Zulema Yoma y Zulemita Menem disfrutan sus vacaciones familiares en Punta del Este: todas las fotos

Como cada comienzo de verano, Zulema Yoma volvió a elegir Punta del Este para disfrutar de unos días de descanso en familia. Esta vez, la ex primera dama fue vista en José Ignacio junto a su hija, Zulemita Menem, y su nieto mayor, Luca Bertoldi, en una salida que combinó tradición, perfil bajo y unas postales veraniegas que no pasaron desapercibidas.

Las imágenes, captadas a plena luz del día, muestran a los tres caminando relajados por la zona, mezclados entre turistas y locales, sin intentar esquivar miradas ni cámaras. Lejos del ruido mediático que suele rodear al apellido Menem, la familia se movió con naturalidad, compartiendo charlas distendidas y gestos de complicidad, en una escena que reflejó cercanía y tranquilidad.

La salida tuvo una parada obligada que ya se convirtió en un clásico familiar. Según pudo saber Teleshow, Zulema y Zulemita fueron a almorzar a La Huella, el emblemático parador de José Ignacio que reúne cada verano a figuras del espectáculo, empresarios y turistas internacionales. Como ocurre todos los años cuando comienza la temporada alta, eligieron ese espacio para disfrutar de un almuerzo sin estridencias, lejos del centro de la escena.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la vitalidad de Zulema Yoma. A sus 82 años, la ex primera dama caminó sin dificultad la cuadra y media que separa el parador del estacionamiento, siempre acompañada por su hija y su nieto. De buen humor y con paso firme, se la vio cómoda y activa, desmintiendo cualquier idea de fragilidad y confirmando que sigue disfrutando plenamente de sus vacaciones.

El tercer integrante del paseo fue Luca Bertoldi, quien acompañó a su madre y a su abuela con un perfil relajado y juvenil. El joven, de 21 años, llegó al lugar en su propia coupé BMW, un detalle que no pasó inadvertido y que reforzó su imagen de independencia. Aunque comparte tiempo con su familia, mantiene su propio ritmo y estilo, algo que quedó claro durante la salida.

Las fotos también dejaron en evidencia una armonía estética que no fue casual. Zulema y Zulemita apostaron por looks en tonos oscuros, cómodos y elegantes, en sintonía con el espíritu sofisticado de José Ignacio. La ex primera dama lució un conjunto total black con una chalina beige y gafas oscuras, mientras que su hija optó por un outfit negro de líneas simples, accesorios delicados y una cartera de fibras naturales, ideal para una jornada de verano.

Luca, en tanto, eligió una camisa beige abierta, pantalón blanco y lentes de sol, un look fresco y canchero que no pasó desapercibido entre los presentes. Su estilo moderno y relajado, sumado a su presencia cada vez más frecuente en salidas familiares, lo posiciona como una figura que despierta curiosidad sin buscar protagonismo.

Según pudo reconstruir Teleshow, el restaurante estaba colmado de figuras conocidas, muchas de ellas protagonistas de otras coberturas del verano esteño. Sin embargo, Zulema, Zulemita y Luca no interactuaron con otros famosos: almorzaron tranquilos, ellos tres, y se retiraron del lugar sin extender la estadía ni generar revuelo. Una decisión que refuerza el perfil bajo que la familia eligió para estas vacaciones. La postal que dejaron en José Ignacio fue la de una familia unida, enfocada en el disfrute y en los rituales que se repiten año tras año.

Entre caminatas bajo el sol, un almuerzo tradicional y looks cuidados, Zulema Yoma, Zulemita Menem y Luca Bertoldi volvieron a demostrar que Punta del Este sigue siendo su refugio elegido para empezar el verano. Una escena simple, elegante y sin estridencias que confirma que, más allá de los apellidos y la historia, el descanso en familia sigue siendo la prioridad.

