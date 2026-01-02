Teleshow

Verano en familia: Sofía Zámolo y un día pleno de juegos y sol en la costa esteña

La modelo compartió una jornada de playa junto a su esposo, José Félix Uriburu, y su hija California

Guardar
Sofía Zamolo junto con su
Sofía Zamolo junto con su marido y su hija disfrutan de Punta del Este (RS Fotos)

El sol de la tarde cae sobre Punta del Este y la escena parece detenida en un instante de simple felicidad: Sofía Zámolo disfruta de una jornada de playa en familia, rodeada de juegos, risas y descanso. La postal la retrata junto a su esposo, José Félix Uriburu, y su hija, California, en un rincón repleto de vida donde la arena es el principal escenario y el mar, apenas fuera de cuadro, se adivina en el aire.

La playa bulle de actividad. Bajo una carpa clara, con la inscripción “LOOK”, la modelo, de sombrero tejano y bikini blanca, se recuesta en la arena, la piel dorada por el sol, la mirada atenta a su hija. Su sombrero, de ala ancha y tejido calado, la protege de los rayos, mientras unos lentes de sol redondos completan su estilo relajado. A su lado, su marido se entrega a la tarea más seria del día: construir castillos de arena. El torso desnudo, los shorts azul marino, los pies hundidos en la arena húmeda, el empresario mira a su hija con una sonrisa apenas contenida. ¿Hay algo que supere el placer de volver a jugar como un niño?

Sofía Zamolo está casada desde
Sofía Zamolo está casada desde 2016 con el empresario José Félix Uriburu y en 2020 se convirtieron en padres de California

California, con su pequeño traje de baño celeste estampado y una gorra blanca, se mueve entre ambos. Sus manos exploran baldes, palas y moldes de colores. El cubo violeta y los moldes amarillos y rojos se reparten a su alrededor como tesoros de la infancia. La niña se agacha, escarba, apila y destruye castillos improvisados, mientras su madre la observa, a veces sentada, a veces inclinada hacia adelante, en un gesto de complicidad y ternura.

Alrededor, la multitud de turistas y familias conforma un mosaico de sombrillas a rayas, reposeras y toallas de colores. La densidad de gente es notable: cuerpos distendidos, conversaciones cruzadas, niños que corren, adultos que leen o descansan. Algunos vendedores ambulantes exhiben prendas en percheros detrás de las familias, lo que suma una pincelada de cotidianidad al cuadro. La vida sigue, pero el foco permanece aquí, donde el tiempo parece ralentizarse.

Castillos de arena, sol y
Castillos de arena, sol y relax en Punta del Este

En una de las imágenes, Sofía sonríe ampliamente a la cámara, la mano alzando levemente el sombrero, como si saludara o agradeciera el instante. La arena se acumula en montículos, los castillos crecen, los juguetes invaden el espacio familiar. El mar no se ve, pero su rumor se adivina en la brisa, en el cabello suelto de Sofía, en la piel húmeda de California.

En otra toma, el padre se inclina hacia su hija, atento a cada movimiento. El contacto visual, casi imperceptible, lo dice todo. Sofía extiende una mano y toca ligeramente la arena completando la postal familiar.

California se mostró en todo
California se mostró en todo momento atenta a cada una de las figuras que realizaba con la arena

El entorno no cede: sombrillas azules, blancas, rayadas; reposeras de metal y tela; bolsos playeros repletos de objetos; bebidas frescas y ropa colgada en percheros improvisados. Un fondo de turistas y locales se entremezcla, algunos sentados, otros de pie, todos disfrutando de la jornada. ¿Quién puede resistirse a este verano que acaba de comenzar?

Respecto de su presente, en une reciente charla con Infobae destacó: “Yo siento que estoy en una mejor versión de la que era hace veinte años atrás. Si conozco a alguien hoy, le digo: ‘Que bueno que no me conociste hace 20 años’. Pero porque también estaba en una etapa de transformación total, de encontrarme a mí, de descubrir un montón de cosas y cuando uno es más joven, es mucho más chispita en mil cosas. A partir de los 40, es otra cosa".

