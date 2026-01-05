Teleshow

Marta Fort contó los detalles de la fiesta más descontrolada que vivió: “Era un country entero”

La hija de Ricardo Fort relató en DGO Stream cómo fue la exclusiva celebración a la que asistió junto a su hermano Felipe y el impacto que le dejó

Guardar
En pleno streaming, Marta Fort recordó la imponente fiesta a la que fue invitada junto a su hermano, Felipe (DGO Stream)

Desde que tiene uso de razón, Marta Fort supo lo que es estar en el centro de la escena. Hija del recordado Ricardo Fort, la joven modelo y empresaria creció junto a su hermano Felipe en ambientes exclusivos, rodeada de flashes, viajes y lujos que forman parte de la herencia y el universo Fort. Ahora, convertida en una de las voces de la nueva generación mediática y con la naturalidad de quien vivió “el detrás de escena” desde la cuna, Marta sorprendió al contar detalles de la fiesta más desbordada y exclusiva a la que asistió.

El escenario de la revelación fue La convivencia (DGO Stream), el ciclo que conduce Tucu López desde Punta del Este. Allí, en un ambiente distendido y rodeada de otros jóvenes conocidos, Marta se animó a responder una de las preguntas más esperadas del programa. “¿Cuál fue la fiesta privada más loca, desbordada, descontrolada a la que has ido?”, disparó el conductor. La joven no dudó: “Sé la respuesta, pero directo”.

La joven modelo recordó la
La joven modelo recordó la exclusiva fiesta a la que fue invitada con su hermano en Nueva York (Instagram)

A partir de ahí, la anécdota se desplegó con detalles dignos de una película. “A mi hermano le encanta hablar con cualquier tipo de persona. Él te puede decir que es el amigo del príncipe, no sé de dónde saca. Bueno, bien. Y ahí una vez estamos en Nueva York y nos dijeron de ir a una fiesta. Que era un ‘meet’ de autos”, comenzó Marta, recordando un viaje con Felipe. El plan, que parecía sencillo, dio un giro inesperado. “Llegamos a una casa y nunca en mi vida había visto una tan grande. Era un country entero en solo una”, aseguró.

El Tucu, fiel a su estilo, no pudo evitar la exclamación: “A todo cu...”. La joven modelo asintió y continuó: “¿De quién era? No sabemos. De un vietnamita. Y resulta que no era un ‘meet’ de autos, eran todos suyos. Tenía hasta un auto de Kennedy, autos originales de Fast and Furious…”.

La charla, lejos de quedarse en la anécdota, sumó datos insólitos. “¿Qué hacía el vietnamita? ¿Sabemos?”, preguntó el conductor. Marta explicó: “Tenía una empresa en la bolsa”. Cata Gorostidi, panelista del ciclo, consultó si era de reciclaje, pero el Tucu aclaró que no, que se refería a la bolsa de valores. Marta coincidió con la confusión y sumó: “Era la cosa más loca. Fue una fiesta...”.

"Era la cosa más loca",
"Era la cosa más loca", aseguró Marta al referirse a los detalles de la fiesta (Instagram)

La lista de asistentes no se quedó atrás. “Estaban las exnovias de Justin Bieber, era algo único”, recordó la joven. “¡Amo!”, exclamó Cata ante el comentario de la joven. El conductor agregó: “Gente de la farándula...”. Marta subrayó: “Heavy, pesado”.

Sin embargo, la conversación derivó en una reflexión sobre la exposición y el peso del apellido Fort. “Mi papá fue conocido por tener mucho dinero. Entonces, me hubiera gustado que asuman si tengo, si no tengo, pero no que ya lo sepan”, confesó Marta, dejando en claro que la fama y la fortuna también tienen su lado complejo. “Eso es quizás la contra, que ya la gente sabe que yo ya tengo guita”, explicó. El Tucu coincidió: “Es como dar por sentado cosas que, porque tu papá se expuso de la manera que se expuso...”.

