Zulema Yoma y Zulemita Menem disfrutan sus vacaciones familiares en Punta del Este: todas las fotos

La ex primera dama y su hija compartieron caminatas, almuerzos y mucha complicidad en José Ignacio

Zulema Yoma eligió nuevamente Punta
Zulema Yoma eligió nuevamente Punta del Este como destino para sus vacaciones en familia durante el inicio del verano (Crédito: RSFotos)

Como cada comienzo de verano, Zulema Yoma volvió a elegir Punta del Este para disfrutar de unos días de descanso en familia. Esta vez, la ex primera dama fue vista en José Ignacio junto a su hija, Zulemita Menem, y su nieto mayor, Luca Bertoldi, en una salida que combinó tradición, perfil bajo y unas postales veraniegas que no pasaron desapercibidas.

Las imágenes, captadas a plena luz del día, muestran a los tres caminando relajados por la zona, mezclados entre turistas y locales, sin intentar esquivar miradas ni cámaras. Lejos del ruido mediático que suele rodear al apellido Menem, la familia se movió con naturalidad, compartiendo charlas distendidas y gestos de complicidad, en una escena que reflejó cercanía y tranquilidad.

La ex primera dama fue
La ex primera dama fue vista en José Ignacio junto a su hija Zulemita Menem y su nieto Luca Bertoldi compartiendo un paseo relajado
La familia Menem disfrutó de
La familia Menem disfrutó de un almuerzo en La Huella, el reconocido parador de José Ignacio frecuentado por celebridades y turistas internacionales

La salida tuvo una parada obligada que ya se convirtió en un clásico familiar. Según pudo saber Teleshow, Zulema y Zulemita fueron a almorzar a La Huella, el emblemático parador de José Ignacio que reúne cada verano a figuras del espectáculo, empresarios y turistas internacionales. Como ocurre todos los años cuando comienza la temporada alta, eligieron ese espacio para disfrutar de un almuerzo sin estridencias, lejos del centro de la escena.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la vitalidad de Zulema Yoma. A sus 82 años, la ex primera dama caminó sin dificultad la cuadra y media que separa el parador del estacionamiento, siempre acompañada por su hija y su nieto. De buen humor y con paso firme, se la vio cómoda y activa, desmintiendo cualquier idea de fragilidad y confirmando que sigue disfrutando plenamente de sus vacaciones.

Los estilos elegidos por Zulema
Los estilos elegidos por Zulema y Zulemita destacaron por la elegancia y comodidad en tonos oscuros, acorde al ambiente sofisticado de José Ignacio

El tercer integrante del paseo fue Luca Bertoldi, quien acompañó a su madre y a su abuela con un perfil relajado y juvenil. El joven, de 21 años, llegó al lugar en su propia coupé BMW, un detalle que no pasó inadvertido y que reforzó su imagen de independencia. Aunque comparte tiempo con su familia, mantiene su propio ritmo y estilo, algo que quedó claro durante la salida.

Luca Bertoldi, de 21 años,
Luca Bertoldi, de 21 años, reforzó su perfil independiente al llegar en su coupé BMW y acompañar a su familia entre turistas y locales

Las fotos también dejaron en evidencia una armonía estética que no fue casual. Zulema y Zulemita apostaron por looks en tonos oscuros, cómodos y elegantes, en sintonía con el espíritu sofisticado de José Ignacio. La ex primera dama lució un conjunto total black con una chalina beige y gafas oscuras, mientras que su hija optó por un outfit negro de líneas simples, accesorios delicados y una cartera de fibras naturales, ideal para una jornada de verano.

Luca, en tanto, eligió una camisa beige abierta, pantalón blanco y lentes de sol, un look fresco y canchero que no pasó desapercibido entre los presentes. Su estilo moderno y relajado, sumado a su presencia cada vez más frecuente en salidas familiares, lo posiciona como una figura que despierta curiosidad sin buscar protagonismo.

Según pudo reconstruir Teleshow, el restaurante estaba colmado de figuras conocidas, muchas de ellas protagonistas de otras coberturas del verano esteño. Sin embargo, Zulema, Zulemita y Luca no interactuaron con otros famosos: almorzaron tranquilos, ellos tres, y se retiraron del lugar sin extender la estadía ni generar revuelo. Una decisión que refuerza el perfil bajo que la familia eligió para estas vacaciones. La postal que dejaron en José Ignacio fue la de una familia unida, enfocada en el disfrute y en los rituales que se repiten año tras año.

El almuerzo familiar transcurrió con
El almuerzo familiar transcurrió con perfil bajo, sin interacción con otras figuras del espectáculo presentes en el restaurante

Entre caminatas bajo el sol, un almuerzo tradicional y looks cuidados, Zulema Yoma, Zulemita Menem y Luca Bertoldi volvieron a demostrar que Punta del Este sigue siendo su refugio elegido para empezar el verano. Una escena simple, elegante y sin estridencias que confirma que, más allá de los apellidos y la historia, el descanso en familia sigue siendo la prioridad.

Crédito: RSFotos

