Marta Fort contó los detalles de la fiesta más descontrolada que vivió: “Era un country entero”

En pleno streaming, Marta Fort recordó la imponente fiesta a la que fue invitada junto a su hermano, Felipe (DGO Stream)

Desde que tiene uso de razón, Marta Fort supo lo que es estar en el centro de la escena. Hija del recordado Ricardo Fort, la joven modelo y empresaria creció junto a su hermano Felipe en ambientes exclusivos, rodeada de flashes, viajes y lujos que forman parte de la herencia y el universo Fort. Ahora, convertida en una de las voces de la nueva generación mediática y con la naturalidad de quien vivió “el detrás de escena” desde la cuna, Marta sorprendió al contar detalles de la fiesta más desbordada y exclusiva a la que asistió.

El escenario de la revelación fue La convivencia (DGO Stream), el ciclo que conduce Tucu López desde Punta del Este. Allí, en un ambiente distendido y rodeada de otros jóvenes conocidos, Marta se animó a responder una de las preguntas más esperadas del programa. “¿Cuál fue la fiesta privada más loca, desbordada, descontrolada a la que has ido?”, disparó el conductor. La joven no dudó: “Sé la respuesta, pero directo”.

La joven modelo recordó la exclusiva fiesta a la que fue invitada con su hermano en Nueva York (Instagram)

A partir de ahí, la anécdota se desplegó con detalles dignos de una película. “A mi hermano le encanta hablar con cualquier tipo de persona. Él te puede decir que es el amigo del príncipe, no sé de dónde saca. Bueno, bien. Y ahí una vez estamos en Nueva York y nos dijeron de ir a una fiesta. Que era un ‘meet’ de autos”, comenzó Marta, recordando un viaje con Felipe. El plan, que parecía sencillo, dio un giro inesperado. “Llegamos a una casa y nunca en mi vida había visto una tan grande. Era un country entero en solo una”, aseguró.

El Tucu, fiel a su estilo, no pudo evitar la exclamación: “A todo cu...”. La joven modelo asintió y continuó: “¿De quién era? No sabemos. De un vietnamita. Y resulta que no era un ‘meet’ de autos, eran todos suyos. Tenía hasta un auto de Kennedy, autos originales de Fast and Furious…”.

La charla, lejos de quedarse en la anécdota, sumó datos insólitos. “¿Qué hacía el vietnamita? ¿Sabemos?”, preguntó el conductor. Marta explicó: “Tenía una empresa en la bolsa”. Cata Gorostidi, panelista del ciclo, consultó si era de reciclaje, pero el Tucu aclaró que no, que se refería a la bolsa de valores. Marta coincidió con la confusión y sumó: “Era la cosa más loca. Fue una fiesta...”.

"Era la cosa más loca", aseguró Marta al referirse a los detalles de la fiesta (Instagram)

La lista de asistentes no se quedó atrás. “Estaban las exnovias de Justin Bieber, era algo único”, recordó la joven. “¡Amo!”, exclamó Cata ante el comentario de la joven. El conductor agregó: “Gente de la farándula...”. Marta subrayó: “Heavy, pesado”.

Sin embargo, la conversación derivó en una reflexión sobre la exposición y el peso del apellido Fort. “Mi papá fue conocido por tener mucho dinero. Entonces, me hubiera gustado que asuman si tengo, si no tengo, pero no que ya lo sepan”, confesó Marta, dejando en claro que la fama y la fortuna también tienen su lado complejo. “Eso es quizás la contra, que ya la gente sabe que yo ya tengo guita”, explicó. El Tucu coincidió: “Es como dar por sentado cosas que, porque tu papá se expuso de la manera que se expuso...”.

Mientras tanto, la historia de la fiesta en Nueva York quedó como una postal más de una vida singular: autos de colección, celebridades internacionales, y el asombro de caminar entre exnovias de reconocidos artistas y vehículos tanto de películas como de figuras importantes en la historia. Y aunque Marta disfruta y agradece las oportunidades, no deja de recordar que, a veces, “la contra” de la exposición es que todo el mundo cree saberlo todo de ella, incluso antes de conocerla de primera mano.