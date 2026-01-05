Teleshow

Julieta Poggio y el salto a la consagración artística en Carlos Paz: “Feliz de trabajar de lo que amo”

La actriz brilla en la obra Corto circuito. En exclusiva con Teleshow habla de su presente y los próximos desafíos

Guardar
Julieta Poggio es parte de
Julieta Poggio es parte de la obra Cortocircuito, acpompañando a Pedro Alfonso en Carlos Paz (Prensa)

Julieta Poggio atraviesa uno de los momentos más intensos y multifacéticos de su carrera: actriz, referente de moda y presencia constante en los escenarios y redes sociales, se consolida como una de las jóvenes figuras más influyentes del espectáculo argentino. Su carisma y un instinto certero para captar las vanguardias le permiten marcar tendencia y conectar con miles de seguidores y noche a noche es una de las atracciones del siempre movido verano en Carlos Paz.

La exposición mediática y su actividad constante en redes sociales la posicionaron como un faro para nuevas generaciones. ¿Pero cómo logra equilibrar esa exigencia permanente sin perder la autenticidad? La respuesta tal vez se encuentre en su propia historia.

Juli inició su carrera actoral a los siete años, pero fue en octubre de 2022 cuando su nombre comenzó a resonar con fuerza en todo el país. La joven ingresó a la décima temporada de Gran Hermano Argentina y, tras 161 días de encierro, alcanzó la final y finalmente quedó en tercer lugar detrás de Marcos Ginocchio y Nacho Castañares, un dato que marcó el inicio de una proyección imparable.

Julieta Poggio en Carlos Paz:
Julieta Poggio en Carlos Paz: un nuevo paso en su consolidación artística (Instagram)

El presente, en tanto, no solo se escribe en las redes, sino que el pasado 26 de diciembre, la actriz debutó en el Teatro del Lago de Carlos Paz con la obra Corto circuito, dirigida por Diego Ramos y protagonizada por Pedro Alfonso, quien volvió a renovar su incondicionalidad con el público de la villa. La comedia, con libro del propio Alfonso y Sebastián Almada, y producción de Ezequiel Corbo y Federico Hoppe, se estrenó ante una sala repleta y una energía festiva que desbordó en risas y aplausos.

Poggio, que comparte elenco con figuras como Yayo Guridi, Viviana Saccone, Sebastián Almada y la ecuatoriana Ana Paula Buljubasich, vive este momento con la alegría y la responsabilidad de quien sabe lo que significa pisar fuerte en el escenario. “La verdad fue superlindo ver la sala llena con una energía muy linda del público que acompaña a Pedro temporada a temporada. Y estoy muy feliz de, por fin, poder mostrarle a la gente todo lo que estuvimos ensayando para darles lo mejor”, relató Poggio días después del estreno, en una charla exclusiva con Teleshow, al reflejar la emoción y el compromiso del equipo.

Para la modelo, Corto circuito es mucho más que una obra de teatro: es el resultado de un proceso vivo y cambiante. “La diferencia que encuentro con el resto de las obras que hice es que es una obra en la cual hay que estar muy presente porque todo va cambiando, hay muchos chistes que van surgiendo en el momento... La forma de ensayar también fue diferente. Del libreto a la obra que tenemos hoy en día crecieron un montón los personajes, y el libro también se cambió todo y se fue montando sobre la marcha. Los actores pueden proponer también y eso me pareció superdivertido y aprendí un montón”, compartió.

Julieta Poggio junto con Viviana
Julieta Poggio junto con Viviana Saccone, otra de las estrellas de Cortocircuito

La respuesta del público de la villa es, para ella, una caricia directa al corazón. “La impresión que me causó el público y la devolución al encontrarlo a la salida es supercercana. La gente en Carlos Paz invierte mucho en el teatro y eso me pone muy feliz también, que sea un destino en el que se le dé tanta importancia a la noche y al teatro”. La calidez de la platea y la cercanía en cada encuentro refuerzan el sentido de comunidad que la actriz tanto valora.

La química del grupo es otro de los motores de esta experiencia. “A pesar de que todos tenemos diferentes edades, fluye un montón. Hubo mucha buena onda y compañerismo entre todos y siento que cuando es así, eso se transmite a la gente y baja a la platea y se nota”, afirma convencida.

A sus 23 años, Poggio reconoció que aún le cuesta asimilar todo lo que está logrando, pero no duda en expresar gratitud y alegría: “Soy muy agradecida y estoy muy feliz de poder trabajar de lo que amo y de todas las oportunidades que se me dan”. En este panorama, el comienzo de 2026 la encuentra inquieta, incansable, con nuevos desafíos en la mira. “Porque yo soy una capricorniana loca del trabajo, no me gusta estar tranquila y cuando tengo un momento para relajarme, no lo hago. Me gusta mucho estar siempre haciendo cosas nuevas, aprendiendo, desafiándome, no me imagino de otra manera”.

