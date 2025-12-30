Evangelina Anderson llegó a Punta del Este para terminar el año con sus hijos

Evangelina Anderson llegó a Punta del Este para pasar fin de año

Evangelina Anderson aterrizó en Punta del Este para celebrar el Año Nuevo, acompañada por Majo Martino y lista para combinar compromisos laborales y reencuentros familiares en la costa uruguaya. Eligió para la ocasión un look relajado pero chic: pantalón sastrero palazo, chaleco a juego, zapatillas blancas, cartera bordó y carry on, preparada para el verano y los días de trabajo.

Apenas salió del aeropuerto, fue abordada por Gustavo Descalzi, pero se mostró reservada y evitó responder de inmediato a las preguntas sobre su agenda y vida privada, priorizando acomodar su equipaje y mantener el perfil bajo.

Una vez dentro del auto, Evangelina accedió a un breve intercambio con la prensa. Ante la consulta sobre si la esperaban en Punta del Este, respondió: “Claro, vengo a trabajar”. Cuando Descalzi indagó si, además de eventos y marcas, alguien especial la aguardaba, ella respondió con un dejo de misterio: “Tres personas muy importantes para mí”.

Mientras tanto, sus hijos Bastian, Lola y Emma ya estaban en la ciudad desde hace unos días, tras haber viajado antes con su padre, Martín Demichelis, para disfrutar de unas jornadas de descanso. El periodista no perdió la oportunidad de preguntarle por Ian Lucas, su compañero en MasterChef Celebrity (Telefe), con quien la vinculan rumores de romance, pero la modelo eligió no contestar y cerró el tema, manteniendo la discreción sobre su vida sentimental.

Así, Evangelina Anderson inicia la temporada de verano en Uruguay enfocada en el trabajo y en los afectos, con la decisión de preservar su intimidad y priorizar el reencuentro familiar por encima de cualquier especulación mediática.

Evangelina Anderson habló sobre los rumores de reconciliación con Martín Demichelis

Anderson empezó a despedir un 2025 en el que regresó definitivamente a los primeros planos del espectáculo nacional. Además de su trabajo como modelo, la participación primero en Los 8 Escalones y actualmente en MasterChef Celebrity la ubicó como una de las figuras principales de la televisión argentina. Y con su vida privada también dio motivos para que se hable de ella.

En agosto pasado, formalizó su separación de Martín Demichelis, luego de 18 años, tres hijos y una fuerte crisis a partir de rumores de infidelidad de él, que asomó en 2024 y tardaron un tiempo en oficializar. Luego de un período de transición y duelo, empezó un coqueteo mediático y virtual con Ian Lucas, su compañero en el certamen gastronómico, negado sin demasiada fuerza por ambas partes. Y casi en simultáneo, aparecieron versiones de un posible retorno con el exentrenador de River Plate, a partir de una foto que compartió Lola, una de sus hijas, durante su cumpleaños de Micho.

En este panorama, Anderson visitó Juego Chino, el programa de Guillermo Pelado López en Telefe y realizó algunas sentencias sobre su vida personal. Allí contó que llevaba un año y medio separada y que transitaba este período con tranquilidad. Y ante la pregunta de si actualmente estaba realmente sola, deslizó una reflexión.

A pesar de asegurar que no está en sus planes regresar con el padre de sus hijos, tienen una relación cordial por los pequeños (Instagram)

“Yo siempre pensé que iba a llegar a viejita con mi ex, siempre me imaginé eso. Y ahora pensaba que me voy a morir sola”. La exageración entre ambas sentencias derivó en la intervención del conductor: “No es ni una cosa ni la otra”, advirtió López antes de llevar la conversación a otro terreno.

“¿Y mirá si se arreglan?“, lanzó. Y sin nombrarlo, todos en el estudio y a través de la tele sabían que hacía referencia a Martín Demichelis. La respuesta fue elocuente a diferentes escalas. El silencio, la mirada de asombro y la respuesta espontánea y enfática. ”No, ni loca, ni loca. Ahí no vuelvo. De ninguna manera. Te lo firmo".