No hay poses forzadas, solo momentos robados a la rutina, piel al sol, risas compartidas y la certeza de que, por un día, el mundo puede ser tan sencillo como construir un castillo de arena junto a quienes uno ama.

Temas Relacionados

Sofía ZamoloVerano 2026 ArgentinaVeranoVerano 2026

Últimas Noticias

El furioso mensaje de la China Suárez contra Wanda Nara en Año Nuevo que terminó borrando: “Me veo hermosa”

Desde Turquía, unas horas después de recibir el 2026, la actriz reaccionó a un posteo en el que se burlan de su imagen, musicalizó su respuesta con la canción de la ex de Mauro Icardi y se despachó contra ella

El furioso mensaje de la

Claudia Villafañe volvió a MasterChef Celebrity para reemplazar a Maxi López

La ganadora de la primera temporada regresó para suplir al jugador que acaba de ser padre en Suiza del pequeño Lando. Las reacciones del resto de los participantes

Claudia Villafañe volvió a MasterChef

Sofía Jujuy presentó a su novio para recibir el Año Nuevo: “Juré que no me iba a volver a pasar”

La modelo se mostró en un festejo familiar con su flamante pareja y compartió su felicidad al dar la noticia

Sofía Jujuy presentó a su

¿Emilia Mernes y Duki van a ser padres? El sugerente anuncio que realizaron para comenzar 2026

El video viral con una frase durante el brindis impulsó a sus seguidores a buscar nuevas pistas en las redes sociales sobre los cantantes, de vacaciones en Colorado, Estados Unidos

¿Emilia Mernes y Duki van

Úrsula Corberó y el Chino Darín celebraron un Año Nuevo inolvidable en Madrid: las fotos de la actriz embarazada

Los actores festejaron la llegada de 2026 en una exclusiva reunión que dieron Los Javis y que contó con muchas celebridades españolas. El look prenatal de la figura de La casa de papel

Úrsula Corberó y el Chino
DEPORTES
La revelación del argentino Marcos

La revelación del argentino Marcos Patronelli: por qué no volvió a competir en el Rally Dakar tras ganarlo tres veces

Marcelo Gallardo avanza con la renovación del plantel de River Plate: el refuerzo que está cerca y las otras negociaciones abiertas

La figura del fútbol argentino que el Inter Miami de Messi le quiere arrebatar a Racing

La burla de Felipe Melo a River Plate con un guiño a Boca Juniors

Tras asegurarse la continuidad de Neymar, el Santos va por otra estrella con pasado de selección

TELESHOW
El furioso mensaje de la

El furioso mensaje de la China Suárez contra Wanda Nara en Año Nuevo que terminó borrando: “Me veo hermosa”

Claudia Villafañe volvió a MasterChef Celebrity para reemplazar a Maxi López

Sofía Jujuy presentó a su novio para recibir el Año Nuevo: “Juré que no me iba a volver a pasar”

¿Emilia Mernes y Duki van a ser padres? El sugerente anuncio que realizaron para comenzar 2026

Úrsula Corberó y el Chino Darín celebraron un Año Nuevo inolvidable en Madrid: las fotos de la actriz embarazada

INFOBAE AMÉRICA

MTV se despidió para siempre

MTV se despidió para siempre y esto es apenas un poco de todo lo que hay para agradecerle

Germaine Derbecq, una vida de arte, bohemia y valentía se revela en la Colección Amalita

Un vistazo a la mente de Albert Camus: ¿uno de los grandes pensadores de la historia?

La Inteligencia de Ucrania reveló que Rusia se prepara para una mayor militarización de niños y adolescentes

Las grandes entrevistas de Infobae Deportes en 2025: historias, miedos y sueños de los campeones