Julieta Poggio, quien comenzó su
Julieta Poggio, quien comenzó su carrera como actriz a los 7 años, reconoce este como un gran presente profesional

¿Y el futuro? Poggio lo imagina amplio y lleno de retos. “Me gustaría hacer algo de ficción, alguna película y seguir haciendo teatro, que amo”. La joven artista se proyecta sin techo, dispuesta a explorar cada rincón del mundo artístico.

En el corazón de Carlos Paz, Corto circuito brilla con un elenco que apuesta a la actualidad, el humor y la emoción familiar. Con Pedro Alfonso como líder, la obra promete noches de teatro memorables con reflexiones sobre las relaciones humanas y la inteligencia artificial siempre apostando a la sonrisa. Y para Poggio, cada función es una nueva oportunidad para agradecer, aprender y dejar su huella, tanto sobre las tablas como en la vida de quienes la siguen.

Temas Relacionados

Julieta PoggioVerano 2026 ArgentinaVeranoArgentinaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Nito Artaza refleja el pasado y el presente de Mar del Plata en sus obras: “Soy un clásico de esta ciudad”

Entrevistado por Teleshow, repasa sus 37 años en La Feliz. Amores, nostalgias y el desafío de Passión, su nueva criatura

Nito Artaza refleja el pasado

Nicolás Repetto y Florencia Raggi disfrutan el verano en las playas de José Ignacio: las románticas fotos

El matrimonio se encuentra en Uruguay. Los detalles de sus looks en una tarde de descanso

Nicolás Repetto y Florencia Raggi

Se conoció la frase que Fede Bal usa para conquistar a sus parejas e hizo arder las redes: cuál es y el motivo de la polémica

El actor volvió a ser tendencia tras comentar la publicación de Evelyn Botto con un texto que ya le había escrito a una de sus exnovias

Se conoció la frase que

Paulo Londra y Martina Quetglas mostraron la intimidad de su baby shower: “Te esperamos, Justi”

La pareja compartió postales súper tiernas de la fiesta familiar que anticipa la llegada de su hija, donde la complicidad, los detalles delicados y la emoción hicieron de cada momento algo especial y digno de recordar

Paulo Londra y Martina Quetglas

Wanda Nara se despidió de Uruguay y anticipó su regreso a la Argentina: el motivo de su vuelta

Con su estilo relajado y directo, la conductora anunció el fin de sus días de descanso y el regreso a su trabajo, donde es una de las grandes protagonistas del momento

Wanda Nara se despidió de
DEPORTES
Es el deportista más ganador

Es el deportista más ganador de la historia, pero la depresión marcó su vida y logró sobrevivir para ser un ejemplo mundial

Los secretos de Mauro Icardi: el apodo desconocido, el puesto en el que pudo haber brillado y un impactante récord en la red

El peculiar posteo con el que Tyson Fury anunció su regreso al boxeo: la impactante pelea que se estaría gestando para el 2026

Los poderosos competidores brasileños que le surgieron a Boca mientras se dilata la llegada de Hinestroza: la postura del jugador

“Estoy agotado”: el desgarrador diálogo de Neymar con su padre tras la última lesión que estuvo a punto de retirarlo

TELESHOW
Nito Artaza refleja el pasado

Nito Artaza refleja el pasado y el presente de Mar del Plata en sus obras: “Soy un clásico de esta ciudad”

Nicolás Repetto y Florencia Raggi disfrutan el verano en las playas de José Ignacio: las románticas fotos

Se conoció la frase que Fede Bal usa para conquistar a sus parejas e hizo arder las redes: cuál es y el motivo de la polémica

Paulo Londra y Martina Quetglas mostraron la intimidad de su baby shower: “Te esperamos, Justi”

Wanda Nara se despidió de Uruguay y anticipó su regreso a la Argentina: el motivo de su vuelta

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Corea del

El régimen de Corea del Norte aseguró que los lanzamientos del domingo fueron una prueba con misiles hipersónicos

Trump negó que Ucrania atacara con drones la residencia de Vladimir Putin: “No creemos que eso haya sucedido”

Trump declaró que Irán “recibirá un golpe muy duro” si se registran nuevas muertes durante las protestas contra el régimen de los ayatolás

Los mejores libros gratis para llevarse en cualquier dispositivo (no hace falta “tener ebook”)

Los 47 segundos de Maduro