La tierna sorpresa de Rufina Cabré a su papá Nicolás antes de regresar a Turquía con la China Suárez

De cara al viaje de la pequeña a Turquía, el actor se encontró con un regalo que le preparó como sorpresa (Instagram)

El comienzo de 2026 encontró a Nicolás Cabré viviendo días intensos y repletos de emociones. Tras cerrar el 2025 con su boda junto a Rocío Pardo y el inicio de la temporada teatral en Carlos Paz, el actor enfocó toda su energía en compartir tiempo con su hija Rufina, fruto de su relación con la China Suárez. Sabiendo que la nena pronto emprendería el regreso a Turquía con su madre, cada momento juntos cobró un valor especial. En especial luego de compartir el tierno gesto que recibió por parte de su hija.

Todo sucedió al terminar una de las funciones de su obra. Cabré, aun entre la adrenalina y el cansancio del teatro, llegó a su camarín y se encontró con una sorpresa preparada especialmente por Rufina. Emocionado, no dudó en registrar el momento con su celular y compartirlo en sus redes sociales. “El regalito que me dejó Rufi en el camarín”, escribió Nico, junto a un emoji de corazón rojo y una enorme sonrisa que, aunque se adivinaba detrás del teléfono, se reflejaba en las imágenes. En la secuencia, se vieron tres fotos en blanco y negro de la pequeña: una posando sola, otra enviando un beso y una tercera en la que aparece abrazada a su papá. El collage, sencillo y espontáneo, fue una muestra más del lazo genuino y cercano que los une.

El actor no dudó en dejar en claro la importancia de ese gesto en este momento particular, en el que la distancia geográfica vuelve a hacerse presente. Aunque la vida, los escenarios y los proyectos puedan separarlos por miles de kilómetros, el vínculo entre Nicolás y Rufina se mantiene fuerte y luminoso, alimentado por recuerdos, sorpresas y el cariño diario.

Nicolás mostró las tres fotos que le dejó su hija en el espejo del camarín

Sin embargo, la relación entre padre e hija no es solo emociones profundas: también hay espacio para la diversión, los juegos y la complicidad. Previo al festejo del año nuevo, Nicolás y Rufina protagonizaron un video que rápidamente se volvió viral entre sus seguidores. En el clip, ambos disfrutaron de una tarde calurosa en la piscina, entre risas, chapuzones y desafíos acuáticos. “Buen último día 2025 para todos”, escribió Cabré en la publicación, mientras se los veía haciendo una acrobacia en el agua bajo la supervisión y las risas de Rocío, que se encargó de filmar el momento. Las imágenes, llenas de energía y alegría, mostraron el costado más lúdico de la relación, con Rufina revelando sus habilidades en el agua y Nico celebrando la vivencia compartida.

La cámara de Pardo también capturó uno de los momentos más tiernos del verano: un abrazo entre el actor y la nena junto a la piscina, bajo el sol cordobés. La instantánea, que rápidamente circuló en redes y recibió cientos de comentarios, transmitió la calidez del reencuentro y el cariño palpable entre padre e hija, en un contexto distendido y lejos del bullicio mediático.

En el último día del año, Nicolás y Rufina Cabré protagonizaron una divertida acrobacia en la piscina (Instagram)

Estas escenas, que se repiten en la intimidad de la familia antes del regreso de Rufina a Turquía, son mucho más que postales: son la prueba viva de que, pese a la distancia y la agenda de cada uno, el amor y la presencia se construyen en los pequeños gestos y las experiencias compartidas. Cabré y su hija demuestran, día a día, que la relación padre e hija puede florecer a pesar de los kilómetros y las obligaciones.

Mientras tanto, los seguidores del actor celebran cada publicación y cada guiño familiar, acompañando a la familia en esta etapa de cambios y nuevos desafíos. Así, entre funciones, abrazos, chapuzones y despedidas, Nicolás y Rufina siguen sumando capítulos a una historia familiar que, lejos de la pantalla, conmueve por su autenticidad y su ternura.