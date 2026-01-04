Chechu Bonelli disfruta su soltería en Punta del Este mientras crecen los rumores de romance con Facundo Pieres

Chechu, relajada, disfruta de la playa en Punta del Este (RSFotos)

Chechu Bonelli recibió el 2026 en el centro del escrutinio público. Luego de más de diez años alejada de los escándalos mediáticos, su separación de Darío Cvitanich la puso nuevamente en el centro de la escena. Lo que parecía una ruptura consensuada para proteger a sus tres hijas, fue escalando en las primeras planas, sobre todo a partir de la confirmación del romance del exfutbolista con Ivana Figueiras.

Chechu primero calló, luego realizó algunas declaraciones que hicieron ruido y mientras tanto se dispuso a rehacer su vida. Se la empezó a ver en eventos, recitales y boliches, dando vuelta la página y enfocado en lo que vendrá. No tardaron en aparecer algunos rumores de romance y el más fuerte por estas horas la vincula con Facundo Pieres, ex de Zaira Nara y Paula Chaves. Con ambos en Punta en Este, y a la espera de la foto que confirme el romance, Chechu se mostró con amigas, disfrutando del sol del Este y de una soltería que solo ella sabe cuando va a abandonar.

Junto a una amiga, Bonelli disfrutó del mar entre amigas (RSFotos)

En la secuencia captada por la lente de Teleshow, la modelo disfruta de una relajada jornada playera con una amiga. Por un momento, descansa en las reposeras del complejo, bajo una sombrilla que la protege del sol. Al rato, es momento de la habitual caminata por la orilla del mar. Y en ella, Chechu sobresale entre la multitud y llegan los inevitables saludos. Amigos de tantos años de veranear en el Este, curiosos que la reconocen, acaso sorprendidos por la repercusión mediática de la conductora en los últimos días.

En esta oportunidad, Bonelli luce un bikini verde oscuro y lleva el cabello recogido en un rodete alto. Como accesorios, viste pulseras en ambas muñecas y las imprescindibles gafas de sol. Su expresión parece relajada, entre el rumor del mar y los murmullos propios de la costa. Ella mira hacia adelante, y con la experiencia de tantos años en las pasarelas, se da vuelta un segundo antes de que el fotógrafo dispare.

Los encuentros a orillas del mar se repitieron para Chechu Bonelli (RSFotos)

Mientras Cvitanich y Figueiras disfrutaron de una escapada a la Patagonia para pasar las fiestas en plan romántico y resetear su historia de amor, Chechu aterrizó en Punta del Este para vivir su primer verano soltera en 18 años. Y los primeros rumores la vinculan con Facundo Pieres, a partir de la información que difundió Yanina Latorre en su cuenta de Instagram.

“Tengo un romance en Punta. Dos famosos separados de otros famosos. Playa y chape”, comenzó escribiendo la exangelita. “Pieres y Chechu Bonelli, ayer en la playa. Me cuentan que los vieron dándose un beso”, aseguró la conductora de SQP sobre una foto en la que se ve a él mostrándole algo en su celular, y a ella sonriente.

En medio de los rumores sobre un acercamiento a Facundo Pieres, Chechu Bonelli parece dejar atrás la ruptura con Darío Cvitanich (RSFotos)

Luego de desentrañar la trama del nuevo novio de Zaira Nara, Latorre puso el foco en la figura de su exnovio. “Pieres ya tiene quien lo consuele, amor. Y se queja, pero la nueva que está rondando también es separada y él jugó muchas veces al pádel con el exmarido. Pieres y Chechu Bonelli, ayer en la playa. Me cuentan que los vieron dándose un beso”, repitió, mientras adjuntaba la mencionada imagen.

Mientras se aguarda si habrá foto oficial que confirme el romance o se tratará de uno de los tantos rumores de verano, hay una certeza: Chechu Bonelli ya enterró el duelo por la separación de Darío Cvitanich y Punta del Este se convirtió en el escenario ideal para vivir su soltería. El sol, las olas, el mar y esa agitada propuesta de día y noche la recibieron con los brazos abiertos. Será ella la encargada de escribir su propia historia.