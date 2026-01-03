Martín Pepa publicó una foto junto a Facundo Pieres para disipar los rumores de un distanciamiento entre ambos

Martín Pepa y Facundo Pieres en Punta del Este, junto a Christian Laprida (h) y Pedro Falabella

Martín Pepa sorprendió en redes sociales al publicar una foto en la que aparece sonriente junto a Facundo Pieres, Pedro Falabella y Christian Laprida (hijo) en un evento vinculado al deporte ecuestre. Con esta imagen, Pepa buscó poner fin a los rumores sobre una supuesta pelea y distanciamiento entre él y Pieres, quienes se mostraron relajados y cercanos en la instantánea que captó rápidamente la atención del mundo del polo y la farándula.

En la fotografía, los cuatro polistas posan bajo un toldo. Facundo Pieres aparece con un gorro tipo piluso, mientras que Martín Pepa lleva una camisa azul ligeramente desabrochada y una gorra oscura. Ambos se miran a los ojos y sonrían La aparición conjunta, acompañados por Falabella y Laprida, funcionó como una respuesta visual a las especulaciones sobre conflictos en su círculo más cercano.

Pero no todo parece tan sencillo. Según la versión de la influencer y panelista de Puro Show (El Trece) Pochi de Gossipeame, la foto sería en realidad del año pasado, no reciente. “Ay, no no no... me cuentan desde el entorno del polo que esta foto es de hace un año. La ponen para despistar por lo que contó Yanina. Diosssss! La subió el amigo y la reposteó Pepa... RAROOOO”.

Pochi de Gossipeame sembró dudas sobre la fecha real de la fotografía que subió Martín Pepa junto a Facundo Pieres y otros dos polistas

El origen de las versiones sobre un enfrentamiento entre Pepa y Pieres se remonta a la relación sentimental entre Zaira Nara y el empresario Robert Strom, quienes fueron fotografiados juntos y a los besos en José Ignacio, Uruguay. Al mismo tiempo, se vio a Facundo Pieres junto a Chechu Bonelli en la misma playa, con insinuaciones sobre un posible vínculo afectivo entre ellos.

Las versiones difundidas por Yanina Latorre reforzaron la especie. Sostuvo que, tras la confirmación pública del romance de Zaira Nara y Strom, “Pieres ya tiene quien lo consuele”, en referencia al acercamiento con Chechu Bonelli. Además, detalló que Bonelli, separada de Darío Cvitanich —expareja de Chechu y compañero de pádel de Pieres—, fue vista junto al polista en una escena de cercanía que acrecentó las suposiciones.

Martín Pepa y Pampita habrían presentado a Strom a Zaira, lo que ocasionó un cortocircuito con Pieres

Según Latorre, tanto Martín Pepa como Pampita habrían sido quienes presentaron a Zaira Nara y Robert Strom, lo que generó tensión en la amistad previa entre Pepa y Pieres. Al respecto, señaló: “Martín Pepa y Facundo Pieres ‘eran’ íntimos amigos de toda la vida”. Subrayó que el distanciamiento entre ambos surgió en medio de nuevas relaciones y la mediación social que ejercieron Pepa y Pampita.

En medio de estas versiones, el reciente acercamiento entre Pieres y Bonelli en Punta del Este coincidió con un intento de reconciliación entre los amigos. Según el relato de Yanina, Pepa se acercó a Pieres para disculparse, mientras el entorno cercano de este expresaba su descontento hacia Pepa, Pampita y Zaira, quienes se encontraban bajo el escrutinio de su círculo social y la opinión pública. Latorre recalcó que Pieres mostró una reacción de enojo y mantuvo el distanciamiento, en un contexto marcado por acusaciones y quiebres en las relaciones tradicionales del grupo.

Zaira Nara y Facundo Pieres, en tiempos felices

El rol de varios actores fue determinante en el entramado social: Pampita como intermediaria; Robert Strom, figura clave en la nueva relación de Zaira Nara; y Chechu Bonelli, vinculada tanto a Pieres como a Darío. En este escenario también se sumaron los polistas Pedro Falabella y Christian Laprida, quienes estuvieron presentes en la imagen que expuso públicamente el reencuentro.

Las declaraciones sobre el supuesto conflicto fueron categóricas. Latorre afirmó que “Pieres no quiere saber más nada con Martín Pepa”, resaltando que el trabajo de Pepa en otro equipo de polo habría sido obtenido gracias a gestiones previas de Pieres, lo que intensificó la sensación de traición. Añadió que, a pesar de un reciente cara a cara en Punta del Este, Pieres optó por mantener la distancia, mientras su entorno expresaba indignación hacia quienes participaban de estas nuevas alianzas sentimentales y sociales: “el entorno de Pieres está indignado con Pepa, Pampita y Zaira, todos mezclados en dulce montón”.

Zaira Nara y Robert Strom, la pareja que habría provocado la discordia entre los amigos (RSFotos)

Latorre comentó también sobre la frecuencia de disputas en el ambiente del polo, donde “hay mucho polo, pero el conflicto es total”. Relató que tras una ruptura de Robert Strom, fue Pepa quien medió para acercarlo a Zaira Nara, motivado, según su versión, por la intervención de Pampita.

La publicación de la foto no desactivó las especulaciones: por el contrario, reavivó el debate.