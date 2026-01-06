Teleshow

El emotivo momento de Martín Bossi con una fanática a la salida del teatro en Mar del Plata: “Me destrozó”

El actor sorprendió al detenerse y abrazar a una admiradora que enfrenta un difícil diagnóstico, dejando ver su costado más humano ante la multitud que lo acompañaba a la salida del teatro

Martín Bossi contuvo a una fan a la salida de su obra y habló en exclusiva con Teleshow mientras se retiró corriendo por la calle

La temporada de verano en Mar del Plata suele estar marcada por funciones a sala llena, saludos rápidos a la salida del teatro y fotos fugaces con el público. Pero en las últimas horas, una escena registrada en plena calle rompió con cualquier lógica de rutina y dejó al descubierto el costado más humano de Martín Bossi.

Las imágenes fueron grabadas por Teleshow en La Feliz, durante la cobertura de la temporada teatral. En el primer video, Bossi aparece rodeado de gente, aún con el ritmo acelerado de la salida de la función, cuando una mujer logra acercarse hasta quedar frente a él. La multitud alrededor observa en silencio. Ella está visiblemente emocionada, con los ojos enrojecidos y la voz quebrada.

“Martín, mañana me opero”, le dice. El actor se frena en seco y la abraza sin dudar. Segundos después, llega la frase que cambia por completo el clima del encuentro: “Tengo un pronóstico… cáncer”. Bossi no se aparta. La mira a los ojos y le responde con firmeza y ternura: “Vas a ver que va a salir todo bien”. La mujer asiente, mientras intenta contener el llanto.

La fanática se emocionó al contarle a Martín Bossi sobre su diagnóstico y el actor la abrazó y le transmitió palabras de aliento y fe

La escena ocurre en plena vereda, con vallas, celulares en alto y vecinos que se detienen a mirar. Bossi no muestra apuro. Le pregunta si había ido a ver la obra —“Sí”— y ella le cuenta que no era la primera vez: también lo había visto en Buenos Aires, en Botas rojas (Kinky Boots). El intercambio continúa con detalles íntimos que el actor escucha con atención: la operación será en Mar del Plata, en la Clínica del Niño y la Madre; es al día siguiente; la recuperación será rápida; después volverá a Madariaga, su ciudad.

En un gesto que termina de sellar el momento, Bossi le pide que anote su número de teléfono. “Anotá mi teléfono, así me contás cuándo salís”, le dice. La mujer lo mira, emocionada, mientras alrededor se escucha algún aplauso espontáneo y ella se gira a buscar su celular.

El actor invitó a la mujer a tomar su número de teléfono para que pudiera contactarlo después de la recuperación y compartir el resultado de la cirugía

Otro registro captado por Teleshow comienza más caótico, con Bossi corriendo por la calle, haciendo bromas y lanzando frases al aire, entre risas y comentarios desordenados. El clima parece otro. Sin embargo, un cronista logra interceptarlo y le pregunta directamente por lo que acaba de pasar con la fan, el tono cambia por completo.

“Me mató. Me mató”, dice Bossi, sin vueltas. La frase sale casi como un desahogo. Acto seguido, explica: “La operan mañana de algo grande y me dijo que antes de la operación me quería dar un abrazo a mí. Me destrozó”. Mientras habla, sigue caminando, pero su expresión es otra: el gesto serio, la voz cargada.

Ante la consulta sobre si iba a volver a verla o invitarla a la obra, el actor aclara que ya la había visto esa noche. “Le di mi teléfono para que cuando salga de la operación, me llame”, cuenta. Y agrega una reflexión personal que expone su costado más íntimo: “Esas cosas me matan, son como… Yo creo mucho en Dios”.

Martín Bossi destacó la importancia de la fe y compartió que rezará por la salud de su admiradora tras el fuerte impacto emocional que le generó el momento

La charla continúa en movimiento, con Bossi mezclando humor, nervios y emoción. Cuando el periodista le consulta si va a orar, responde sin dudar: “Obvio que voy a rezar por ella”. En medio del caos de la calle, entre guardias, transeúntes y autos que pasan, el actor vuelve varias veces sobre el mismo eje: la fe. “Dios es el camino. Él te quiere, él te ama”, repite, casi como una oración improvisada.

El video del encuentro muestra con claridad la intensidad del momento. Bossi sostiene a la mujer por los hombros, inclinado hacia ella, mientras la escucha con atención y le acaricia el rostro con delicadeza, como intentando transmitir calma. Alrededor, un semicírculo de personas observa en silencio: algunos sonríen, otros se emocionan, varios filman con sus teléfonos.

El actor abrazó con ternura a la fan, con los brazos cruzados sobre la espalda de ella. El gesto es elocuente: no hay personaje, no hay escenario, no hay actuación. Solo un artista y una mujer que buscó fuerza en un abrazo antes de entrar al quirófano. Lo que ocurrió esa noche en Mar del Plata no fue parte de ninguna función ni de ningún guion. Fue un cruce inesperado, íntimo y profundamente humano, captado por las cámaras casi de manera accidental. Bossi, acostumbrado a provocar risas y aplausos, quedó expuesto en un rol distinto: el de alguien que escucha, acompaña y se deja atravesar por la historia del otro.

