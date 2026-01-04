El tierno “emprendimiento” de la hija de Benjamín Vicuña en medio de sus vacaciones en Punta del Este

En plenas vacaciones en las playas uruguayas, el actor chileno mostró la actividad que decidió emprender su hija pequeña (Instagram)

El verano en Punta del Este renovó su espíritu de encuentro y relax, convirtiéndose una vez más en el refugio elegido por varias figuras del espectáculo para disfrutar de la temporada. Entre las caras más buscadas en las playas uruguayas se encuentra Benjamín Vicuña, quien decidió recibir el nuevo año acompañado de sus hijos menores, Magnolia y Amancio, fruto de su relación con la China Suárez. Lejos de los flashes de grandes eventos y fiestas exclusivas, el actor chileno se volcó a los pequeños placeres y a la vida familiar, dejando ver en redes el costado emprendedor de su hija.

En una de sus últimas historias de Instagram, Vicuña compartió la particular actividad que decidió llevar adelante Magnolia, su hija de siete años. Con un simple “Garage sale”, el actor mostró cómo la pequeña organizó una feria en la entrada de una casa, dando rienda suelta a su creatividad y espíritu emprendedor. En la imagen, Magnolia aparece sentada junto a dos amigas en las escaleras del frente. Sobre el suelo, cuidadosamente distribuidos, se exhibieron collares, pulseras, stickers y caracoles, en una escena que combina juego, aprendizaje y el clima relajado de las vacaciones.

La nena fue fotografiada por el actor en medio de su proyecto en Punta del Este (Instagram)

La historia fue celebrada por los seguidores de Vicuña, quienes destacaron el valor de incentivar la autonomía y el ingenio de los más chicos, incluso en el contexto de una estadía de descanso y desconexión. “Qué tierno cómo se divierte”; “Me muero con los stickers”; “Está bueno que empiece con esas actividades a esa edad”, fueron algunas de las reacciones que se destacaron al viralizarse el “emprendimiento” de la nena.

La estadía de Vicuña en Punta del Este no es solo un reencuentro con el mar, sino también la oportunidad de afianzar la convivencia en una familia ensamblada. Además de Magnolia y Amancio, el actor se encuentra acompañado por su pareja, Anita Espasandín, con quien mantiene un bajo perfil y evita las grandes exposiciones públicas. El viernes pasado, la pareja fue capturada por las cámaras en una serie de postales familiares que dejaron ver la armonía y la complicidad del grupo.

En medio de una jornada bajo el sol esteño, Anita y Benjamín disfrutaron de la compañía de la pequeña Magnolia (RSFotos)

En una de las imágenes más comentadas, Anita apareció junto a Magnolia en la playa. Con el cabello rubio suelto, gafas de sol de gran tamaño y un vestido largo calado en tonos crudos, la pareja de Vicuña acompaña a la niña con discreción y ternura. Debajo del vestido, se adivina una bikini azul pastel. Magnolia, por su parte, lució una bikini rosa y un kimono largo en tonos suaves de verde, rosa y blanco, con amplios bolsillos y mangas que la envuelven en una imagen de frescura y tranquilidad. Ambas caminaron descalzas sobre la arena, entre reposeras blancas y sombrillas, disfrutando del entorno y del viento que jugaba con sus cabellos.

Lejos de los murmullos mediáticos, Anita y Magnolia disfrutaron de un momento a solas en la playa (RSFotos)

El clima de la escena transmitió calma y un disfrute sincero, muy lejos del bullicio y las miradas indiscretas que suelen acompañar la vida de los famosos en Punta del Este. Espasandín y la pequeña parecen ajenas a los murmullos que despiertan entre quienes las reconocen, concentradas en su propio mundo y en el presente compartido.

Las imágenes de Benjamín y su familia en Punta del Este funcionan como testimonio de una búsqueda de equilibrio y normalidad, aún en el contexto de la exposición permanente. El actor, que en los últimos años enfrentó cambios personales y profesionales, apuesta por el valor de los vínculos y la riqueza de los momentos simples, lejos de las grandes producciones o los eventos mediáticos.

Con las olas de fondo, el actor junto a su hija y su pareja disfrutaron de una caminata por la orilla (RSFotos)

Así, entre ferias improvisadas, caminatas en la arena y tardes en familia, Vicuña confirma que el verano puede ser mucho más que sol y playa: es también una oportunidad para acompañar el crecimiento de los hijos, fortalecer lazos y construir recuerdos nuevos. Magnolia y su pequeño “emprendimiento” quedarán, sin dudas, como uno de los grandes hitos de estas vacaciones, en una postal que celebra la infancia, la creatividad y el valor de estar juntos.