Mientras tanto, la historia de la fiesta en Nueva York quedó como una postal más de una vida singular: autos de colección, celebridades internacionales, y el asombro de caminar entre exnovias de reconocidos artistas y vehículos tanto de películas como de figuras importantes en la historia. Y aunque Marta disfruta y agradece las oportunidades, no deja de recordar que, a veces, “la contra” de la exposición es que todo el mundo cree saberlo todo de ella, incluso antes de conocerla de primera mano.

Temas Relacionados

Marta FortRicardo FortFelipe FortTucu LópezDGO StreamFiestaCata Gorostidi

Últimas Noticias

El emotivo mensaje de amor de Darío Barassi a su esposa por su cumpleaños: “Somos equipo desde los 23″

Para agasajar a su pareja al recibir un nuevo año en su vida, el conductor le dedicó unas tiernas palabras con la primera foto y la última foto juntos

El emotivo mensaje de amor

Wanda Nara avivó los rumores de romance entre Evangelina Anderson con Ian Lucas: “¿Está confirmado?"

El domingo en Masterchef Celebrity se vivió un divertido momento entre la conductora con la modelo y el youtuber, en medio de la atención sobre una posible relación sentimental entre ellos

Wanda Nara avivó los rumores

El álbum íntimo de las vacaciones de Griselda Siciliani y Luciano Castro en Brasil: relax, besos y complicidad

Entre chapuzones, días de playa y noches de celebración, la pareja se mostró enamorada y feliz durante su descanso en Praia Do Rosa

El álbum íntimo de las

El desopilante ida y vuelta entre Adrián Suar y Martín Bossi al final de La Cena de los Tontos: “No le daba pelota”

El actor y productor de la obra dijo presente en el Teatro Neptuno de Mar del Plata y recordó una anécdota con el humorista en sus inicios en el medio artístico

El desopilante ida y vuelta

La postal inédita de Daniela Christiansson mientras Maxi López regresaba a Argentina

La modelo sorprendió con una foto íntima y retro junto al exfutbolista, publicada justo antes de su vuelta al país tras el nacimiento de Lando

La postal inédita de Daniela
DEPORTES
Javier Frana anunció el equipo

Javier Frana anunció el equipo de Copa Davis con cuatro debutantes para visitar a Corea del Sur

Conmoción por la muerte de un fisicoculturista en Brasil tras padecer una “bacteria carnívora”

La confesión de una leyenda del boxeo sobre su dura infancia: “Consumí agua para sobrevivir”

Impacto en la Premier League: Manchester United echó a su entrenador Rubén Amorim

Un piloto de la Fórmula 1 elogió el apoyo que recibe Franco Colapinto de los argentinos: “Impresionado”

TELESHOW
El emotivo mensaje de amor

El emotivo mensaje de amor de Darío Barassi a su esposa por su cumpleaños: “Somos equipo desde los 23″

Wanda Nara avivó los rumores de romance entre Evangelina Anderson con Ian Lucas: “¿Está confirmado?"

El álbum íntimo de las vacaciones de Griselda Siciliani y Luciano Castro en Brasil: relax, besos y complicidad

El desopilante ida y vuelta entre Adrián Suar y Martín Bossi al final de La Cena de los Tontos: “No le daba pelota”

La postal inédita de Daniela Christiansson mientras Maxi López regresaba a Argentina

INFOBAE AMÉRICA

Dictan detención preventiva contra el

Dictan detención preventiva contra el exgerente de la empresa estatal de alimentos en Bolivia

Expectativa por el destino de los 863 presos políticos que aún mantiene cautivos el régimen chavista

Bolivia: marcha contra el decreto supremo cumple su tercer día y anuncia su ingreso a La Paz

La crisis venezolana polariza Brasil mientras la alerta sigue alta en la frontera

La nueva doctrina Trump y el retorno de la seguridad hemisférica: Venezuela como anticipo del orden que viene