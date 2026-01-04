Teleshow

La tierna sorpresa de Rufina Cabré a su papá Nicolás antes de regresar a Turquía con la China Suárez

De cara al inminente viaje de la niña a Estambul para reencontrarse con la China Suárez, el actor mostró el emotivo detalle que le preparó en su camarín

Guardar
De cara al viaje de
De cara al viaje de la pequeña a Turquía, el actor se encontró con un regalo que le preparó como sorpresa (Instagram)

El comienzo de 2026 encontró a Nicolás Cabré viviendo días intensos y repletos de emociones. Tras cerrar el 2025 con su boda junto a Rocío Pardo y el inicio de la temporada teatral en Carlos Paz, el actor enfocó toda su energía en compartir tiempo con su hija Rufina, fruto de su relación con la China Suárez. Sabiendo que la nena pronto emprendería el regreso a Turquía con su madre, cada momento juntos cobró un valor especial. En especial luego de compartir el tierno gesto que recibió por parte de su hija.

Todo sucedió al terminar una de las funciones de su obra. Cabré, aun entre la adrenalina y el cansancio del teatro, llegó a su camarín y se encontró con una sorpresa preparada especialmente por Rufina. Emocionado, no dudó en registrar el momento con su celular y compartirlo en sus redes sociales. “El regalito que me dejó Rufi en el camarín”, escribió Nico, junto a un emoji de corazón rojo y una enorme sonrisa que, aunque se adivinaba detrás del teléfono, se reflejaba en las imágenes. En la secuencia, se vieron tres fotos en blanco y negro de la pequeña: una posando sola, otra enviando un beso y una tercera en la que aparece abrazada a su papá. El collage, sencillo y espontáneo, fue una muestra más del lazo genuino y cercano que los une.

El actor no dudó en dejar en claro la importancia de ese gesto en este momento particular, en el que la distancia geográfica vuelve a hacerse presente. Aunque la vida, los escenarios y los proyectos puedan separarlos por miles de kilómetros, el vínculo entre Nicolás y Rufina se mantiene fuerte y luminoso, alimentado por recuerdos, sorpresas y el cariño diario.

Nicolás mostró las tres fotos
Nicolás mostró las tres fotos que le dejó su hija en el espejo del camarín

Sin embargo, la relación entre padre e hija no es solo emociones profundas: también hay espacio para la diversión, los juegos y la complicidad. Previo al festejo del año nuevo, Nicolás y Rufina protagonizaron un video que rápidamente se volvió viral entre sus seguidores. En el clip, ambos disfrutaron de una tarde calurosa en la piscina, entre risas, chapuzones y desafíos acuáticos. “Buen último día 2025 para todos”, escribió Cabré en la publicación, mientras se los veía haciendo una acrobacia en el agua bajo la supervisión y las risas de Rocío, que se encargó de filmar el momento. Las imágenes, llenas de energía y alegría, mostraron el costado más lúdico de la relación, con Rufina revelando sus habilidades en el agua y Nico celebrando la vivencia compartida.

La cámara de Pardo también capturó uno de los momentos más tiernos del verano: un abrazo entre el actor y la nena junto a la piscina, bajo el sol cordobés. La instantánea, que rápidamente circuló en redes y recibió cientos de comentarios, transmitió la calidez del reencuentro y el cariño palpable entre padre e hija, en un contexto distendido y lejos del bullicio mediático.

En el último día del año, Nicolás y Rufina Cabré protagonizaron una divertida acrobacia en la piscina (Instagram)

Estas escenas, que se repiten en la intimidad de la familia antes del regreso de Rufina a Turquía, son mucho más que postales: son la prueba viva de que, pese a la distancia y la agenda de cada uno, el amor y la presencia se construyen en los pequeños gestos y las experiencias compartidas. Cabré y su hija demuestran, día a día, que la relación padre e hija puede florecer a pesar de los kilómetros y las obligaciones.

Mientras tanto, los seguidores del actor celebran cada publicación y cada guiño familiar, acompañando a la familia en esta etapa de cambios y nuevos desafíos. Así, entre funciones, abrazos, chapuzones y despedidas, Nicolás y Rufina siguen sumando capítulos a una historia familiar que, lejos de la pantalla, conmueve por su autenticidad y su ternura.

Temas Relacionados

Nicolás CabréRufina CabréRocío PardoVilla Carlos PazSorpresaRegaloTurquíaChina Suárez

Últimas Noticias

Chechu Bonelli disfruta su soltería en Punta del Este mientras crecen los rumores de romance con Facundo Pieres

La modelo dejó atrás el escándalo con Darío Cvitanich y se la vio relajada en la playa con amigas

Chechu Bonelli disfruta su soltería

El Chino Darín mostró orgulloso el antes y después del embarazo de Úrsula Corberó: cómo creció la pancita

Con humor y complicidad, el futuro papá publicó imágenes que ilustran el avance de la gestación y la emoción por la llegada del bebé

El Chino Darín mostró orgulloso

El verano de Julieta Cardinali con su hija Charo Calamaro en Punta del Este: el asombroso parecido entre ambas

Durante sus vacaciones en la costa uruguaya, la actriz compartió un álbum fotográfico y la similitud con la joven de casi 19 años causó furor entre sus seguidores

El verano de Julieta Cardinali

Las fotos inéditas de Cami Mayan durante los veranos de su infancia: “Palpitando Pinamar”

La influencer decidió abrir su álbum familiar durante los primeros días del año para rememorar la estación estival de una década atrás

Las fotos inéditas de Cami

El tierno “emprendimiento” de la hija de Benjamín Vicuña en medio de sus vacaciones en Punta del Este

Durante sus días de relax en la costa esteña, Magnolia mostró con orgullo la actividad que decidió llevar adelante y el actor lo compartió con humor ante sus seguidores

El tierno “emprendimiento” de la
DEPORTES
Mastantuono volvió a sumar minutos

Mastantuono volvió a sumar minutos en la goleada del Real Madrid: la reacción del público cuando reemplazó a Vinícius

El Inter Miami de Messi confirmó la llegada de un refuerzo de selección: fue el mejor arquero de la MLS y jugará el Mundial

River Plate cerró su tercer refuerzo: el campeón de la Libertadores que se sumará al plantel de Gallardo

Triunfo argentino en una complicada jornada en el Rally Dakar y con un cambio al estilo F1: “Pasamos por millones de piedras”

Histórica actuación de Nicolás Laprovittola en el triunfo del Barcelona en el clásico frente al Real Madrid de Facundo Campazzo

TELESHOW
Chechu Bonelli disfruta su soltería

Chechu Bonelli disfruta su soltería en Punta del Este mientras crecen los rumores de romance con Facundo Pieres

El Chino Darín mostró orgulloso el antes y después del embarazo de Úrsula Corberó: cómo creció la pancita

El verano de Julieta Cardinali con su hija Charo Calamaro en Punta del Este: el asombroso parecido entre ambas

Las fotos inéditas de Cami Mayan durante los veranos de su infancia: “Palpitando Pinamar”

El tierno “emprendimiento” de la hija de Benjamín Vicuña en medio de sus vacaciones en Punta del Este

INFOBAE AMÉRICA

¿Por qué Delcy Rodríguez?: claves

¿Por qué Delcy Rodríguez?: claves para entender la transición que viene en Venezuela

Al menos 30 muertos y varios secuestrados dejó un ataque de bandas armadas en el oeste de Nigeria

Un militar ucraniano resultó herido tras la explosión de un coche bomba en Kiev

¿Nicolás Maduro y el fin de una tiranía?

La crisis financiera sacude a los museos privados de China