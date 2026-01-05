Julieta Poggio y el salto a la consagración artística en Carlos Paz: “Feliz de trabajar de lo que amo”

Julieta Poggio es parte de la obra Cortocircuito, acpompañando a Pedro Alfonso en Carlos Paz (Prensa)

Julieta Poggio atraviesa uno de los momentos más intensos y multifacéticos de su carrera: actriz, referente de moda y presencia constante en los escenarios y redes sociales, se consolida como una de las jóvenes figuras más influyentes del espectáculo argentino. Su carisma y un instinto certero para captar las vanguardias le permiten marcar tendencia y conectar con miles de seguidores y noche a noche es una de las atracciones del siempre movido verano en Carlos Paz.

La exposición mediática y su actividad constante en redes sociales la posicionaron como un faro para nuevas generaciones. ¿Pero cómo logra equilibrar esa exigencia permanente sin perder la autenticidad? La respuesta tal vez se encuentre en su propia historia.

Juli inició su carrera actoral a los siete años, pero fue en octubre de 2022 cuando su nombre comenzó a resonar con fuerza en todo el país. La joven ingresó a la décima temporada de Gran Hermano Argentina y, tras 161 días de encierro, alcanzó la final y finalmente quedó en tercer lugar detrás de Marcos Ginocchio y Nacho Castañares, un dato que marcó el inicio de una proyección imparable.

Julieta Poggio en Carlos Paz: un nuevo paso en su consolidación artística (Instagram)

El presente, en tanto, no solo se escribe en las redes, sino que el pasado 26 de diciembre, la actriz debutó en el Teatro del Lago de Carlos Paz con la obra Corto circuito, dirigida por Diego Ramos y protagonizada por Pedro Alfonso, quien volvió a renovar su incondicionalidad con el público de la villa. La comedia, con libro del propio Alfonso y Sebastián Almada, y producción de Ezequiel Corbo y Federico Hoppe, se estrenó ante una sala repleta y una energía festiva que desbordó en risas y aplausos.

Poggio, que comparte elenco con figuras como Yayo Guridi, Viviana Saccone, Sebastián Almada y la ecuatoriana Ana Paula Buljubasich, vive este momento con la alegría y la responsabilidad de quien sabe lo que significa pisar fuerte en el escenario. “La verdad fue superlindo ver la sala llena con una energía muy linda del público que acompaña a Pedro temporada a temporada. Y estoy muy feliz de, por fin, poder mostrarle a la gente todo lo que estuvimos ensayando para darles lo mejor”, relató Poggio días después del estreno, en una charla exclusiva con Teleshow, al reflejar la emoción y el compromiso del equipo.

Para la modelo, Corto circuito es mucho más que una obra de teatro: es el resultado de un proceso vivo y cambiante. “La diferencia que encuentro con el resto de las obras que hice es que es una obra en la cual hay que estar muy presente porque todo va cambiando, hay muchos chistes que van surgiendo en el momento... La forma de ensayar también fue diferente. Del libreto a la obra que tenemos hoy en día crecieron un montón los personajes, y el libro también se cambió todo y se fue montando sobre la marcha. Los actores pueden proponer también y eso me pareció superdivertido y aprendí un montón”, compartió.

Julieta Poggio junto con Viviana Saccone, otra de las estrellas de Cortocircuito

La respuesta del público de la villa es, para ella, una caricia directa al corazón. “La impresión que me causó el público y la devolución al encontrarlo a la salida es supercercana. La gente en Carlos Paz invierte mucho en el teatro y eso me pone muy feliz también, que sea un destino en el que se le dé tanta importancia a la noche y al teatro”. La calidez de la platea y la cercanía en cada encuentro refuerzan el sentido de comunidad que la actriz tanto valora.

La química del grupo es otro de los motores de esta experiencia. “A pesar de que todos tenemos diferentes edades, fluye un montón. Hubo mucha buena onda y compañerismo entre todos y siento que cuando es así, eso se transmite a la gente y baja a la platea y se nota”, afirma convencida.

A sus 23 años, Poggio reconoció que aún le cuesta asimilar todo lo que está logrando, pero no duda en expresar gratitud y alegría: “Soy muy agradecida y estoy muy feliz de poder trabajar de lo que amo y de todas las oportunidades que se me dan”. En este panorama, el comienzo de 2026 la encuentra inquieta, incansable, con nuevos desafíos en la mira. “Porque yo soy una capricorniana loca del trabajo, no me gusta estar tranquila y cuando tengo un momento para relajarme, no lo hago. Me gusta mucho estar siempre haciendo cosas nuevas, aprendiendo, desafiándome, no me imagino de otra manera”.

Julieta Poggio, quien comenzó su carrera como actriz a los 7 años, reconoce este como un gran presente profesional

¿Y el futuro? Poggio lo imagina amplio y lleno de retos. “Me gustaría hacer algo de ficción, alguna película y seguir haciendo teatro, que amo”. La joven artista se proyecta sin techo, dispuesta a explorar cada rincón del mundo artístico.

En el corazón de Carlos Paz, Corto circuito brilla con un elenco que apuesta a la actualidad, el humor y la emoción familiar. Con Pedro Alfonso como líder, la obra promete noches de teatro memorables con reflexiones sobre las relaciones humanas y la inteligencia artificial siempre apostando a la sonrisa. Y para Poggio, cada función es una nueva oportunidad para agradecer, aprender y dejar su huella, tanto sobre las tablas como en la vida de quienes la siguen.