simple como contundente.

Rufina ya se encuentra en Turquía tras pasar unos días con su padre (Instagram)

Pero el orgullo corre por ambas ramas familiares. Nicolás Cabré también hizo público su reconocimiento: en sus historias de Instagram compartió un video del momento decisivo en el que Rufina compite y llega primera, y una imagen que la muestra en el podio, en el centro, sobre el escalón del número uno. Lleva puesto un equipo deportivo oscuro y sandalias blancas; la medalla cuelga de su cuello, símbolo del objetivo alcanzado. El entorno de la piscina y la profundidad marcada en 2,00 metros, encuadra la escena de manera oficial. “¡Felicitaciones a mi campeona de natación!Me llenas de orgullo Rufita”, escribió el actor, al dejar en claro que el logro es motivo de celebración compartida.

Las imágenes transmiten mucho más que una victoria deportiva. En la mirada de Rufina Cabré hay determinación y alegría; en las palabras de sus padres, una certeza: el acompañamiento es tan importante como el talento.

Desde el bloque de largada hasta el podio, pasando por el agua y el abrazo familiar, la historia de Rufina no es solo la de una competencia: es el retrato de una infancia que avanza paso a paso, entre el esfuerzo, la dedicación y el orgullo de quienes la acompañan. Las redes sociales, esta vez, se convirtieron en un álbum familiar donde cada foto guarda el instante preciso de la felicidad.